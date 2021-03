El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha aprovechado su comparecencia en el Debate sobre el Estado de la Nación para "justificar la tarea del Gobierno" y, al mismo tiempo, criticar la actitud del Partido Popular que, en su opinión, "se limita a mostrar sus obsesiones por el poder".

"Los Gobiernos del PP dejaron una herencia envenedada. Se llama ladrillazo", ha dicho. Por ello, les ha pedido "que no vengan ahora a dar lecciones de gestión económica".

Alonso, como ya hizo Zapatero en su discurso de este martes, ha defendido las reformas que ha llevado a cabo el Ejecutivo porque considera que "eliminarán cualquier tipo de riesgo en el bienestar social", al tiempo que ha agradecido a los titulares de las diferentes carteras su trabajo.

A la vicepresidenta económica, Elena Salgado, le ha felicitado por su trabajo en la reducción del déficit; al vicepresidente primero y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por los éxitos en la lucha contra ETA y en favor de la seguridad; a la de Sanidad, Leire Pajín, por su combate contra el tabaquismo; a la de Ciencia, Cristina Garmendia, por la Ley de la Ciencia y a la de Exteriores, Trinidad Jiménez, por su trabajo "ingente" en las áreas prioritarias para España.

Ha destacado también la "solvencia" de la ministra de Defensa, Carme Chacón, ha agradecido el trabajo "ingente" en pro de la modernización de la justicia y ha elogiado la resolución de la crisis de los controladores aéreos.

"Quieren parecer socialistas"

También ha recordado que todas las medidas han salido adelante con la colaboración de diferentes grupos, "excepto del PP", que no solo no ha colaborado nunca, sino que ha tratado de "boicotearles sistemáticamente".

“En el PP quieren desesperadamente aparecer como sociales“

Según Alonso, el PP "jugó a hacer caer el Gobierno", aunque fuera a coste de "hacer caer el país, incluso la zona euro" cuando no apoyó los recortes de mayo de 2010 y en todas las reformas posteriores y de esa manera ha traspasado "las líneas rojas elementales". "Entiendo que digan 'al Gobierno ni agua', pero que no le den ni agua al país eso no lo entiende nadie", ha remachado.

El portavoz socialista ha presentado datos para argumentar que "en el PP quieren desesperadamente aparecer como sociales, pero no lo son". Un ejemplo es, según el socialista, que el Gobierno se gasta en becas "el mismo presupuesto que el PP destinaba a todo el Ministerio de Educación cuando dejó el Gobierno".