Con estos titulares y con la celebración del PP en Génova como imagen del día nos despedimos, después de casi cuatro horas de narración en directo durante la tarde noche electoral que cierra cuatro días de votaciones en toda Europa. Saludos y gracias por su atención.En la reanudación del debate en TVE, Joaquín Estefanía, de El País destaca que "la derecha sigue imperando en Europa"; mientras, Fernando Delgado dice que "Europa y España se acuestan más de derechas"; Eduardo Sanmartín, de ABC, dice que "en el Parlamento Europeo hay grupos mayoritarios suficentes para hacer política al margen de los grupos extremistas; y la periodista Nativel Preciado destaca el aumento de Los Verdes en los comicios.El candidato de UPyD, Francisco Sosa, explica en RNE que la política ganadera será uno de sus primeros retos en cuánto tome posesión de su escaño como eurodiputado, el primero del partido de Rosa Díez.El director de La Vanguardia, José Antich, opina en Radio Nacional que si la victoria popular "no implica necesariamente un cambio, Zapatero sí debería buscar un mayor consenso en el Congreso".En cuanto a los datos totales de las elecciones europeas, se confirma el avance de la centro-derecha y el éxito del PPE, que obtiene entre 263 y 273 escaños, frente a los que obtendrán los socialistas, entre 155 y 165 eurodiputados. La tercera posición es para los liberales, con una cifra de entre 78 y 84 representantes. También destaca la subida de Los Verdes, que conseguirán entre 33 y 37 escaños.Los analistas de Radio Nacional creen que "el Partido Popular está viendo los resultados en clave nacional", aunque también indican que ya no se podrá decir que "Rajoy pierde todas las elecciones".Respecto a Iniciativa Internacionalista, Rubalcaba ha dicho que "ha recibido poco más de 100.000 votos, la mitad de lo que consiguió Batasuna hace siete años", demostrando así, ha dicho el ministro del Interior, el descenso paulatino al apoyo a este partido.Mientras tanto,, se ha mostrado exultante con los resultados de UPyD. "". El partido de Díez ha ganado 150.000 votos respecto a las generales y consigue un escaño en Estrasburgo.Por su parte, el cabeza de lista de Izquierda Unida,al mantener los dos escaños que tenían en Bruselas. Sin embargo, han perdido más de 100.00 votos. Cayo Lara ha dicho que son "conscientes" de que tienen que seguir trabajando para intentar "trasladar nuestra propuesta política" a los ciudadanos.Duran i Lleida se congratula en RNE de los resultados conseguidos pero le "preocupa el bajísimo nivel de participación en Cataluña". Respecto al PSC, afirma que ha recibido "un duro castigo al perder siete puntos".La participación asciende ya al 46,02% y la Comunidad Valenciana se alza como la comunidad con mayor participación, con un 53,23%.Una nueva mayoría de españoles ha expresado su voluntad de cambio, y eso es lo más importante", indica Rajoy, que asegura que lucharán desde Europa contra la crisis y que defenderán a todos los españoles en todos sus sectores. "porque así lo han dicho una mayoría de los españoles"."Quiero dar las gracias especialmente a Jaime Mayor", expresa un exultante Rajoy, que agradece a todos los militantes, interventores y apoderados que han estado "dando el callo defendiendo las ideas en las que creen.Toma la palabra Mariano Rajoy, que repite que "el PP ha ganado las elecciones" y augura la victoria del PP en las próximas elecciones generales.El candidato popularpor su apoyo, para luego hablar de Rajoy, del que ha dicho que se ha volcado durante toda la campaña. Además, Mayor Oreja dice que han "hecho historia en España".Mayor Oreja afirma que "se ha abierto un nuevo ciclo político en España que debe acabar con el PP ganando las elecciones generales", para alegría de los seguidores desplazados a Génova, que piden la dimisión de Zapatero.En estos momentos, Mayor Oreja y Mariano Rajoy salen al balcón de Génova. Mayor Oreja: "". Además, indica que "el PP Europeo ha ganado las elecciones en Europa"Mientras, decenas de simpatizantes del PP llenan los aledaños de Génova a la espera de la salida de Mariano Rajoy al balcón y se corean vítores de "campeones, campeones", según indica Radio Nacional.El candidato del PSOE,ha transmitido su "honesta y sincera felicitación" al PP por su victoria desde Ferraz y dice que. "He pasado toda la campaña transmitiendo convicción europeista y la vamos a honrar". Indica que ha habido una