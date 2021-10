De Grandes dice que estos comicios son cruciales para que el PP europeo sea el partido más importante. "Somos el partido que soñó Europa", concluye. "", replica Jáuregui. "Les pido el voto para hacer una Europa más social para que el modelo social se pueda defender", añade el socialista.Tremosa se queja de que en la campaña ha habido mucha España y poca Europa, mucha bronca y pocas propuestas."Ningún otro país europeo hace lo que hacen ustedes", dice en referencia a PP y PSOE.Meyer llama a la movilización del"Tenemos una oportunidad y apelo a la movilización del electorado de izquierda porque PSOE y PP comparten lo central: la no intervención de la economía", apostilla.Termina el bloque final y ahora llegan las conclusiones. Junqueras recuerda que está en el grupo verde y que la mejor opción progresista es Europa de los Pueblos, a su juicio. "Nos jugamos mucho porque Europa decide muchas cosas y de hacer oír nuestra voz en las instituciones europeas e incluso en nuestro propio país", concluye.Jáuregui recoge el guante del candidato del PP y dice que buscará su colaboración en la presidencia española de 2010.Meyer responde aque no se puede utilizar el terrorismo de forma partidaria. Éste termina el bloque diciendo que no le avergüenza haber votado con los socialistas porque EuropaTremosa propone quey denuncia que los estados centralistas son los que obstaculizan la UE por no ceder soberanía. Junqueras pide que se acabe con "la estrategia de ilegalización de listas electorales", en referencia a Iniciativa Internacionalista.Jáuregui saca el tema de cooperación al desarrollo y dice que España tiene que implantar en Europa el 0,7%. Luis de Grandes le responde: "Señor Jáuregui, a", dice y asegura que Zapatero ha recibido desprecio cuando ha comparecido. De Grandes también dice que tampoco se le perdonará llevar el proceso de paz al Parlamento Europeo.Meyer defiende el derecho de autodeterminación del Sáhara y se queja de la postura de PSOE y PP. Tremosa habla de ese derecho con una mención a las buenas prácticas de Europa con el tema de Kosovo y pregunta cuándo se reconocerá su independencia en España."Todo los principios de la política exterior de Zapatero", proclama Jaúregui en la línea de lo que ha comentado Leire Pajín sobre el liderazgo 'planetario' de ZP y Obama.De Grandes pide al PSOE que sea más conciliador porque los socialistas europeos están de capa caída y en Bruselas "hay que hacer amigos para que las posturas de España puedan ser defendidas".Tremosa denuncia que Zapatero. "Parece con su inmovilismo y su indiferencia soviética al paro que Zapatero ha hecho ERASMUS en la URSS", continúa con sus referencias insultantes al presidente del Gobierno.Junqueras dice que Jáuregui es nacionalista porque quiere que España vaya al G-20 por sí misma y no por la representación común de la UE. Meyer apuesta por el desarme y el alejamiento de la política exterior de EE.UU. con un sistema de seguridad popio.De Grandes habla de la posición de España en Europa para decir que nuestro paísJáuregui comparte la idea de que se debe hacer más en política exterior y de defensa. "Soy muy europeísta, no soy nada nacionalista, hay que hacer cesión de soberanía y nacionalismo", se atreve a decir el número dos socialista.Tremosa abre el cuarto bloque definiendo la política exterior europea como "fracaso". Meyer la califica de "nula" y pone como ejemplo lo ocurrido frente al conflicto entre Israel y Palestina. "Reclamamos una política exterior fuerte europea", concluye.De Grandes vuelve con el tema del aborto y se queja de que las chicas de 16 años puedan abortar sin autorización. "Es un truco para que una despenalización se convierta en derecho", denuncia.insiste en el tema de la directiva de retorno y recuerda a Jaúregui que votó con el PP en favor de esta iniciativa.", se queja. Jaúregui explica que la directiva establecía un plazo máximo y dice que España no va a aplicar esta directiva. Además, dice que su partido