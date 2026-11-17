25 anys del primer banc de llet materna de l'Estat a les Illes
- Un servei fonamental per la supervivència d'infants prematurs o ingressats a la UCI de neonatologia
- Un pediatra mallorquí va importar el servei després
Fa 25 anys que un pediatra mallorquí va impulsar el primer banc de llet materna de l'Estat a les Balears. Un servei fonamental per la supervivència d'infants prematurs o ingressats a la UCI de neonatologia que és possible gràcies a la solidaritat de les mares donants.
El primer banc de llet materna de l'Estat
En Biel té sis mesos. Sa mare, na Priscila Cortés, en fa dos i mig que és donant de llet. "Quan va néixer en Biel va estar a l'UCI, on va ser alimentat amb llet materna. Allà vaig veure el que viuen els infants prematurs i amb la sobreproducció de llet que tenia, vaig dir: per què no la don", detalla Cortés.
Cada setmana treu dos litres i mig de llet. La guarda botelles etiquetades durant quatre dies a la gelera i després la congela fins que el banc de llet en programa la recollida. Priscila és una de les 90 donants de llet que té actualment el Banc de Llet Materna, que avui compleix 25 anys. Va ser el primer d'Espanya: idea importada d'Anglaterra va marcar un abans i un després, tal i com explica l'exdirector del Banc de llet, Antoni Gayà.
25 anys després, hi ha 22 bancs de llet arreu de l'Estat. El Banc recull la llet, l'analitza, pasteuritza i distribueix als hospitals per nutrir infants prematurs o ingressats a l'Uci de Neonatals. "La llet humana protegeix el nadó perquè té moltes proteïnes", detalla el director del Banc de Teixits i llet, Javier Calvo.
En 25 anys, el Banc de llet ha salvat 1800 infants a les Illes, com en Biel.