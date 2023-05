Hola a todos, mirad.

Con él estaremos a salvo.

Súper Conejo.

(Música)

"Rescate en la playa."

(Música)

Vaya, esta es súper grande.

¡Oh!

Hola.

Hola.

¿También buscas conchas marinas?

Sí, para mi colección.

Mira.

¡Vaya! Molan un montón.

Mira esta, es la caracola más bonita de todas.

¡Guau! Súper mega bonita.

Sí, es mi favorita.

Bueno, nos vemos, voy a seguir buscando.

¡Oh!

¡Eh!

Gaspard. Gaspard.

Ven rápido, mira lo que he encontrado.

¿Eh?

¡Guau!

Has encontrado una caracola marina súper flipante, Gaspard.

Es... es la caracola más bonita de todas.

Sí, es súper bonita.

Pero ven a ver esto, hay un pez que está atrapado allí.

Ahora eres mía.

(Música)

¡Ay, madre mía! Pobrecito pececito.

Tenemos que devolverle al mar.

Tienes razón.

Y esta es una misión para la pandilla de ¡Súper Conejos!

¡Sí!

(AMBOS) ¡Nueva misión!

Mega... ¡Genial!

(AMBOS) ¡Transformación!

Mira, es el Profesor Lobo.

¿Pero qué estará haciendo allí?

(RÍE)

¡Um! Con un chorrito de limón esto estará delicioso.

¡Oh, no, quiere atrapar el pescado para comérselo crudo!

Oye, lobo malvado.

Suelta ese pez ahora mismo.

Ni hablar, lo atrapé yo y ahora es mío.

(RÍE)

No es tuyo, tienes que devolverlo al mar ahora.

¡Mega boomerang!

(Música)

Me habéis empapado enterito y no me gusta.

¿Pero qué está pasando?

¡Ah!

Y encima me he ensuciado la ropa.

Bueno, así aprenderás, perrito empapado.

(BURLA) ¡Ná, ná!

Y ahora te vamos a llevar a casa.

¡Oh, no, mi sombrero!

No te preocupes, Capitán Conejo,

vamos a dejar al pez en el agua y luego vamos a buscarlo.

(AMBOS) Adiós, pez.

El Profesor Lobo no podrá atraparlo nunca más.

¡Oye, mi sombrero!

Lo encontré en el suelo, así que, ahora es mío.

(RÍE)

¿Qué dices?

Es del Capitán Conejo y, además, a ti te va pequeño.

No me va pequeño.

(RÍE) ¿Lo ves?

Para ya, lo vas a romper.

Quítatelo.

No, me lo pienso quedar.

Ahora el sombrero es mío y solo mío.

(BURLA) Lá, lá...

¿Por qué no le pides a tu mamá que te haga otro?

(BURLA) Ná, ná, ná...

Porque no es tuyo.

Solo porque lo hayas encontrado, no quiere decir que sea tuyo.

Tiene razón, eres un ladrón.

No soy un ladrón.

¡Pistola Lobo!

Tú te lo has buscado.

¡Mega boomerang!

(RÍE) No me has dado.

¿Eh?

Vale, bueno, no me importa.

El sombrero es mío para siempre jamás.

Gran submarino.

¡Vuelve aquí, ladrón de sombreros!

(AMBOS) ¡Mega casco!

¡Vamos!

Ahí está.

Pero va super rápido, Súper Conejo.

Nunca recuperaré mi sombrero.

Claro que sí, y tengo una idea.

¡Rápido! Ve a buscar una roca, Capitán Conejo.

¡Ah!

¡Ah!

¿Por qué narices se ha parado el submarino?

Bien hecho, Súper Conejo.

Y ahora mi mantita.

¡Súper manta mega burbuja!

¡Ah...!

¡Oh, no! ¡Sacadme de aquí!

¡Ah!

Mi submarino.

No está bien coger las cosas que no son tuyas.

Porque si lo haces, eres un ladrón.

Y eso no está bien.

Ya lo sé, pero yo solo quería incordiaros.