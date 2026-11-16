La Gran Recogida de Alimentos, más necesaria que nunca en Navarra por la subida de la cesta de la compra
- Cada vez más familias con trabajo necesitan una ayuda extra para llegar a fin de mes
- El Banco de Alimentos funciona gracias a una gran red de solidaridad
Una cadena enorme de solidaridad. Es lo que tejen los voluntarios del Banco de Alimentos de Navarra, que este fin de semana han participado en la Gran Recogida. Un evento muy necesario, porque cada vez hay más familias que, incluso con trabajo, no llegan a final de mes.
Damián Muruzábal y Marcelo Satrústegui son dos de los casi 1.200 voluntarios que participan en esta gran recogida en la Comunidad Foral. En esta ocasión, les toca recoger los palés llenos de los supermercados para llevarlos a la sede de la entidad. Allí, sus compañeros los clasifican para su posterior almacenamiento y reparto.
"Hay mucha gente necesitada, mucha necesidad en Navarra, que parece una comunidad rica. Pero hay mucha necesidad", nos dice Damián Muruzábal.
Una gran red solidaria más necesaria que nunca, en tiempos difíciles donde la inflación no da tregua y alimentarse ha pasado en muchos casos a ser un lujo de primera necesidad.
"Si cada uno de nosotros ponemos un granito de arena, esa fuerza sí que nos ayudará a que otra gente viva mejor", asegura Marisol Villar, presidenta del Banco de Alimentos de Navarra.
En los puntos de recogida, otros voluntarios como Cristina González coordinan a sus compañeros para que la cadena siga funcionando. "Yo por lo menos quiero vivir en una sociedad en la que nos preocupamos de los demás. Y si cada uno aportamos nuestro granito de arena, al final... se hace granero", explica.
Por su parte, la ciudadanía que participa es el eslabón más importante de esta cadena. "Yo mismo he estado en una situación así, y alguien me ayudó. Ahora yo quiero hacer lo mismo", dice un donante anónimo.
Así, lo que para muchos es un pequeño gesto, para otros supone una gran ayuda en tiempos de necesidad.