participación "digna" y resalta el "impacto de la crisis" en el resultado.Sorayay afirma que la postura de los votantes es clara: "Ante un partido socialista que es débil en Europa y no sabe sacarnos de los problemas en España, los ciudadanos se han pronunciado".El corresponsal de Radio Nacional en Bruselas, Antonio Delgado, explica que en Europa "se ve mal" que la lectura de estas elecciones se haga en clave nacional, aunque afirma que "los políticos que critican este comportamiento no lo corroboran en sus países, donde creen que si hablan de política nacional aumentarán sus votos".Les recordamos que los datos de participación indican que ha subido en todas las comunidades respecto a 2004, salvo en siete.Josep Antoni Durán i Lleida destaca que el PSC ha bajado siete puntos y CiU ha subido cinco y repite el éxito ya anunciado por Tremosa, de ser "el único partido de Cataluña que ha incrementado votos y porcentaje".El candidato de CiU,. Ha dicho que intentará "defender los intereses de Cataluña en Europa", entre aplausos de los asistentes.A la espera de nuevas declaraciones políticas, comienza el debate de '59 segundos' en TVE, dirigido por Ana Pastor y el programa de análisis de Radio Nacional. Fernando Ónega indica en TVE que "el PP ha ganado claramente", mientras comienza a celebrarse la victoria popular en la calle Génova, sede central del PP.La Secretaria de Organización del PSOE cree que no se ha cumplido la deblace del PSOE que se había anunciado e insiste en que seguirán trabajando para lograr un futuro sostenible para todos. Pajín ha añadido que mañana se reunirá la ejecutiva socialista y, a pesar de haber obtenido cinco puntos menos que ne 2004, lo que se traduce en medio millón de votos menos.Pajín hace referencia a la crisis económica, "ha sido un tema clave y un factor relevante en el comportamiento de los ciudadanos en todos los países europeos. El hecho de que todos los gobiernos hayan retrocedido está directamente relacionado con la crisis". Además, Pajín ha tachado de preocupante el avance de los partidos extremistas.Dice que el PSOE ha tenido un importante apoyo ciudadano y afirma que han obtenido "el mejor resultado de los partidos socialistas de Europa". Da las gracias a los votantes del PSOE y dice que trabajaran en el Parlamento Europeo "para responder a esa confianza que nos han dado".Coalición por Europa ha logrado 74.924, el 4,89% y 2 escaños; Izquierda Unida 521.448 votos, un 3,78% y dos escaños; UPyD 395.740, el 2,87% de los votos y un eurodiputado; y Edp-Verdes 362.503, el 2,63%, también lograría un escaño.Los primeros datos, con el 88,3% escrutado, dan la victoria al PP con 5.802.890 votos, porcentaje del 42,03% de los votos y 23 diputados , mientras que el PSOE ha logrado 5.336.994 votos, un 38,66% y 21 escaños.La vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega y el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba,para comunicar los datos del escrutinio realizado hasta ahora.IU asegura que su formación, producto de una campaña donde ha primado, ha dicho, la ratificación de las posiciones del Gobierno o el planteamiento de derrotar al PSOE que ha hecho el PP.En Suecia, el partido pirata, contrario a las leyes de la propiedad intelectual, lograría un asiento a costa de los verdes.Mientras,. Según nuevos sondeos, están a menos de un punto del partido verde de Cohn Bendit, que podría adelantarles con un 16% de voto.El Partido Popular está convencido de ganar las elecciones al Parlamento Europeorespecto al PSOE, lo que supondría una ventaja de aproximadamente dos escaños respecto a la formación que lidera José Luis Rodríguez Zapatero. Ya queda menos para confirmarlo.La participación sigue cambiando. Ahora con el 74% escrutado sube al, ligeramente superior al 45,14% de hace cinco años.El PSC hace público un recuento de las 50 primeras papeletas en Cataluña que dan la victoria a los socialistas con un 35,6% de los sufragios. Sin embargo,, cuando obtuvieron un 42%. Esa cifra es similar a la que ganaría CiU, que subiría un 16% hasta el 23%. El PP pasaría a ser tercera fuerza política al pasar de un 17% a un 15%.Nuevo dato del recuento de participación., inferior a la de hace cinco años. Los datos son todavía parciales porque, a diferencia del resto de los países de la Unión Europea,al cierre de los colegios.En el otro lado, lo que ha ocurrido en la vecina. Allí ell movimiento Lista de Junio, contrario a