Un súper pastel para súperheroes

¡Hola a todos!

¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene,

# Simón ya viene. #

A por la misión de los superhéroes.

# Simón ya viene, # Simón ya viene. #

# Simón ya viene. #

-¡Con él estaremos a salvo!

¡Super Conejo!

(Música)

Un superpastel para superhéroes.

(RÍEN)

Y pongo esta por aquí.

¡Ya he terminado!

¡Está listo!

¡Simón, Lea, he hecho un superpastel!

Me ha quedado superbonito.

¿Un pastel? ¡Sí, un superpastel de arena!

¿Un superpastel de arena?

¡Sí, sí, quiero verlo!

(RÍEN)

Oh, no.

Con lo que he tardado en hacer mi pastel.

No te preocupes, Gaspar.

Te ayudaremos a hacer uno nuevo.

No, mi pastel me había quedado superbonito.

Es imposible hacer otro igual.

Espera un momento, Gaspar.

¿Y si te dijéramos...

que haremos un pastel de superhéroes?

¿Un pastel de superhéroes?

Uhm.

¡Sí, sí, sí!

Pues, ¡Vamos a hacer un superpastel!

(HABLAN A LA VEZ) ¡Una nueva misión!

¡Super!

Sí, ¡Mega! ¡Genial!

(HABLAN A LA VEZ) ¡Transformación!

Megaordenador,

¿qué necesitamos para hacer un pastel de superhéroes?

-Necesitáis una supermáquina de pasteles.

¡La tenemos!

Y un huevo de pájaro mariposa,

y baba de caracol ardilla,

y por último,

un pelo del lobo feroz.

¿Eh?

Pero no va a querer darnos ni un solo pelo.

para un pastel quizá sí.

Vamos, empecemos a hacer el supermegapastel.

(Música)

Megareloj, busca un nido de pájaro mariposa.

-Nido encontrado.

(HABLAN A LA VEZ) Oooh.

¡Yo me encargo!

(GRITA)

(Música)

¡Ya tengo el huevo!

¡Oh!

(HABLAN A LA VEZ) ¡Oh, no, el huevo!

¡Lo tengo, lo tengo!

¡Bien hecho, Superconejo!

Uf.

Lo tengo,

ya tenemos el primer ingrediente.

Ahora tenemos que encontrar un caracol ardilla.

(Música)

Miradlos, están allí.

Voy a atrapar uno.

¡Espera un momento, Capitán Conejo!

¿Qué hacéis? no os vayáis.

(Música)

(GRITA)

Son muy rápidos para ser caracoles.

¡Hidropistola modo hielo!

¡Genial, así de fácil!

¡Perfecto!

Solo falta el pelo del Profesor Lobo

para hacer el superpastel.

(Música)

Pero no va a querer dárnoslo.

Pídeselo amablemente.

(Timbre)

¿Qué pasa aquí? ¿Eh?

Hola, Profesor Lobo.

Uhm...

Necesito un pelo de un gran lobo feroz,

¿te importaría darme uno?

porfi.

¿Qué?

(RÍE)

¿Quieres que te de un pelo mío?

¿es una broma, conejito?

No, en serio, ¿tú de qué vas?

Este Profesor no quiere ayudar nunca a nadie.

¿Has cambiado de opinión, Profesor Lobo?

¿has decidido ayudarnos?

Desde luego que no,

pero aprovechando que habéis venido hasta aquí,

¡os voy a capturar!

¡Gigarobot!

(GRITAN)

¡Pistola de pegamento!

(GRITAN)

Ahora solo tengo que atrapar al otro conejito.

(GRITAN)

Atrapar al Capitán Conejo.

(GRITA)

¡Ahí estás, conejito!

No te muevas que te voy a atrapar.

Atrapar al Capitán...

(GRITAN)

No, no, no.

¡Au! ¡Oye!

¿Por qué me arrancas el pelo ?

Porque me lo tendrías que haber dado cuando te lo pedí amablemente.

¡Ja, ja!

Tengo un pelo del Profesor Lobo. ¡Ah!

¡Ja, ja, ja! ¡Genial!

¡Vamos, rápido!

Ponlo en la máquina, Capitán Conejo.

(HABLAN A LA VEZ) ¡Guau!

(GRITAN)

¡Nuestro pastel!

(RÍE)

Ahora, el pastel es mío.

¿Qué es este pastel tan asqueroso?

Es un pastel supergenial de superhéroes, ¡ja!

Pues, no me gustan los pasteles de superhéroes.

¡Ay, me duele la barriga!

(RÍEN)

(HABLAN A LA VEZ) ¡Misión supermegapastel cumplida!