apuesta porque los inmigrantes voten en las municipales.Meyer confiesa que, que apoyaron PSOE y PP. "¿Cómo es posible que se les pretenda encarcelar durante 18 meses sin tutela judicial?", se queja. Tremosa apuesta por controlar el flujo porque una llegada masiva de inmigrantes perjudica a las clases más bajas.Jaúregui dice que es mentira que el PSOE apueste por la eutanasia y le pregunta a De Grandes por qué no derogaron la ley del aborto.Tremosa acusa a PSOE y PP de reducir el país de las regiones con la circunscripción única. De Grandes dice que se ha manipulado mucho y mal las palabras de Mayor Oreja. Cambia de guión y sostiene la conciliación de la vida laboral y familiar en la Eurocámara.Meyer expresa su estupor contra las declaraciones de Mayor Oreja sobre el aborto y los abusos de menores.se queja y apuesta por una ley como la inglesa y la holandesa sobre el aborto.De Grandes dice que no va a rectificar porque ha dicho la verdad. Ahora quiere hablar del "mundo feliz de Zapatero" al que acusa de"No provoquen una división entre los españoles de nuevo porque no hay derecho",Meyer introduce el tema de Bolonia y habla sobre la inversión en educación. Jaúregui le responde que no puede comprender la oposición a Bolonia.Junqueras insiste en los mismos argumentos yy le dice a de Grandes que él es catalano hablante pero que conoce perfectamente la lengua española.Jáuregui recuerda que Mayor Oreja dijo que el castellano estaba prohibido en Cataluña y recuerda a Tremosa y Junquera que el PSOE luchó por el principio de que se publiquen en todas las lenguas los documentos europeos importantes. Tremosaen el primer enfrentamiento directo entre ellos. " Es de lamentar las palabras de su candidato, Vidal Cuadras, que recuerdan el peor tiempo de la época de Franco", dice.Junqueras también se queja de que el Estado no haya podido defender la riqueza lingüística en Europa. De Grandes les dice a los nacionalistas que respondan de la falta de libertad para hablar castellano en Cataluña y dice que del tema de las lenguas en Europa tiene que dar cuenta el gobierno socialista.Abre el bloquehablando del derecho a la vivienda. Habla de 84.000 expedientes de desahucio y denunciahabla de derechos y libertades en España y se queja de que no pueden hablar catalán en el Parlamento Europeo. "Hay cero millones de euros para proteger la lengua catalana y", denuncia tras hacer una defensa del plurilingüismo.La mayor pluralidad del debate ha hecho que el enfrentamiento partidista entre PSOE y PP haya quedado en un segundo plano en favor de temas más europeos, como la directiva de las 65 horas o. Por contra, temas como el Falcon, Gürtel y aledaños, que han centrado la campaña, no han sido nombrados por ninguno de los candidatos.Pausa antes de empezar el tercer bloque, dedicado a libertades. El debate llega a su ecuador con un terreno de juego bien delimitado:por no hacer reformas estructurales mientras que Europa de los Pueblos e IU demandan más derechos sociales e intervención en la economía. El representante socialista,y elogia la gestión del gobierno escudándose en los últimos datos del paro.Jáuregui coge el guante de la mentira y recuerda el 11-M. "Nadie dice que ha sido la codicia, los fondos financieros, los principios neoliberales los que ha provocado esta situación, de eso no dcien nada, ¿quizá por qué les toca cerca?", concluye este bloque el representante socialista.Meyer acusa a Tremosa de. De Grandes dice que votan con el PSOE para evitar que caiga en la radicalidad. Ahora habla de educación y del fracaso escolar. "Es esencial lograr la creación de oportunidades para los jóvenes, estamos condenados al fracaso si seguimos con el mismo tipo de política", subraya.Tremosa dice que en la crisis se demuestran los liderazgos. Se queja del plan de automóvil de Zapatero por no haber consensuado con fabricantes y comunidades autónomas. Junqueras recuerda que PP y PSOE votaron juntos al presidente del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, etcétera. "Votaron juntos el 70% de las votaciones en el Parlamento