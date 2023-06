Un super equipo

Hola a todos.

Mirad.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. #

-A por la misión de los superhéroes.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. #

-Con él estaremos a salvo.

Superconejo.

(Música)

"Un superequipo".

¡Prepárate, Lea!

¿Puedo jugar con vosotros?

-¡Claro que sí, Fernando!

¡Oh, no, la pluma!

Ha quedado atascada en el árbol.

No te preocupes, Lea, la bajaremos.

Tengo una super gran idea, ¿por qué no le tiramos piñas?

-¿Y si usamos las raquetas? ¡Gran idea, Lea!

Oh, córcholis, ¿por qué nunca me hace caso nadie?

-¡Oh, no! La hemos atascado más.

¿Qué hacemos ahora?

¿Por qué no jugamos a una nueva misión de Superconejo?

¡Vale, sí!

¡Y de Superlea! -¿Y de Superferdi también?

(TODOS) ¡Una nueva misión!

-¡Super! -¡Mega!

¡Genial!

(TODOS) ¡Transformación!

¡Mira, está ahí arriba!

¿Cómo la vamos a recuperar?

Llamaré a mi megarobot.

¿Qué os parece mi hidropistola?

(Música)

¡Toma!

Guau, eres increíble, Superconejo.

Sí, lo he logrado con un solo disparo.

Soy genial.

Pero yo podría haberlo hecho con mi megarobot.

(TODOS) ¡Eh!

¿Adónde vas con nuestra pluma?

¡Eh! Lo voy a atrapar con mi mega...

-¡Megacuerda con megapegamento!

-(HACE RUIDOS)

-Te tengo. ¡Bien hecho, Superlea!

¡Eres superincreíble!

He recuperado la pluma con el megapegamento.

¿Es como mi hidropistola?

Yo también puedo con mi robot... Puedo configurarla en modo frío,

modo cuerda...

¡Oh, sí, genial! ¡Excelente!

¿Sabes qué?

si le doy al botón rosa de mi megacuerda

¡se convierte en una triple megacuerda!

Pues, si pulso este botón,

activo el interruptor de encendido supermegamaxi de mi hidropistola.

Oh, vaya. ¿De verdad?

(GRITA) ¡Escuchadme!

-¿Qué es lo que te pasa Superferdi?

-En primer lugar, nunca me escucháis.

Y en segundo lugar, que si quiero hacerlo,

puedo derrotar al Profesor Lobo con mi megarrobot.

¿Lo harás tú solo?

Pero no puedes hacerlo tú solo, Superferdi.

-Puedo conseguir lo que quiera gracias a mi megarrobot.

Lo tengo superchupado.

Puedo conseguir cualquier cosa.

¡Espera un momento!

El profesor te atrapará si vas solo.

Oh, he fallado.

Oh, he fallado otra vez.

Eh, tú, acércate.

(RÍE)

(Llaman a la puerta)

(GRUÑE) ¿Quién me interrumpe mientras juego

a dardos de conejitos?

Si no hay nadie.

(RÍE)

(Llaman a la puerta)

No hay manera de que me dejen tranquilo.

¿Qué?

¿No hay nadie?

-Hola, narizotas. -¿Eh?

Oh, suéltame.

-(RÍE) Lo conseguí, tengo al profesor lobo.

Sabía que podía hacerlo yo solo.

¡Yuju!

-¿Pero qué te has creído?

Gigabobot, ¡ayuda!

(Música)

Vamos, Gigabobot, eres el más fuerte.

Vamos, vamos, Gigabobot.

Vamos, vamos, Gigabobot.

¿Oh?

(RÍE) Has perdido, Superferdi.

Y yo he ganado.

He ganado, he ganado.

No tan deprisa. Deja en paz a nuestro amigo.

Va llegando el resto de la pandilla, ¿eh?

¿Queréis que acabe también con vosotros?

(RÍE)

(AMBOS) ¡Nunca nos derrotarás!

-¡Supercuerda!

-Uh.

¡Gigabobot!

-Soltad al profesor lobo.

Hidropistola para superhielo.

¡Uhhh!

Me ha congelado, profesor lobo.

(RÍE) Eres un narizota moqueante, profesor lobo.

Estoy harto de vosotros.

Ahora veréis lo que me habéis hecho enfadar.

(AMBOS) ¡Uh!

Hidropistola.

(GRITAN)

-(RÍE) Habéis perdido.

-Eh, profesor lobo.

No toques a mis amigos.

(AMBOS) ¡Superferdi!

-(GRITA) Ay, mi pie.

Me las vais a pagar todas juntas.

¿Eh?

Oh, no, no estires mi barba, que me hace pupita.

(RÍEN) -Qué daño.

-Y espero que te guste el algodón de azúcar.

-Ohhh, no me gusta nada.

Gran disparo, Superferdi.

Has derrotado al profesor lobo.

Sí, pero sin vosotros nunca lo habría conseguido.

(TODOS) Esto es una misión cumplida.

(Música)

-¿A qué vamos a jugar ahora?

(AMBOS) ¡A pillar!

Bueno, solo si tú también quieres, Fernando.

Pues claro que quiero, pero yo no pillo.