la UE, que hace cinco años logró el 14,4% y la tercera plaza, se queda con el 3,6 y no obtiene representación en Bruselas. En el país escandinavo los socialdemócratas logran un buen resultado: vencen con un 25% frente al 18% del partido del conservador primer ministro, Fredrik Reinfeldt.En, otro dato preocupante: con un 10% han logrado entrar en el Parlamento Europeo. Con un 80% del escrutinio, habrían ganado los dos partidos de la coalición gobernante, de centro y centro-derecha, pero con una fuerte pérdida de apoyo.Según las primeras estimaciones,, 1,5 puntos menos que en 2004. Este dato aún está por confirmar, ya que sólo incluye el 42,24% de las mesas escrutadas (10.281).El principal partido de la oposición de Portugal, el Social Demócrata (PSD, centroderecha), al que pertenece el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso,, según las proyecciones difundidas tras el cierre de las urnas. Los socialistas, que gobiernan con mayoría absoluta, habrían sufrido un descalabro.Optimismo en el PP. Ana Mato, vicesecretaria de Organización, ha subrayado que, según los sondeos internos que manejan. La dirigente popular se ha mostrado "convencida del éxito electoral" que el PP puede tener esta noche, aunque ha asegurado que esa circunstancia no se podrá confirmar hasta que se conozcan los datos oficiales pasadas las diez de la noche.Primeras estimaciones de participación en Europa:, dos puntos menos que hace cinco años y la cifra más baja de toda la historia de las elecciones europeas.En Eslovaquia el gobierno socialdemócrata gana con claridad, mientras que los laboristas vencen en Malta. En Letonia vencen los conservadores.El diario La Repubblica asegura que el colegio electoral donde acudió a votar hoy Noemi Letizia, la joven de 18 años desencadenante de los escándalos que actualmente envuelven al primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi,Un dato que probablemente preocupará-y mucho- al presidente de la Comisión. El partido del primer ministro irlandés, Brian Cowen,contrario al Tratado de Lisboa (se lo disputan el Sinn Fein y el Partido Socialista). Los datos informales ponen en cabeza en todo el país a la oposición de Fine Gael y a los laboristas, mientras que los centristas de Fianna Fail, de Cowen, sufrirían un descalabro histórico y se irían al tercer lugar.Las agencias de noticias. Las amplias victorias del centro derecha en Francia y Alemania, a las que se podían unir las de Italia, Polonia y Reino Unido, lo afianzan como un candidato seguro para el cargo. Además, los escasos países en los que los socialistas tienen alguna posibilidad, entre ellos España y Portugal, lo apoyan como candidato por motivo geopolíticos.Tiempo para los minoritarios.La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha dicho quey con la sensación y tranquilidad que le da el saber que se ha hecho "un buen trabajo" durante la campaña electoral. El único sondeo publicado deja abierta la posibilidad de que logre un escaño con un 1,7%.Incluso en la victoria, los socialdemócratas pierden. En Dinamarcay pierden uno de sus cinco escaños, según un sondeo del canal de televisión pública DR.El Partido Populary más de una veintena de focos de iluminación a las puertas de su sede nacional, en la calle de Génova de Madrid, para celebrar un posible triunfo en las elecciones. Su líder, Mariano Rajoy, ya está en la sede nacional con toda la cúpula del partido.Tras estas debacles en cadena de la socialdemocracia europea, el PSOE confía en convertirse en. Así lo ha declarado su secretaria de Organización, Leire Pajín. Hasta ahora, el principal grupo socialista era el francés, con 31 eurodiputados, pero la caída de los socialistas franceses dejaría el puesto vacante.Se conocen los datos en Rumanía, donde hay 35 asientos en juego. Según los sondeos, se ha producido un empate entre la izquierda y la derecha, mientras que el partido de extrema derecha de la Gran Rumanía conseguiría colarse en el europarlamento.Italia va definitivamente a otro ritmo electoral. No sólo es el último país en cerrar los colegios; también su primer ministro ha sido el último en votar. Silvio Berlusconi lo ha hecho a las 18:30 horas.Otro dato curioso de Francia: como tercera fuerza política no está el MoDem de François Bayrou, sino la Europa verde del ex líder del mayo del 68 Cohn-Bendit.Pajín ha dicho que cualquiera que sea el resultado tiene que ser un paso adelante en