Europeo", denuncia. "El PP y el PSOE se parecen mucho".De Grandes llama a Zapatero "un brillante mentiroso". Dice que la UE ha rechazado la política de regulaciones masivas de España. "Hay que decir sí a la inmigración legal y luchar contra la clandestina".Jáuregui le responde que quiere hacer reformas estructurales pero le acusa de identificarse con el PP en el recorte de derechos sociales. "La política social tiene que mantenerse en época de crisis porque no queremos que paguen la crisis sólo los trabajadores", sostiene.Tremosa le recuerda al socialista que Felipe González ha dicho que no se está haciendo lo suficiente contra la crisis. "", dice el candidato de CiU. "¿Cómo vamos a mantener las políticas sociales en tres años con un 20% de paro?", se pregunta, con un tono muy duro contra el presidente del Gobierno.Jaúregui replica a Tremosa que el plan de ayuda a los ayuntamientos demuestra que no hay inmovilismo. Meyer insiste en el programa común del PSOE y del PP que "está deconstruyendo los derechos sociales".De Grandes se queja de las "mentiras" del PSOE cuando habla de que van en contra de los derechos de los trabajadores. "Esto es indigno del presidente del Gobierno", dice a cuento de la carta que envió Zapatero diciendo que el PP defendió la directiva de las 65 horas.Tremosa vuelve a atacar a Zapatero y le llama. Recuerda que Dinamarca reformó el mercado laboral y ahora tiene menos paro y, mientras tanto, "aquí no se hace nada".Junqueras recuerda la política de los 400 euros y. Meyer acusa a PSOE y PP de eliminar el impuesto de patrimonio para beneficiar a las rentas más altas y defiende una reforma fiscal progresiva. Pide la abolición de los paraísos fiscales.Jáuregui le recuerda a De Grandes que el gobierno del PSOE creó tres millones de empleos. Contrasta las posiciones de izquierda y derecha. "Para el PP la mejor política social es la creación de empleo", le responde De Grandes. "Hay que crear empleo incentivando a los que son capaces de crearlo", indica y habla de ayudas a pymes y autonómos. Dice que el PSOE creó más empleo por inercia del PP.Meyer le recuerda a Jaúregui que Zapatero y Sócrates han expresado ya su apuesta por Durao. "Para nosotros el gasto social forma parte de un modelo de desarrollo imprescindible y consideramos fundamental una mayor apuesta en el gasto social", defiende Meyer, que diceTremosa pide un crecimiento basado en la productividad y una extensión del modelo social europeo. Junqueras quiere que el plan de estabilidad económico de la UE se compense con uno social. "Estamos convencidos de que debemos apostar por las políticas sociales", dice y se queja del tema de la semana laboral de 65 horas."La salida es posible, pero hay que hacer reformas estructurales", insiste De Grandes. "Ahora con su política creamos más paro que Italia, Francia y Alemania juntos", vuelve al tema del paro.Junqueras apuesta por. "Esta apuesta por las nuevas energías contribuirá a acercar la producción de energía a los consumidores", dice. Jaúregui responde a Meyer que ellos no han elegido a Durao, a Tremosa que no quiera privatizarlo todo y a De Grandes que diga cuáles son sus alternativas. "Después de decir eso tiene que decirle cómo va a mantener las cuentas del país", le reta.le recuerda la gestión de Magdalena Álvarez en el tema ferroviario. Pide más mercados únicos y se pregunta quién teme a Europa y se responde: "los estados centralistas".Meyer se pregunta por cuál va a ser la línea de la presidencia española. Critica que coloquen PSOE y PP a Durao Barroso y que tengan como hoja de ruta la estrategia de Lisboa. Pide de nuevo más intervención de la economía y la regulación de mercado.De Grandes critica la "absoluta incapacidad" del gobierno para negociar los asuntos de Europa. "Empiecen a asumir responsabilidades, que la tienen. Su obra es mala, muy mala", dice. Jaúregui le recuerda que los 2.000 millones de inversión tecnológica los logró Zapatero. "¿le pregunta, dando por hecho que quieren hacer lo contrario que en el resto de Europa.Tremosa critica el nuevo modelo productivo de