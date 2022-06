Hola a todos, ¡mirad!

# Simón ya viene, Simón ya viene,

# Simón ya viene.

# - Mi lindo conejito. # Simón ya viene, Simón ya viene,

# Simón ya viene. # - Mi gracioso conejito. #

- ¡A jugar!

¡Super árbitro!

Eh María el primero que toque esa roca gana la carrera.

- Ah sí vale, venga pues en sus marcas,

¡listos y fuera!

-(ríe) (ríe)

Voy a ganarte...

no voy a ganarte yo.

(gestos) (gestos)

¡He ganado! -¡He ganado!

¿Eh?

-Yo la he tocado antes Simon.

¿Eh? para nada, yo he sido el primero en tocarla.

-Oh entonces tendremos que repetirlo.

Si pero ¿y si volvemos a llegar al mismo tiempo?

Eh, ¿y si le pedimos a Gaspard que sea el árbitro?

-Sí claro, buena idea.

¡Gaspard!

¡Gaspard!

-Te necesitamos Gaspard.

¿Eh?

María y yo vamos a echar una carrera.

¿Quieres ser el árbitro?

¿Árbitro y eso qué es?

-Ya verás es alucinante.

Te toca a ti dar la salida y tu decides quién es el ganador.

¿Y puedo decir en sus marcas, listos, fuera?

Por supuesto, serás nuestro super árbitro.

Oh si, si, claro seré vuestro super árbitro.

(ríe) sí claro.

Vale, quedamos en que el primero que llegue al agua gana.

¿Está de acuerdo Gaspard?

Oh si, si, si claro vale.

En sus marcas,

preparados,

listos y ¡fuera!

(gestos) Esta vez ganaré yo.

- Para nada yo soy la más super veloz,

hasta luego...

Oh un cangrejo

(gestos) (gestos)

¡Déjame el pie cangrejito!

Voy a ganar yo.

(gestos) Siii...

María es la ganadora

(ríe)

No eso no cuenta, había un cangrejo.

Tenemos que echar la carrera de nuevo.

Si, está bien, había un cangrejo,

vale volvamos a echar la carrera.

Eh para nada Simon, el super árbitro soy yo

y soy quien decide el ganador.

Oh no Gaspard, María ha dicho que está de acuerdo conmigo

así que lo repetimos.

-Vamos gana el primero que toque esa barca de ahí.

Si claro, una idea genial.

Tu darás la salida ¿vale Gaspard?

Ah de acuerdo pero esta vez diré yo quién es el ganador.

En sus marcas,

preparados, ¡fuera!

-Si Si

(gestos) -(gestos)

¡Eh cuidado!

-(gestos) (gestos)

-Oh no, me habéis hecho derramar el agua.

-Perdon estamos echando una carrera.

¡Yuhuuu, he ganado!

El ganador de la carrera es Simon.

-No, no, esperad, se me ha cruzado una niña por el camino.

Si eso es verdad Gaspard, vamos repitamos la carrera.

¿Eh? no, no, no, he dicho que has ganado tú

y soy el super árbitro ¿recuerdas?

Sí pero esta vez no cuenta

porque alguien ha entretenido a María.

Si bueno, no se para qué soy el árbitro.

No os hago ninguna falta, pasais de lo que digo.

Eh pero Gaspard ¿qué haces, a dónde vas?

-De hecho creo que Gaspard tiene razón ¿sabes?

Ah está bien, vamos a buscarlo.

Gaspard, vamos vuelve a ser el árbitro por favor.

No ya no quiero volver a ser árbitro.

¿Aunque puedas decidirlo todo?

decides hasta donde corremos, decides quien es el ganador...

¿Prometido?

-Si claro, te lo prometemos Gaspard.

¿Me prometéis que me lo prometéis?

Claro te prometo te lo prometo por mi corazón.

Muy bien, pues la línea de meta estará ahí,

muy, muy, muy lejos

y el primero que toque la bandera gana.

-Eh pero eso está super mega lejos.

Ya pero se lo hemos prometido,

Gaspard es el árbitro, él lo decide todo.

Uff

En sus marcas, listos, ¡fuera!

-¡Voy a ganar yo! ¡Voy a ganar yo!

(gestos) -(gestos)

¡Oh no qué asco!

-(gestos)

(gestos)

-(gestos)

-¡He ganado! ¡He ganado!

Ah bueno ¿quién ha ganado Gaspard?

El ganador de la carrera es...

María y Simon.

Enhorabuena Simon, enhorabuena María.

¿Eh, estás seguro?

Eh, me prometistéis que me lo prometíais.

(ríe) Tienes razón, buena decisión super árbitro.

(ríen)