Europa y no ha querido entrar a valorar los datos de participación. Se ha mostrado muy cauta en la valoración y comparecerá cuando se haga público el escrutinio del 70%, a partir de las diez de la noche. En el PP no se hace ninguna valoraciónCon estos resultados, los socialdemócratas certifican su desastre europeo. En los países con más eurodiputados (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido), se podrían hundir de manera estrepitosa, perdiendo una media de diez puntos. En cambio,En Francia también han cerrado los colegios y los sondeos predicen una victoria rotunda de Sarkozy, con un 28% y un desplome de los socialistas, que. Hace cinco años, los socialistas obtuvieron casi un 30% por un voto de castigo al gobierno de Jacques Chirac. Ahora, su división interna parece que les ha pasado factura.Un sondeo a pie de urna de la cadena Cope el PP habría vencido las elecciones con una ventaja de 2,5 puntos sobre los socialistas. Los populares tendrían entre 24 y 24 escaños y los socialistas entre 21 y 22.Una jornada electoral singular porque no se publican sondeos a pie de urna. En la sede del PSOE comparecerá Leire Pajín para hacer una primera valoración de la participación, aunque los socialistas advierten de que no manejan sondeos internos. Allí están ya López Aguilar y Zapatero, aunque Rajoy y Mayor Oreja no están aún en la sede del PP.Cierran los colegios electorales en España, a la espera de los canarios. Recordamos que no se conocerán los resultados hasta las 22:00 horas porque a esa hora cierran los colegios en Italia y Polonia.Lo que sí parece divisarse es. En 2004, vencieron en España y Francia, donde ahora parte como claro favorito Sarkozy. En Reino Unido podrían caer al tercer lugar, en Alemania se quedarían muy lejos de Merkel, en Italia Berlusconi parece inmune a los escándalos y en Holanda y Austria sus gobiernos de coalición con los democristianos les ha pasado factura en favor de la extrema derecha.En el otro lado, la ultraderecha de Flandes del Vlaams Belang podría haber perdido terreno frente a los democristianos, mientras que los sondeos sugieren que en Francia el Frente Nacional de Le Pen perdería fuerza.A estas cifras habría que sumar lo ocurrido en Holanda el jueves, donde el partido antimusulmán de Geert Wilders quedó en segundo lugar pisando los talones a los democristianos . En Reino Unido, los sondeos apuntan a que el partido por la independencia de Reino Unido le arrebatará el segundo lugar a los laboristas.El dato preocupante de la jornada puede ser el ascenso imparable de la ultraderecha y de los partidos euroescépticos. En Austria,, mientras que los dos partidos de ultraderecha -FPO y BZO- lo siguen de cerca. En Hungría la ultraderecha se ha encaramado al tercer lugar, mientras que en Eslovaquia los ultranacionalista se colarían también en el parlamento europeo.En Europa, los sondeos a pie de urna publicados en Alemania, Austria, Grecia, Bulgaria y Hungría apuntan a una victoria de la derecha mayor de lo que se esperaba. En Alemania, la CDU de Merkel habría sacado 17 puntos a los socialistas del SPD , mientras que en Austria los democristianos del OVP habrían vencido a sus socios socialistas por más de seis puntos. En Bulgaria y Hungría la oposición de derechas se habría impuesto a los gobiernos socialdemócratas mientras que en Grecia habría ganado la oposición socialista a los conservadores en el poder.Un primer análisis de las pequeñas variaciones territoriales entre ambos comicios dejan un par de conclusiones interesantes. En primer lugar, que el electorado de Madrid y Valencia -que se supone próximo al PP-, con un aumento de la participación superior a los 1,5 puntos. Esta cifra, en principio buena para los 'populares' se compensa con otras que no lo son tanto. Por ejemplo, el electorado canario se ha movilizado al haber un candidato de esta comunidad -López Aguilar- mientras el del candidato del PP, el vasco, es de los menos participativos. Además, en dos feudos tradicionales del socialismo,, crece la participación. Los datos de participación en España a las 18:000 horas indican que el interés de los españoles por Europa apenas ha variado en cinco años. En 2004, y en unas elecciones que se celebraban en solitario, la participación se desplomó casi 20 puntos respecto a las de 1999, que se celebraron junto a las municipales. Ahora, las cifras son similares, muy en la línea de la media europea.