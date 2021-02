El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha sido muy crítico con la actuación tanto del partido socialista como del popular en la actual coyuntura vasca y navarra. En opinión del excoordinador de IU, ambos partidos "están sobreactuando, por interés electoral, no por acabar con la banda terrorista ETA, o quieran acabar con el caldo de cultivo de la violencia".

Sobre las candidaturas de Sortu y Bildu, Llamazares ha dicho, en Los Desayunos de TVE, que estamos asistiendo "a la mayor redada democrática" y lo ha calificado como un "fracaso de los demócratas". Según el diputado de IU, habría que perseguir solo aquellas listas en las que haya indicios de personas relacionadas con la dirección de ETA, pero no contra la izquierda abertzale.

La decisión del Gobierno de ir en contra de todas las listas es para Llamazares "porque le está presionando el PP y no quiere que sea un flanco electoral". Por otra parte, el parlamentario de IU considera que la tergiversación del Partido Popular le lleva a pedir la impugnación de una coalición, cuando "sabe que no es posible"

En opinión del excandidato de Izquierda Unida, "ambos partidos salen beneficiados" porque mientras se habla de Sortu y Bildu, no se habla de gestión municipal, de políticas sociales, etc. Dice Llamazares que asistimos a "una política carroñera, y no me extraña que los ciudadanos se sientes alejados de la política".