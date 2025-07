IsmaaelCR, Triple M, Lagar85 y Dolz, muy motivados para pasar a la final de RTVE Clash Royale

IsmaaelCR (ASUS Rog Army), Triple M (MAD Lions Academy), Lagar85 ([LGN] Huntters) y Dolz componen el grupo B de RTVE Clash Royale Championship, que disputará sus partidos este miércoles 7 de marzo a las 17.30 h. Los jugadores competirán por conseguir una de las ocho plazas para la final del torneo, que se celebrará el fin de semana del 14 y 15 de abril en Madrid. El ganador se llevará 2.000 euros y los demás participantes también conseguirán premios en metálico.

A dos días del torneo, Lagar85 (Eduardo Izquierdo) y Dolz (Alejandro Dolz) están muy nerviosos y no paran de practicar: “Estoy entrenando todos los días, probando todo tipo de mazos para intentar sorprender a mis rivales y que no me afecten los bans”, comenta Alejandro. Eduardo juega una hora diaria aproximadamente con dos de sus compañeros “para ultimar detalles en ciertos match ups”. Así mismo, hace de dos a cinco desafíos al día: “Para mantenerme caliente en cuanto a la rotación de mis mazos y seguir explorando determinadas interacciones”, explica.

Lagar85 es Eduardo Izquierdo Suárez

IsmaaelCR (Ismael Jiménez), que parece algo más tranquilo, también está entrenando todos los días, “dándole bastante caña a los desafíos junto al equipo”. Triple M (Miguel Martín) combina las horas de juego con el visionado de partidos “para sacar nuevos mazos”. Miguel dice que de momento no está nervioso, y cree que cuando llegue la hora y le entren los nervios, podrá controlarlos, o eso espera.

IsmaaelCR es Ismael Jiménez

Lagar85 piensa que sus tres rivales tienen un “nivelazo”, pero el que más miedo le da es Dolz: “Tiene muy buen nivel, pero apenas le he visto jugar, por lo que no controlo demasiado bien qué mazos puede utilizar”, explica. A Alejandro le impone especialmente Ismael, ya que le conoce y, si está al cien por cien, “es bastante difícil ganarle porque controla muy bien las partidas”.

Dolz también sigue a Triple M en otras ligas de Clash Royale y cree que “no se le está dando nada mal”. Miguel dice que no conoce demasiado a sus contrincantes, pero supone que serán rivales duros. Aun así, confía en sus posibilidades para poder pasar de ronda.

Miguel Martín Morales es Triple M

Los cuatro jugadores de este segundo grupo de RTVE Clash Royale están muy motivados y confían en su capacidad para pasar a la final. IsmaaelCR asegura que llega más preparado que nunca y avisa a sus rivales: “Cuidado con los mazos sorpresa…”. Eduardo advierte de que, aunque no sea muy conocido, lleva muy bien preparado el torneo y puede clasificarse “sin problema” para la última fase. Alejandro también va a por todas: “Mi meta no es ganar esta fase, sino poder ganar el torneo completo, y voy a ir al doscientos por cien para conseguirlo”, asegura. Así, parece que los jugadores siguen el consejo de Miguel, que les pide que “vayan con todo”, porque él no hará menos.

Dolz es Alejandro Dolz

Los ocho mejores jugadores de los cuatro grupos pasarán a la gran final del torneo, que se celebrará el fin de semana del 14 y 15 de abril en Madrid, y competirán por premios en metálico. El ganador conseguirá el honor de ser el mejor jugador de Clash Royale a título individual y 2.000 euros. El que quede en segunda posición, 1.000, el tercero y el cuarto, 500, y los últimos cuatro participantes, 250.