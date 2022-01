Un tributo a Antonio Vega como El Alpinista de los Sueños (Universal) no puede dejar pasar una de sus canciones más reconocidas. "Se dejaba llevar" forma parte del debut en solitario del cantautor tras el final de Nacha Pop. El álbum se puso a la venta en 1991 bajo el título No me iré mañana.



15 canciones conforman este homenaje en forma de versiones hechas por 20 solistas y bandas. En este caso, son Anni B. Sweet y Sidonie los encargados de darle la vuelta a esta creación de Vega.



Anni B. Sweet, revelación musical de 2009 con su debut Start, Restart, Undo, recuerda con cariño al autor de la canción, del que incluso llegó a ser telonera. Ella pone el toque de dulzura y además lo hace en castellano, un idioma que hasta el momento utiliza en contadas ocasiones a la hora de cantar su repertorio.



Al otro lado se encuentran Sidonie, grandes estrellas de la música alternativa hecha en España tras muchos años de trayectoria y cinco discos publicados. Marc Ros, cantante de la banda, es quien acompaña a Anni con la faceta más ténue de su voz. Además, los productores habituales de la banda (The Blind Joes) son quienes se han encargado de trabajar la canción hasta refrescar su sonido respecto a la versión original.



Universal publicará este homenaje el 26 de octubre de 2010 y RTVE.es ofrece en los días previos varias piezas del making of del mismo.