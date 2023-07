(A LA VEZ) ¡Hola a todos!

¡Super Conejo!

"El tesoro perdido".

¡He ganado! ¡He ganado!

¿Qué? De eso nada. Yo he llegado antes.

Eso no es cierto. He ganado yo, Fernando.

Yo soy el más rápido.

Eh, chicos, mirad lo que he encontrado.

Una canica.

Oh, es superbonita.

¿Dónde la has encontrado, Gaspard? Al lado de esa roca enorme.

Vamos, seguro que hay más.

Aquí, debajo de la roca. Seguro que hay más.

Jolines, pesa demasiado.

¡Eh! ¿Y si dijéramos que aquí había un tesoro escondido?

¡Un tesoro para la pandilla de superconejo!

¡El tesoro es nuestro! (A LA VEZ) ¡Sí!

(A LA VEZ) ¡Una nueva misión!

Super... (TITUBEA) Mega...

-¡Genial! (A LA VEZ) ¡Transformación!

Oh, mirad, un diamante.

Seguro que aquí hay muchos más.

Apártate, Capitán Conejo. Voy a levantar la roca.

¿Qué? Espera un segundo. Esa es mi misión.

¿Por qué has de hacerlo tú?

Yo soy más fuerte que tú con mi robot cohete.

Ni hablar. ¡Eso no es justo!

Tú no eres más fuerte que yo, lo es tu robot.

Pero eso no importa. Yo soy el más fuerte.

¡No es verdad! ¡Yo soy el más fuerte!

Ja, decís tonterías porque el más fuerte soy yo.

Para mí es tan fácil levantar esta pequeña piedrecita...

(GRITAN)

(RÍE)

(OVACIONAN)

Nuestro tesoro es supermegaprecioso.

¿Vuestro tesoro? ¿Estás de broma, verdad?

Claro que no bromeo.

Pues que sepáis que este tesoro es mío.

-Eso ni en sueños.

No digas tonterías, carota de hocico.

Ya os he dicho que es mi tesoro. ¡Ja! Y ahora, tomad regalito.

(OVACIONAN)

¡Eh, cuidado!

(GRITAN)

(RÍE) Hasta lueguito, superhéroes de caca.

Por fin el tesoro es solo mío.

-Estas muy equivocado, Profesor Lobo.

Es nuestro.

Va a tener que devolvernos el tesoro.

Claro que sí.

Eh, devuélvenos el tesoro.

¡Muy bien!

¿Quieres probar mi cañón de algodón de azúcar?

-Lo siento, pero aún no es la hora de la merienda. (RÍE)

-Oh, no. Eso no.

Me he quedado atascado.

No te preocupes, Super Fer. Te sacaré de ahí.

¡Hidropistola!

Oh, no. El Profesor Lobo se ha escapado.

¡Turbogafas!

Oh, acaba de entrar en su base secreta.

¿Por qué has ido tú solo a por él, Super Fer?

Deberías haberme esperado si sabes que soy el más fuerte.

A nadie le importa quién es el más fuerte.

Lo que importa recuperar el tesoro.

(A LA VEZ) Llevas razón Capitán Conejo.

Mira qué bien.

Qué bonito que queda. (RÍE) (TARAREA)

(A LA VEZ) ¡Eh, Profesor Lobo!

No eres el más fuerte.

Oh, otra vez esos héroes mocosos.

Por supuesto que soy el más fuerte. No hay ninguna duda.

Y os he engañado. (BURLA)

(A LA VEZ) (BURLA) No nos has engañado.

No, jolín, me están volviendo loco.

Os vais a enterar de quién soy,

conejos inútiles.

En realidad tenemos un gran regalo para ti.

Oh, ¿lo dices en serio? Qué supermegagenial.

(Música)

(GRITA)

¡Sí, el tesoro es nuestro!

Oh, no. Mis bellos adornos.

¡Ahora veréis quién es el más fuerte!

¡Hidropistola a la máxima potencia!

(GRITA)

Oh, esto no me hace ni pizca

de gracia. Me las pagarás, Super Conejo.

No eres el más fuerte del mundo.

(A LA VEZ) ¡Somos nosotros!

¡Misión conseguir el tesoro cumplida!

(RÍE) somos un equipo supermega fuerte.

Sí, bueno, pero yo soy un poquitín más fuerte.