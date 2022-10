Hola a todos, ¡mirad!

# Simón ya viene, Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Mi gracioso conejito #

¡A jugar!

UN VIAJE EN GRÚA

Abuelo, abuelo, eh, abuelo.

Sí vamos, vamos.

Sí, sí, sí ¿Vamos a por el periódico abuelo?

(AMBOS) ¡Y a por golosinas!

A bordo, conejitos y abrochaos el cinturón.

¿Preparados? Pues en marcha. (AMBOS) ¡Yupi!

Hasta luego, conejitos.

(AMBOS) Queremos golosinas, queremos golosinas.

Yo me pediré una gominola mega gigante.

Ah, y yo me pediré un palito picante.

Agg, no me gustan los palitos picantes.

Ah, pues molan mazo y hacen... en la lengua.

Ah. ¿Qué ha sido eso, qué pasa, abuelo?

Oh, oh no, hemos pinchado una rueda.

Ostras, pero abuelo ¿Y ahora qué vamos a hacer?

Ah, no os preocupéis, llamaré que venga una grúa.

(AMBOS) Eh...

No, yo digo con las golosinas. ¿Qué vamos hacer ahora?

Ah, los dulces, tendrá que ser en otro momento.

¿Hola? He pinchado una rueda del sidecar.

¿Pero, qué pasa con mi gominola?

No se trata solo de tu gominola, Gaspar.

¿Qué pasa con mi palito picante?

(Claxon)

Que grúa tan alucinante.

-¡Hola! -Ehh...

Tiene que arreglar la rueda pronto para que podamos ir

a buscar nuestras golosinas.

Sí, claro, porque yo quiero mi gominola.

Vale, vale, cambiaremos la rueda de la moto en un periquete.

Vamos, subid.

Listo.

(AMBOS) ¡Guau!

Mira, Gaspar, conduzco la grúa.

(TOCA EL CLAXON)

(AMBOS) ¡Ahhh!

Veamos. ¿Quién ha sido el conejito que ha tocado el claxon?

Eh, disculpe, no me imaginaba que iba hacer tanto ruido.

No pasa nada, ahora puedes darle a ese botón si quieres.

(AMBOS) Eh, ¡guau!

Muy bien hecho, Simón.

¿Listos para arrancar, chicos? (AMBOS) ¡Sí!

Disculpe, señor ¿Quiere que le ayudemos?

Eh, pues claro que sí.

Sí, sí, claro, yo también quiero ayudar.

Vale, mientras quito la rueda pinchada,

¿por qué no vais a por la otra?

Está ahí dentro. ¿Lo veis?

-Es esta, chicos.

(AMBOS) Vale, abuelo, ah, guau...

Aquí tiene. Gracias, chicos.

¿Podéis traerme ahora esa manguera?

Sí, enseguida.

Oh. Sí, sí, claro, enseguida.

Bien, ahora atended,

tenéis que tirar de esa palanca para encender la bombona de aire,

pero cuando diga que la cerréis tenéis que hacerlo enseguida,

de lo contrario el neumático estallara.

(AMBOS) Oh...

Vale, vale.

A la de tres cerradla.

Una, dos y tres.

De acuerdo, cerrad la bombona.

Tira fuerte, Simón, más fuerte.

No puedo, abuelo.

Un momento, Simón, ya lo hago yo.

-Genial, gracias.

(AMBOS) ¡Ufff!

Bien hecho muchachos, sois grandes mecánicos,

habéis hecho un buen trabajo.

La próxima vez que alguien tenga una avería,