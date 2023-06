¡Hola a todos, mirad!

# ¡Simón ya viene!

# ¡Simón ya viene!

# ¡Simón ya viene!

# A por la misión # de los superhéroes.

# ¡Simón ya viene!

# ¡Simón ya viene!

# ¡Simón ya viene!

# ¡Con él estaremos a salvo! #

¡Súper Conejo!

"EL SUBMARINO DEL PROFESOR LOBO"

Mira, Gaspard, con este botón se lanzan los misiles

y con esta palanca se despega.

¡Cómo mola, Simón!

¿Me la dejas probar a mí también?

¿Listo? ¡A despegar!

¿Eh?

¡Nuestra nave espacial!

Qué mal, la ola nos la ha roto.

Jolín, no es justo.

Olas, sois lo peor.

A lo mejor las olas se han llevado a la nave espacial mar adentro.

Tenemos una nueva misión, Gaspard.

Eso es imposible, Simón.

Hemos perdido la nave para siempre.

Pues claro que no, pero tenemos que buscarla,

no podemos rendirnos, nosotros nunca nos rendimos.

Eh... ¡de acuerdo!

Tenemos que ponernos en marcha.

(A LA VEZ) ¡Nueva misión!

M-m-mega...

¡Genial!

(A LA VEZ) ¡Transformación!

(A LA VEZ) ¡Megacascos!

¡Al agua patos!

Súper Conejo, mira eso.

¡Es nuestra nave!

Por lo visto el Profesor malvado ha vuelto a las andadas.

Agárrate, mi Capitán Conejo.

Voy a activar el gancho.

¡Oh! ¡Uh!

¿Eh? ¿Qué?

¿La alarma de Súper Conejo?

¡Ah, esos mocosos me han encontrado!

(RÍE MALVADAMENTE)

Hora de mover esos cuerpos

¡Poneos los cinturones!

(GRITAN)

Agárrate fuerte, Capitán Conejo.

¡No me lo puedo creer!

¿No pensáis soltaros o qué?

Tú eres el que tiene que soltar nuestra nave espacial.

¡Bien dicho! No es tuya.

Oh, le habéis quitado toda la gracia.

Aguafiestas.

¡Pues si no vais a dejar que me la quede

entonces no será para nadie!

¡Eh! ¿Qué es ese pez tan enorme?

Hola, pececito, te traigo la cena.

No, no, no.

Sabemos fatal.

¡Ay!

(RÍE MALVADAMENTE)

¡Jamás saldréis de su barriga!

¡Adiós, conejitos!

Oh, pues sí que es raro el interior de un pez.

Pero me gusta.

Sí, pero quiero irme a casa.

¿Crees que podremos salir de aquí, Súper Conejo?

Tranquilo, Capitán Conejo, solo tenemos que preguntarle.

¡Pez!

¿Podrías abrir la boca para que salgamos?

Oye, pez, ¿nos escuchas?

Déjanos salir, por favor.

Eso ya lo sabía yo.

Nunca podremos salir de aquí.

Nunca.

¡De eso nada, Capitán Conejo! No puedes tirar la toalla ahora.

Un superhéroe nunca se rinde.

Pero, pero... tengo miedo.

No tengas miedo, Capitán Conejo,

yo te protejo.

Voy a hacer que abra la boca con mi hidropistola.

Uy, uy, ¡hala!

¡Cómo bota!

¿Qué le pasa? ¡No funciona!

Espera, espera, ¿y si le lanzo mi manta tóxica?

Ah, buena idea, olerá tantísima peste

que tendrá que abrir la boca.

Aparta, Súper Conejo, la cosa se va a poner pestosa.

(TOSEN)

¡Puaj! Ostras, qué mal huele.

Cierto, me recuerda a los calcetines del Profesor Lobo.

(RÍEN)

¡Claro, eso es lo que haremos!

Hacerle reír mucho para que abra la boca.

¡Qué buena idea! Le haremos cosquillas.

Allá vamos, Capitán Conejo.

¡Es la hora de las cosquillas!

(RÍE)

No pares, hay que seguir un poco más.

(RÍE A CARCAJADAS)

¡Sí, lo logramos!

(RUGE)

¿Eh?

¡No!

¡Que alguien me saque de aquí!

A ver cómo te las apañas.

Hemos recuperado nuestra nave.

(AMBOS) ¡Misión cumplida!

Llevabas razón, Súper Conejo.

¡No hay que rendirse nunca!

¡Niños!

Hora de merendar.

(AMBOS) ¡Bien!