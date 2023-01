Esto merece una explicación: no bebo, gracias

Si bebes alcohol, ¿alguna vez te has preguntado por qué lo haces? El alcohol es la droga más consumida en España, seguida del tabaco, aunque socialmente no se piense en ella como tal. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, el 93% de los españoles ha bebido alguna vez en su vida y la edad media de inicio de consumo se sitúa en los 14 años, tanto en chicos como en chicas. En España, se estima que unas 16.000 personas mueren al año por causas atribuibles de forma directa o indirecta al consumo de alcohol. ¿Cuál es nuestra relación con el alcohol? ¿Se trata de manera diferente a las personas que no beben? ¿Por qué hemos normalizado su consumo en nuestra sociedad? ¿Nos ayuda a socializar?

"Casi siempre me insistían que porqué no bebía, que vaya rollo. Pero yo siempre me lo he pasado igual de bien", nos cuenta Lorena, de 41 años, que reconoce que el alcohol es algo que nunca le ha llamado la atención. En este nuevo capítulo, conocemos también las experiencias como abstemios de Manuel, Javier y Pablo, que no beben por distintos motivos; y charlamos con personas que consumen alcohol de forma más o menos habitual: ¿por qué lo hacen?. Con la participación de Celia Prat, de la Fundación FAD Juventud; Ana Isabel Fernández Ilustre, directora de Comunicación del Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y Administración Pública de la Comunidad de Madrid y Albert Espelt, epidemiólogo e investigador del grupo de trabajo sobre alcohol de la Sociedad Española de Epidemiología. Analizamos el impacto del alcohol en nuestra vida, en el sistema público de salud o en la forma de relacionarnos con esta sustancia.

