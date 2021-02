Este jueves se celebra el Día Mundial del Asperger. Y dentro de un año marcado por la pandemia, los confinamientos, la distancia social y las restricciones que sin duda han hecho mella en la salud mental de los jóvenes, nos preguntamos: ¿cómo lo están viviendo los jóvenes de nuestra generación con síndrome de Asperger? Más allá de la salud física y mental, ¿cómo les está afectando a su salud social? Para descubrirlo, hablamos con tres jóvenes que nos cuentan sin pelos en la lengua cómo ha sido para ellos enfrentarse a esta extraordinaria y, sin duda, difícil situación.

Esta pandemia nos ha cambiado a todos. Muchos hemos vivido periodos de soledad, hemos cambiado el contacto físico con nuestro entorno por las eternas videollamadas y algunos han experimentado una nueva e inesperada situación: la fobia social o el síndrome de la caverna. Pero sin duda esta situación es aún más difícil de llevar para las personas con autismo sin discapacidad intelectual, quienes pueden presentar dificultades para relacionarse con los demás, comprender el entorno y desenvolverse en determindas situaciones sociales.

Ahora tienen la sensación de que el contador ha vuelto a empezar para ellos. "Por un lado y hasta cierto punto, estoy a gusto en el sentido de que voy a mi bola y demás, pero quieras que no también tengo mis crisis y soy una persona que me he obligado mucho a socializar con el tiempo. De pequeño, por ejemplo, me ponía nervioso hasta mirar a alguien a los ojos. Me provocaba un estrés enorme, pero poco a poco he ido dando pasos adelante. ¿Qué pasa? Ahora sí que está siendo un poco putada porque en el pueblo solo tengo un amigo con el que socializar. La cuarentena, sobre todo, ha sido bastante dura porque también sufrí una invasión de mi espacio personal ya que mi tía por cuestiones de salud se tuvo que quedar en mi habitación. Entre eso y las discusiones con mi círculo de amigos más cercano, al final cuando acabó todo, rompí. Así que ha sido una época complicada”, nos dice un joven de Barcelona de 21 años que estudia Psicología y que prefiere mantenerse en el anonimato sugiriéndonos que nos refiramos a él como Fulgencio, el nombre que le quería poner a su gato.

Para Rosa (21 años), estudiante de Biología, ha sido algo complicado especialmente al principio. "Yo era de las que decía: no, a mí los cambios no me afectan. Porque claro eso es algo muy nuestro: necesitamos rutinas . Estaba consiguiendo muchos avances en ese aspecto y llegó el coronavirus y me dijo: sí, pues para tu casa. Me dio muchísima rabia. La gente neurotípica después de estos meses sin salir en dos días se ponen las pilas y están genial de nuevo, pero nosotros necesitamos más tiempo. Te cuesta más coger fondo social ”.

¿Cómo llevan las clases online y la educación a distancia?, les pregunto. En palabras de Fulgencio: “ Le llaman clases a distancia porque estás lejos de aprender algo. Hay profes que literalmente no querían hacer clases virtuales , otros que hacían una clase a la semana y nos ponían trabajos todo el rato. Hay una desigualdad tremenda”. El caso de Laura, que estudia Bellas Artes, es totalmente distinto. Su carrera es muy presencial, aunque alguna clase online tienen. “A mí me gusta ir, pero a veces que sea online lo hace más flexible. Por ejemplo, si me levanto con un día de depresión severo, puedo quedarme tranquilamente en casa y hacer lo que pueda desde ahí. En vez de tener que ir por narices a la Uni y terminar llorando”, explica la madrileña.

El Tinder y las apps para conocer gente

Dentro de un mundo cada vez más digital y en un año donde a los jóvenes no nos ha quedado otra que tirar de Tinder para conocer gente nueva, ante la imposibilidad de hacerlo de fiesta en los bares, les preguntamos si ellos también han usado estas apps en los últimos meses. A pesar de que en líneas generales destacan que no están muy contentos con este tipo de aplicaciones, admiten haberlas utilizado alguna vez.

Fulgencio no tiene problemas a la hora de contarme su experiencia: “Me parecen un poco una mierda y no creo que sea el único que lo piensa. Leí un artículo en el que decía que Tinder era un ranking perfectamente estructurado. Además, la gente ya no es que sea superficial, es que ni siquiera es sincera. Si tú ves 20 perfiles que dicen por los jajas o una tía o un tío que va enseñando el culo y dice: busco conversaciones profundas, no te los crees. Llegué a quedar con dos personas: una fue la cita más incómoda de mi vida y otra la vez que menos me lo curre, pero luego por lo que sea no cuajó.”

Entonces le digo que dejemos el Tinder aparte, ¿dirías que eres una persona que tiene problemas para ligar o que se te da bien? Fulgencio se reconoce que es una persona que ha tenido "muchos traumas, traumas complicados por culpa de la depresión. Y porque siempre me ha costado mucho expresar mis sentimientos. Lo que sí he estado haciendo estos años es no mentir acerca de cómo soy. Siempre he ido diciendo la verdad: estoy roto, lo estoy trabajando y voy a por ello, pero claro es difícil. Lo que está claro es que una persona con TDH y autismo lo tiene más difícil. Ahora estoy en que tengo que aumentar el amor a mí mismo para poder dar amor al mundo. Parezco muy sociable, pero necesito mucho mi tiempo para estar solo. Son cosas que he ido trabajando y aprendiendo, pero muchas veces la gente me agobia. Incluso a veces pienso que no sé si es porque yo mismo me autosaboteo una posible relación o es que de verdad esa persona no es buena para mí. Me he preocupado de saber leer las emociones de la gente y también he ido mirando cómo actúa la gente para decir: vale, si una chica se te queda mirando a los ojos y encima te va tocando poco a poco el brazo y no se fija que hay a tu alrededor, entonces puede que tenga interés por ti. Lo típico de que los tíos no entendemos las señales, pues esto es otro nivel”.

Laura, por su parte, me confiesa que lo probó una vez, pero que le pareció un poco raro. Le pregunto el porqué. “Porque la gente no es clara. Es como que no entiendo las intenciones de la gente y me asusto”.