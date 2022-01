AC/DC regresa con nuevo disco, "Black Ice"

El 21 de octubre de 2008, la mítica banda australiana AC/DC publica "Black Ice", que rompe un silencio de ocho años desde el lanzamiento de su último disco. Producido por Brendan O'Brien y grabado en The Warehouse Studio de Vancouver (Canadá), Black Ice contiene 15 nuevas canciones, entre las que destaca el primer single, "Rock'N'Roll Train".



Del 13 al 20 de octubre, RTVE.es ofreció en exclusiva a los internautas las nuevas canciones de AC/DC, que a finales de octubre comenzará una gira mundial para presentar en directo su nuevo álbum. Será la primera gira del grupo desde 2001.



AC/DC lanzó el 9 de septiembre No Bull: The Director's Cut, una nueva edición ampliada y revisada por su director, David Mallet, del DVD que recoge el histórico concierto que la banda australiana ofreció el 10 de julio de 1996 en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid. David Mallet es un director reconocido por sus trabajos con David Bowie, Queen, U2, Pink Floyd, The Rolling Stones o Elton John y la nueva edición del DVD No Bull: The Director's Cut ofrece más de dos horas de concierto en alta definición, con música que ha sido remezclada con sonido digital y 5.1 surround.



AC/DC es una banda formada en Sydney (Australia) hace 35 años y compuesta por los guitarristas Angus y Malcolm Young, el bajista Cliff Williams, el batería Phil Rudde y el cantante Brian Johnson, que sustituyó al vocalista original Bon Scott, fallecido en 1980 ahogado en su propio vómito tras una noche de borrachera descomunal. AC/DC pronto se convirtió en una referencia para los aficionados al rock por derecho. Rápidamente se diferenció de los otros grupos, especialmente desde que en abril de 1974 el guitarrista Angus Young subió al escenario del Victoria Park de Sydney vestido de colegial por sugerencia de su hermana. Allí comenzó todo.



AC/DC comenzó a ganarse una sólida reputación en la escena del rock pero tuvo que esperar a 1979 para alcanzar el éxito internacional con la canción Highway to Hell, y en 1981 consiguió su primer nº1 en Estados Unidos con el álbum For Those About to Rock. Han pasado 33 años desde su primer disco High Voltage (1975) y la música de AC/DC sigue viva. La publicación de su nuevo álbum Black Ice y la reedición del DVD No Bull: The Director's Cut significa el reencuentro con una banda que a lo largo de su carrera ha vendido más de 200 millones de álbumes en todo el mundo. Es el regreso de un icono del rock. Es la vuelta de AC/DC.