Zapatero, que considera "un gran despilfarro de dinero público" y lo compara con el "plan Badajoz". Dice que Alemania marca el camino con la productividad industrial y Francia con la autosuficiencia productiva. Se le acaba el tiempo.Junqueras recuerda que la mayor parte de la inversión en I+D+Iy se lo reprocha a PP y PSOE. Pide más ayudas a pymes para fomentar la creación de puestos de trabajo. Meyer propone la intervención de la energía y de la PAC. Meyer se declara en contra de la energía nuclear y pide que la política agraria comunitaria no penalice al pequeño agricultor.Jáuregui considera que es simplificar decir que todo se ha debido a la construcción. Se refiere al PP sobre sus palabras contra el nuevo modelo productivo que propone Zapatero.le cuestiona De Grandes, que le recuerda que en todos estos años ni Solbes ni Almunia en Europa no han hecho nada para rectificar el modelo en diez años.Tremosa recuerda que España sigue siendo una isla ferroviaria porque los sucesivos gobiernos no han hecho nada para evitarlo. Junqueras dice que es necesaria más inversión pública "que no son las ayudas de los 400 euros". Más lejos va Meyer, que apuesta porJáuregui defiende la gestión del gobierno con la ayuda a la banca, tirando de la demanda con el plan E y las ayudas más débiles. "España empieza a salir de la crisis y ahora hace falta que", concluye el representante del PSOE, que se dirige directamente a su rival del PP.Junqueras subraya que una de las vías para salir de la crisis es asumir más déficit público para invertir en infraestructuras y políticas. Luis de Grandes, en la línea del líder de su partido, habla del rasgo distintivo de la crisis en España y acusa al gobierno de mentir. "Ojalá esos brotes verdes no sean fruto de una situación estacional, nos alegraríamos, pero", subraya el número dos del PP.Willy Meyer abre este turno apostando por una mayor intervención en la economía. Tremosa pide "echar más carbón a la locomotora de la Unión Europea". "", habla desde su óptica de profesor de economía, haciendo una encendida defensa del mercado común.Cierra el primer turno Ramón Jaúregui, del PSOE,que subraya que lo que se juega en Europa es la salida de la crisis y recuerda que su partido es el que impulsó la entrada en la UE.Tremosa habla de Europa desde la defensa de los intereses locales y apuesta por la liberalización con marco europeo. Le sigue Luis de Grandes, del PP, que dice que Europa se enfrenta a una grave crisis y en España es más profunda. "Hace falta un cambio político", concluye.. Echa la culpa a PP y PSOE de la crisis por no intervenir en la economía. "Es un programa encubierto defendido durante más de diez años con un candidato común, Durao Barroso", dice el candidato de IU..Primera intervención de un minuto sobre la importancia de estas elecciones.Empieza el debate, con Pepa Bueno presentando desde el estrado a los cinco participantes, que están en la mesa esperando. Todos tienen tiempo tasado con intervenciones de un minuto, lo que les obliga a ser más ágiles que hace una semana en el cara a cara.de los cinco participantes junto a Pepa Bueno en los Estudios Buñuel.De derecha a izquierda, Oriol Junqueras, Ramón Tremosa, Ramón Jaúregui, Luis de Grandes y Willy Meyer. Ahora pausa para preparar los últimos detalles del debate, que arrancará con el tema que centra la preocupación de los españoles:Los temas son los mismos que en el anterior debate cara a cara celebrado entre López Aguilar y Mayor Oreja en este mismo estudio, aunque se espera que la mayor pluralidad del debate dé lugar a que se hable más de los temas que preocupan en Europa y menos de las polémicas nacionales que están centrando la campaña.Todo preparado en el plató donde se va a celebrar el debate a cinco entre los principales candidatos a las elecciones europeas. Pepa Bueno espera a los participantes, que podrán confrontar sus posturas por primera vez en un debate durante la campaña. Durante hora y media los candidatos de los grupos con representación europea abordarán cuatro temas de cara a las elecciones europeas: