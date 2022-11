¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

"SUPERMEGASOPA DE PLÁTANO"

(RÍE) Vamos, Capitán Conejo, vamos.

Ya voy, ya voy, Superconejo.

Vamos a poner las bolas allí.

Espera, Superconejo. Vas muy rápido.

(RÍE) ¡Superconejo!

Dame la bola, Gaspar.

Voy a hacer un superpleno.

¡Ya!

(Bolos)

Guay, genial.

Superconejo nunca falla su objetivo.

Me toca a mí. Me toca a mí ahora.

Toma, Gaspar.

¡Capitán Conejo!

(TRISTE) Oh, oh. No soy lo bastante fuerte.

Pero si eres el Capitán Conejo.

Toma, tú puedes hacerlo. Tienes razón, Simón.

¡Capitán Conejo!

¡Bien!

Oh, no es divertido, Simón. Nunca lo conseguiré.

Nunca, nunca, nunca.

Claro que puedes. Inténtalo otra vez, Gaspar.

De todos modos, nunca lo conseguiré.

¡Niños! Es hora de la merienda. ¿Venís?

Sí, sí, ya vamos, mamá.

Vamos, Gaspar, vamos a merendar.

Ya verás como la merienda te hará superfuerte.

Simón, las meriendas no te hacen fuerte.

A lo mejor no, pero ¿y si te tomas una supersopa de superplátano?

¿Una supersopa de superplátano?

Sí, claro, te hará superfuerte.

Los plátanos tienen muchas vitaminas.

Vamos, vamos, Capitán Conejo.

¡Mamá!

A ver, un poco de leche, un plátano

y luego un poquito de miel, para hacerse incluso más fuerte.

(Batidora)

Ahí tenéis, una super mega sopa de plátano.

(Música suave)

Qué rica está la supermegasopa de plátano, mami.

Ahora voy a ver si me he hecho superfuerte.

¡Capitán Conejo!

Espérame, Gaspar.

Te toca a ti, Capitán Conejo. ¡Ya!

(Bolos)

¡Bien, lo he conseguido!

Soy megafuerte, Simón. ¡Sí!

¡Buah! Sí, Gaspar, y todo gracias a la supermegasopa, ¿eh?

Y ahora seguro que también puedo hacerlo desde aquí.

¿Estás super super superseguro?

Te lo digo porque estás superlejos, Gaspar.

¡Capitán Conejo!

(Música animada)

¡Ah!

(Bolos)

¡Bien! Ahora soy increíblemente fuerte.

¿Lo has visto?

¿Lo has visto, Simón?

Oh, funciona de verdad.

Te has vuelto superfuerte, Capitán Conejo.

Sí. ¿Has visto, Simón?

La supermegasopa de plátano va muy bien.

Ahora te toca a ti, Superconejo.

Tú también eres superfuerte.

Sí, soy superfuerte. (SE ESFUERZA)

Oh, no la he lanzado lo bastante fuerte.

Espera, espera, mira.

Ahora lo puedo hacer. ¡Superconejo!

(SE ESFUERZA)

¡A por ellos, Superconejo!

Vaya, es que tú también tienes que tomar

la supermegasopa de plátano, Simón.

¡Pues claro!

Será muy fácil con la super megahipersopa de plátano.

¿Cómo? ¿Ya no queda supersopa de plátano?

Lo siento, conejito. Gaspar se la ha tomado toda.

Y ya no me quedan plátanos.

¿Entonces cómo lo voy a hacer para ser supermegafuerte?

Pues te puedo hacer un superzumo de naranja si quieres.

Ay, no, qué asco. Naranjas no.

¿Y un superzumo de manzana?

¿Seguro que el zumo de manzana me hará superfuerte, mamá?

(TRISTE) Nunca voy a ser superfuerte.

Ajá, ya lo tengo.

¿Qué te parece una supermegasopa de fresas?

¡Sí! Vale, superidea.

(Batidora)

Aquí tienes, Simón. Bébetela.

Mamá, ¿tú crees que con fresas funcionará?

¿Sabes qué, Simón? Si realmente lo crees, funcionará.

Vamos, Superconejo. Sé que tú puedes.

(SE ESFUERZA)

(Música animada)

(MAÚLLA ENFADADO)

(Bolos)

¡Sí! Muy bien, Simón.

¡Tachán!

En realidad ya sabía que iba a funcionar.

¡Gracias, Supermami!

Bien hecho, Supermami.