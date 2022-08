El ministro de Fomento, José Blanco, ha asegurado que Air Comet será sancionada "conforme a derecho y al expediente que le ha abierto el ministerio" que puede alcanzar una multa de hasta 6,4 millones de euros, y que se encuentra a la espera de las alegaciones que presente la compañía.

Blanco anunció la predisposición de Iberia y Air Europa de formular "propuestas interesantes" para las personas que aún tienen que volar.

Los empresarios decidirán sobre la continuidad de Díaz Ferrán

En el transcurso del acto de entrega de una medalla de oro al ex alcalde de Lugo, Tomás Notario, el ministro de Fomento no se quiso pronunciar sobre si debe continuar o no al frente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán y recordó que la mayor parte de los pasajeros que tenían que volar entre los días 22 y 26 de diciembre "ya han volado".

Sobre la continuidad de Díaz Ferrán como presidente de la CEOE, dijo que son los empresarios los que tienen que decidir "si esa es la imagen que les conviene, un empresario que ha dicho en relación a su empresa que no la recomendaba para volar, lo que me pareció, cuando menos, sorprendente y contradictorio".

Blanco, que este sábado presidirá una reunión en Fomento sobre la crisis surgida a raíz de la cancelación de vuelos de Air Comet, añadió que él no será "quien juzgue la actuación del presidente de CEOE, sino que le corresponde a los empresarios dar respuesta a una situación derivada de una mala gestión en relación con Air Comet".Quiso remarcar que Fomento planteó una respuesta a las situaciones de emergencia y expresó la convicción de que se hizo "con rapidez", a partir de "un proceso complejo", del que desvinculó cualquier responsabilidad de este ministerio.

Explicó que una vez que los pasajeros tuvieron que formular las reclamaciones para que subsidiariamente el ministerio pudiera dar una respuesta, se realizó un trabajo que el ministro agradeció desde la secretaria de Estado de Transportes hasta el personal de Aena y las compañías aéreas, que, apuntó, "han facilitado la tarea en unos momentos muy complicados".