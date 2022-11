¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

(Música)

"¿NOS LO PRESTAS, POR FAVOR, POR FAVOR?"

(Música)

Ay, la pelota.

(MAÚLLA)

Hola, Benjamín. Hola, hola, Simón.

Mira mi nuevo superplatillo volador intergaláctico.

¡Sí, sí! ¡Mola un montón!

Sí, además, mirad esto, también hace sonidos láser.

(Pitidos)

¡Hala! Mola muchísimo.

-Pero esperad, porque hace más cosas. Mirad.

(Música de magia)

¡No puede ser, es increíble! ¿También vuela?

Sí, vuela. ¿Preparados? Atención, despegue.

(Música)

(A LA VEZ) ¡Ay, qué guay!

(Continúa la música)

Superincreíble.

¿Me dejas probarlo, puedo probarlo, Benjamín?

Bueno, vale, ten.

-Venga, ánimo, Simón, haz que vuele super, super alto.

¡Atención! ¡Despegue!

(A LA VEZ) ¡Bien!

(Zumbidos)

Me toca, me toca.

Oye, Benjamín, ¿me dejas probar a mí también?

-Oye, Benjamín, ¿vienes a jugar a fútbol?

-Sí, claro que voy. ¡Esperadme!

Lo siento, Fernando. ¿Me devuelves mi platillo volador?

-Pero es que, es que ni siquiera lo he probado.

¿Nos lo puedes dejar mientras juegas a fútbol?

Bueno, vale, pero no lo rompáis ni lo perdáis.

No, tranquilo, tendremos mucho cuidado.

Bueno, vale, pero tened mucho, muchísimo cuidado, ¿vale?

¡Sí, sí, prometido! Ya voy, chicos.

(Continúa la música)

Guau, tu primo es supermajo, Simón. Sí, es muymajo.

Vale, a ver, te toca a ti hacerlo volar.

Gracias, Simón. ¿Preparado? Sí, sí, adelante,

hay que tirar supermegafuerte, ¿vale?

Sí, sí, claro.

Lo voy a hacer volar superalto. ¡Superdespegue!

(Zumbidos)

¡Ah!

(A LA VEZ) ¡Oh, no, no!

Oh, ¿pero qué has hecho, Fernando? También es culpa tuya,

me has dicho que tirara supermegafuerte.

¿Y ahora cómo lo vamos a bajar de ahí?

Ay, jolín, Benjamín se va a enfadar un montón.

No se va a enfadar, lo vamos a bajar antes de que vuelva.

(SE ESFUERZA)

Oh, así no se puede.

Tenemos que bajarlo con un palo.

Claro, voy a por uno.

Ten, Simón, usa este, vamos, toma.

Pero es demasiado pequeño, Fernando, necesitamos un palo gigantesco.

Voy a buscar otro.

Hey, perdón, pajarito, ¿me lo dejas un momento?

(MAÚLLA)

¡Ya está! ¡Ah!

Oh, no, sigue siendo demasiado corto.

Tengo una idea. ¿Y si te aupo? Seguro que funciona.

¿Estás seguro, Fernando?

Sí, claro, soy superfuerte. Bueno, vale.

Deja de moverte, Fernando.

Ponte de puntillas, Fernando, que así no llegamos, jolines.

¿Estás seguro? No sé si podré.

Sí, sí, tú sigue, más arriba.

Más arriba, ya casi estamos... (A LA VEZ) ¡Oh!

Así nunca lo vamos a recuperar.

Ya lo sé, y Benjamín nunca querrá volver a jugar con nosotros.

Espera un momento, tengo una idea. ¡Ahora vuelvo!

Mira, Simón, lo voy a tirar abajo.

¡No, así no, que lo vas a romper, Fernando!

¡Oh!

Oh, mira.

(MAÚLLA)

Hola, gatito. Hola, hola.

Oye, ¿puedes empujar el platillo volador

que está en el árbol, porfi? Sí, sí, porfa...

Sí, sí, sí, eso es, empuja el platillo volador, empújalo.

(Música)

¡No, gatito, no es hora de dormir!

Oh, ese gato no se entera de nada, no podremos bajarlo nunca.

Claro que sí, vamos, gatito, vamos, estás muy cerca, empújalo.

(A LA VEZ) ¡Vamos, vamos, empuja el platillo volador!

(Música)

¡No, no, se va a caer! ¡Oh, no!

Te tengo, gatito. Cuidado con el platillo volador.

Oh, lo hemos conseguido, Simón, lo hemos conseguido.

(RÍE) -¿Os estáis divirtiendo con mi platillo volador?

Sí, sí, superdivertido, somos unos superpilotos

de platillos voladores intergalácticos.

(MAÚLLA)

(Música)

(RÍEN)

(Continúa la música)

¿Estáis preparados, chicos?

(A LA VEZ) Oh, no, otra vez no.