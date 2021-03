La Unión Europea (UE) compensará con 210 millones de euros las pérdidas sufridas por los productores de hortalizas y frutas como consecuencia de la caída de las ventas ligada a la agresiva variante de la bacteria E. coli, que ha causado 37 muertos en Alemania y uno en Suecia.

El comité de gestión de la UE, que reúne a expertos de los Veintisiete, ha aprobado un fondo especial por esa suma, con el voto en contra de España y otros países, según ha informado el secretario general de Medio Rural, Eduardo Tamarit.

"Las medidas no nos satisfacen", ha explicado Tamarit al término de la reunión de expertos de los 27 mantenida en Bruselas en la que se ha decidido sobre la propuesta del comisario de Agricultura, Dacian Ciolos. El representante español en la reunión ha explicado el rechazo de España a las medidas porque considera que son insuficientes y "no contempla a todo" el sector hortofrutícola ni las pérdidas que ha asumido "por algo que no es su responsabilidad".

La indemnización para los productores, ha subrayado el secretario general de Medio Rural, ha de ser acorde con los daños, es decir, equivalente al 100% de las pérdidas.

La propuesta de Bruselas ha logrado 163 votos a favor, 90 en contra (de España, Francia, Polonia y Eslovaquia) y 92 abstenciones (República Checa, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Austria y Rumanía).

Al no lograr una mayoría cualificada para bloquear la propuesta, la Comisión es ahora competente para adoptarla formalmente, lo que sucederá "en los próximos días", según fuentes comunitarias.

Ayudas para cinco hortalizas La propuesta de Bruselas, además, limita las ayudas a los productores de cinco hortalizas concretas, pepinos, tomates, lechugas, calabacines y pimientos, al considerar que se trata de los productos más afectados y de difícil almacenamiento. Podrán optar a este apoyo tanto los agricultores adscritos a alguna organización agraria como los independientes que hayan sufrido el golpe de esta crisis desde el pasado 26 de mayo hasta el 30 de junio. España quiere además que la lista de productos se amplíe a "todos los que han tenido pérdidas", que se compense también lo destruido y la caída de los precios y que la Unión Europea se implique en campañas de promoción de productos españoles, sobre todo en los mercados que interesan a España, ha dicho Tamarit.

Compensará el 50% de las pérdidas Además, los productores españoles afectados por la crisis surgida tras el brote mortal de la bacteria E.coli, cuyo origen se halló finalmente en un cultivo de soja de Baja Sajonia, exigen que la mayor parte de estas ayudas sean para España porque, según señalan, es el país más afectado por el descenso en las exportaciones. El fondo aprobado compensará en torno al 50% de las pérdidas sufridas por los productores que, como consecuencia de la crisis, se han visto obligados a retirar del mercado pepinos, tomates, lechuga, calabacines y pimientos. La propuesta inicial de la Comisión Europea para compensar a los agricultores ascendía a 150 millones de euros, cifra que los países más afectados como España consideraban insuficiente, porque solo cubrían el 30% de las pérdidas. El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, propuso el pasado 7 de junio, la ampliación del fondo especial a 210 millones de euros, propuesta que ahora sale adelante, aunque con el voto en contra de varios países.