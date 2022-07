¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

"EL PRIMERO QUE SE RÍA PIERDE"

(Música)

Vamos a empezar. El primero que se ría pierde.

Oh, empiezo yo, empiezo yo, Simón. (HACE MUECAS)

Me toca a mí, me toca a mí ahora. Cosquillas.

(RÍE)

Has perdido, Simón, te has reído. Claro que no, eso es trampa.

No vale hacer cosquillas. Ahora me toca a mí.

# Os vais a desternillar. # No podréis parar.

# Si no muevo el esqueleto, # sigo moviendo el culito. #

¡El baile descarado!

(RÍEN)

Os habéis reído. Habéis perdido. (SE BURLA)

(RÍE) Qué gracioso, Simón.

Tienes razón, mi hermano es el más divertido de todo el planeta.

Vamos, Simón, es hora de ir al colegio.

Tú también, Fernando. Hoy vienes con nosotros.

(GRITAN) ¡Bien!

Que tengáis un buen día, niños. Hasta luego, papá.

Qué gracioso lo que has hecho antes, Simón. Tu baile descarado.

¡Simón, Fernando! Hola, chicos, ¿cómo estáis?

-Mira, Lea, mira esto. Simón hace una cosa supergraciosa.

Ya lo verás, te reirás un montón. -¿En serio? Hazlo, Simón.

Anda, enséñamelo. -Vamos, Simón, hazlo.

Haz lo que has hecho esta mañana. Vale.

# Os vais a desternillar. # No podréis parar.

# Si no muevo el esqueleto, # sigo moviendo el culito. #

¡El baile descarado! (RÍE) Qué divertido.

¿Lo ves, Lea? Ya te lo he dicho, Simón es muy gracioso.

-Bueno, a ver, el baile está bien, pero no es muy gracioso.

En cambio, yo sí que sé hacer cosas supergraciosas.

¿Ah, sí? Pues enséñanoslo. (HACE MUECAS)

(RÍEN) -Eres la reina de las muecas.

-Sí, soy la más graciosa. (RÍE)

-Oye, no es verdad, yo soy el más gracioso.

-A ver, Fernando, ¿quién es el más gracioso?

¿Simón o yo? -Ay, pues no lo sé.

Los dos sois muy graciosos. Pues tengo una idea,

juguemos al primero que se ría pierde.

Vale, así sabremos quién es el más gracioso.

Sí. Empiezo yo. (HACE MUECAS)

(RÍE) Qué cara más graciosa, Simón. -Sí, no está mal,

pero ahora me toca a mí.

(CACAREA) (RÍE)

(RÍE) Y mira, he puesto un huevo. -Qué divertido, un huevo.

Pues yo no me he reído, así que me toca a mí.

Ahora verás, Lea. Tú también te vas a reír.

Allá vamos.

¡Mirad, chicos! Mirad atentamente. ¡Hojitas mágicas!

¡Tachán! (RÍEN)

Ja, te has reído, Lea. Te has reído. No, no, no. Yo no me he reído.

¿Cómo que no? Pero si te acabo de oír.

No es verdad.

(Timbre)

Vamos, niños, a clase. -Vamos, chicos, tenemos que irnos.

-Pero no has ganado, Simón. -Pues entonces tú tampoco, Lea.

-Niños, hoy vamos a aprender una nueva canción.

-Simón, ¿adivina quién tiene dos dedos, un ojo

y es la más graciosa del mundo? Pues yo.

Yo ya me la sé esa broma. Adivina quién tiene un ojo,

una oreja, una pierna y es supermegagracioso.

El conejo rebotador. ¡Boing, boing!

(SUSURRA) Simón, basta, la señorita nos va a reñir.

-Simón, ¿pasa algo? -Uy, uy, uy...

Ah...

A ver, Simón, ¿por qué estás dando esos saltitos?

Lo siento, señorita, es que quería hacer reír a Lea

y mi culito ha empezado a bailar él solito.

(RÍEN)

Tranquilos, niños. Y tú, Simón, siéntate y deja de hacer el payaso.

Sí, señorita. Esta vez sí que he ganado yo, Lea.

(SUSURRA) Sí, me he reído, es verdad.

Pero tú también eres muy graciosa, Lea.

(Música)

Uh, miradme, chicos. (RÍEN)