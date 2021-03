Las influencers que le han declarado la guerra a la cultura de la depilación

Esto de lucir vello sin complejos no es algo nuevo, aunque si es cierto que hace unos años era mucho más tabú o difícil de ver. Personas como Amaia (OT) y sus axilas sin depilar, incluso sobre la alfombra roja, han hecho que se normalice cada vez más el pelo en el cuerpo o en la cara como algo natural.

Los cánones actuales de belleza han impuesto eso de que el vello en la mujer es feo, poco sexy o demasiado masculino. Esta creencia está siendo desmantelada por muchas mujeres que consideran precisamente lo contrario, y que creen que el vello es algo natural y bonito. Aceptémoslo, igual que hay hombres más peludos y otros menos, en el caso de las mujeres ocurre exactamente lo mismo, solo que nosotras somos más esclavas de esa cultura de que lo estético es ir totalmente depilada. Por eso, es logico que muchas mujeres se sientan acomplejadas o inseguras cuando tienen algún pelo "de más". Menos mal que hay personas dispuestas a luchar contra esta dictadura del rasurado.

El último ejemplo de ello ha sido Klyde Warren, una influencer y escritora de 27 años, que se ha hecho viral al compartir una foto donde lucía el vello facial en su cara desde los 15 años, a pesar de haber tenido que aguantar muchas burlas y comentarios despectivos al respecto. Según explica ella misma al Daily Mail, tiene vello en la barba desde que era adolescente, lo cual le ha hecho ser discriminada por sus compañeros de clase y las personas de su alrededor. Klyde comentó que la barba comenzó a crecerle y decidió no ocultarla, aunque eso pudiera molestar a los demás, incluyendo a su madre, quien le recomendó "tenerla bajo control".

““PTSD Woke Me From Sleep at 2AM” is a look mkaaaaaay?“

"Recibo muchas miradas y algunas personas en Tinder han hecho lo posible para enviarme mensajes diciéndome que soy repugnante y asquerosa", declara Klyde, que a pesar de todos estos insultos afirma sentirse cómoda con su cuerpo tal y cómo es. Igual que hay personas a las que les horroriza el look de la joven escritora, hay otras a las que les encanta: "Algunas personas con las que salgo lo adoptan demasiado y lo ven como mi característica definitoria, pero mi último novio me apoyó mucho y amaba mi barba de una manera saludable".

“Mucha gente es cohibida, pero tienes que aprender a sentirte cómodo contigo mismo, lo cual puede ser muy difícil", subraya Klyde decidida a vivir con el vello que tiene.

La influencer que hizo público su año sin depilación

Teorías médicas aparte, ella no es la única que se ha atrevido a lucir su vello sin pudor. En su día, Sonia Cytrowka, una instagramer polaca de 28 años, decidió que estaba cansada de formar parte de esta esclavitud de la depilación y dejó radicalmente de depilarse durante un año, algo que fue mostrando en sus redes sociales.

“Hace un tiempo, me prometí a mí misma que no me quitaría el pelo del cuerpo a menos que supiera que afeitarlos es una decisión totalmente mía. Quise que la publicidad dejara de lavarme el cerebro y dejar de pensar: ¿Debería afeitarme porque todo el mundo lo hace?", publicó en su día en su Instagram.

"Me he estado depilando desde que tenía 12 años y toda mi vida me he sentido como si fuera menos que otras chicas que no tenían tanto vello corporal. Empecé a seguir otras cuentas de body positive sobre el vello y fue mucho más fácil para mí empezar con mi nueva vida peluda, con el apoyo de otros, tanto hombres como mujeres”, contó en su momento.

Otra influencer, esta vez española, también se animó a publicar en sus redes la experiencia de pasar un año entero sin depilarse las piernas. La joven valenciana que compartió a través de stories el resultado de parte de sus piernas junto al mensaje: "No me depilo desde el año pasado y estoy muy contenta", no ha parado de recibir críticas desde entonces. Harta del azote de las redes, ella misma decidió compartir a través de Twitter algunos de los comentarios que estaba recibiendo a raíz de su decisión. Las respuestas de algunos usuarios son bochornosas.

“No he subido todas porque me respondieron sin exagerar unas 90 personas, pero también he de deciros que hubo muchísima gente que me habló para darme las gracias por “normalizarlo” o simplemente para apoyarme y mostrarme su cariño y sin duda me quedo con eso”, tuiteó @Akapoulainne, que también tuvo que recordar que cada una/o es libre de depilarse o no y de hacer lo que quiera con su cuerpo.

Y por último, dejó esta contundente conclusión: “Quizá porque a las mujeres se nos educa para sentir rechazo y aversión a nuestros pelos y recibimos estímulos constantes (publicidad, porno, etc) que nos hacen estigmatizarlos, es completamente normal sentir alegría al ser capaces de subir algo así tras años presionadas”