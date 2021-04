Segundo día de Cibeles. El más dispar. Victorio&Luchino regresan de la Italia que los hipnotizó para recuperar aromas de su tierra. Su perfume huele a campo pero también a saeta.

Su procesión camina entre los morados nazareno y el negro, expresión de su quejío, un color que es ya una declaración de principios. Líquidos, helados, transparentes e invencibles sus negros batallan entre ellos por destacar en patrones masculinos, desestructurados, irregulares y asimétricos.

Petróleo, regaliz, carboncillo, rimel y pizarra se pasean por la Sevilla mística, recogida y fatal para representar una pasión por la belleza que se fue.

Sombras de la noche inspiran a Arzuaga

De Sevilla a Burgos. Llueve y hace frío. Las sombras de la noche inspiran a Amaya Arzuaga para tintar una colección de siluetas inventadas y otras recuperadas que la diseñadora hace suyas.

Hombros estrechos y anchas faldas juegan al despiste, y los vestidos de cuero, geniales, conviven con abrigos de piel joven, asimetrías bicolor y faldas tableadas que da gusto ver bailar.

Un camel distinto, un gris distinto, un topo distinto, un crudo distinto…Amaya no se cansa, sigue investigando para no repetirse, para no dormirse y para avanzar.

Fruncidos, torcidos y arrugados son la firma genial de quien sabe caminar en el límite de la Alta Costura y la calle. El broche final, colores y tejidos líquidos, para brindar en Chicote por la vida que nos queda por vivir. Chin chin.