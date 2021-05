Yoko en inglés - Present Day

All for one and one for all

116050

Yoko en inglés

4517345

All for one and one for all

Buscando una forma de jugar juntos Mai, Oto y Vik traen cada uno una propuesta de juego al parque. No consiguen ponerse de acuerdo y cada uno se va a un rincón a jugar “su juego”. Cuando aparece Yoko, cada niño intenta atraerlo para que su juego sea más chulo que el de los demás. El resultado es que cada vez el juego se hace más grande y más divertido. Pero la competición es tan feroz y los juegos crecen tanto que comienzan a invadir el territorio de los otros juegos. Un ejército caótico formado por gigantes piezas de ajedrez, junto a caballos salvajes y varios bolos amenazan con destruir todo el parque. En ese momento, los niños se dan cuenta de que deben actuar juntos para salvar el parque. Al final se dan cuenta de que es mucho más divertido cuando encuentras un forma de jugar todos juntos.

12 min, 2 sec

31-12-2030 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/4517345/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/yoko-ingles/video/all-for-one-and-one-for-all/4517345/

https://www.rtve.es/v/4517345/

Yoko en inglés - All for one and one for all