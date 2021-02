10 pelis y series que ver si San Valentín no es para ti

¿Cansado/a de que las comedias románticas inunden tus pantallas en San Valentín? ¿Harto/a de que el 14 de febrero (y sus previas) el amor en sus versiones más edulcoradas se te aparezca en cada esquina? Aunque intentes evitarlo, parece que Cupido ha vuelto a hacer de las suyas. Hoy el corazoncito rojo está por todas partes, incluido tu Instagram o tu plataforma online de referencia. Y éstos son solo algunos de los problemas que el mito del amor romántico deja consigo. Pero tranquilo amigo espectador, en solidaridad contigo, hemos creado una lista con 10 referencias para que olvides el “felices para siempre”, al menos, por un momento. Si nada más oír la palabra San Valentín empiezas a sentir una especie de urticaria, este ranking es para ti.

Películas y series muy alejadas del amor idílico y de los cuentos de hadas. Historias que se meten de lleno en la parte más miserable del ser humano, que meten el dedo en la llaga y profundizan en el drama, que hablan de relaciones atípicas o sobre parejas más allá de lo normativo.

‘Olvídate de mí’ Empezamos por uno de nuestros clásicos favoritos: ‘Olvídate de mí’. El título ya nos da alguna pista de por dónde van los tiros. Fue una de las primeras veces que veíamos a Jim Carrey en un papel más dramático. Acostumbrados a su lado más cómico, en ‘Olvídate de mí’ el protagonista de ‘La Máscara’ está que se sale. La película se aleja de la idea de amor empalagoso a la que Hollywood nos tenía acostumbrados y trata el lado más amargo: las rupturas y las segundas oportunidades. La ficción que Carrey protagoniza junto a Kate Winslet empieza como otras muchas mostrando los inicios de una relación perfecta. La pasión y los fuegos artificiales del principio en seguida se convierten en discusiones y ruptura. Lo interesante llega aquí, cuando ella se pregunta; ¿y si existiese una máquina capaz de borrar de su mente los recuerdos en pareja y así no sufrir? La encuentra y decide borrar toda su tormentosa relación. A partir de ahí, el guion entremezcla pensamiento, ensoñación y realidad. Llevándonos a varias cuestiones: ¿Somos incapaces de convivir con lo que nos molesta? ¿Somos capaces de construir una relación a pesar de las diferencias que nos separan de la otra persona? ¿Podemos dejar de lado nuestro egoísmo y aceptar al otro tal y cómo es? ¿Aceptamos realmente que nadie es perfecto?

‘Love’ La polémica película de Gaspar Noé que ruborizó a Cannes y que nos hizo creer que el porno “de culto” era posible. No tengas en cuenta su título, porque lo que Noe cuenta aquí no tiene nada que ver. El film se hizo famoso por lo explícito de sus primeras escenas (como una eyaculación en 3D ante la cámara), pero lo que muchos no se esperaban era la historia triste que acompaña a esta gran cantidad de contenido sexual. La película narra una relación tortuosa a través de los flashbacks de su protagonista. Si eres fan del cineasta francés no te puedes perder este drama erótico escrito y dirigido por él.

‘Perdida’ Si aún no has visto la película protagonizada por Ben Affleck, esta es la mejor ocasión para ponerte al día. Es una de esas obras maestras de David Fincher que te hará pensar. Un thriller psicológico sobre la misteriosa desaparición de Amy, la esposa de Nick (Ben Affeck). Él mismo es quien informa a la policía de que su mujer ha desaparecido en extrañas circunstancias y parece estar dispuesto a todo por encontrarla, pero pronto la presión policial y mediática hace que el retrato de felicidad doméstica que ofrece Nick comience a tambalearse. Además, su extraña conducta lo convierte en el principal sospechoso, y todo el mundo comienza a preguntase si Nick mató a su esposa. No queremos hacer spoilers, pero sí advertir que es una de esas películas que tu mente recordará un tiempo.

‘It Follows’ En esta lista no podía faltar una peli de terror. Además, esta tiene un guion fuera de lo común. ¿Te imaginas que un espíritu maligno circula por ahí expandiendo enfermedades de transmisión sexual a través del coito? ¿Hay algo más aterrador que tener almas que te acosan buscando transmitirte una ITS? Puede que después de ver esta película tengas tentaciones de borrarte de Tinder. Pero no te preocupes, de momento es solo ficción.

‘Blue Valentine’ Quizás la descripción que muchos le otorgan de ser una de las cintas más tristes del mundo sea algo exagerada, aunque lo cierto es que el realista decaimiento de las relaciones que tan bien refleja este film a través de Ryan Gosling y Michelle Williams, puede hacerte pensar lo contrario. La película es una muestra de todo lo que uno llega a hacer para evitar lo inevitable cuando el amor ya se ha acabado. En un intento de la pareja de volver a lo que crearon hace seis años, deciden pasar una noche solos en un hotel. Desde esa habitación viajarán al pasado y verán los fallos que hizo que su relación se acabase para siempre. Una pareja retratada con realismo por Cianfrance, que tardó 12 años en rodar esta película, pero finalmente se ganó los elogios de la mayor parte de la crítica.

THE END OF THE F***ING WORLD Es una de las series de adolescentes más exitosas de Netflix. Consta de dos temporadas con 8 episodios cada una donde el humor negro es el claro protagonista. Basada en la novela gráfica de Charles Forsman, cuenta el desarrollo de un accidentado viaje por carretera. Una historia oscuramente cómica sobre dos adolescentes rebeldes con o sin causa. Una aventura al más puro estilo road movie que merece la pena ser vista.

‘El cuento de la criada’ La serie cuenta con numerosos premios y no es para menos. Además de uno de los guiones más originales que hemos visto en tiempo, la actuación de su protagonista es magistral. La historia de un régimen totalitario que domina EEUU y que trata a las mujeres como propiedad del estado para procrear no tiene parangón. En un mundo trastocado por los desastres medioambientales y la ausencia de fertilidad, las pocas mujeres fértiles que quedan se ven obligadas a la servidumbre sexual. Offred es el nombre de su protagonista, una mujer de unos treinta y pico años que es obligada a trabajar como criada para la República de Galaad. En todas las narraciones, ella es la esposa de Luke y la madre de una hija pequeña de quien la separan con el objetivo de tener hijos para otros. Desgarradora a la vez que imprescindible.

‘Bojack’ Para muchos una de las mejores series animadas de la historia. No son dibujos al uso, pues esta animación está pensada totalmente para conquistar al público adulto. Su protagonista, Bojack Horseman representado en la figura de un caballo, es un antiheroe que se carga todas sus relaciones tanto de amor como de amistad. La serie tiene 6 temporadas y 77 episodios, por algo será…

‘Love Sick’ Una comedia adolescente británica que nos presenta las relaciones amorosas de Dylan, su protagonista, quien contrae clamidia y se ve obligado a contactar con todas sus últimas parejas sexuales para que se hagan el estudio En todo este vergonzoso proceso no está solo, lo acompañan sus dos mejores amigos: Evie, de quien además está pillado, y Luke, un joven que parece huir del compromiso y al que solo parece importarle el sexo, aunque esto solo sea una fachada. Cada capítulo narra las diferentes historias amorosas que ha tenido el protagonista a través de continuos flashbacks jugando con ese tiempo pasado y presente. Sin duda, es una de las grandes apuestas que Netflix rescató en su momento del olvido para darle dos nuevas temporadas.