El Pájaro y el Señor Lobo

¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene,

# Simón ya viene. #

¡A por la misión de los superhéroes!

# Simón ya viene, # Simón ya viene,

# Simón ya viene. # ¡Con él estaremos a salvo!

¡Superconejo!

"El pájaro del profesor Lobo"

¡Abuelo! ¡Ya lo he encontrado, ya lo tengo!

Toma el rastrillo.

Gracias, Simón.

He sido más rápido que tú, Gaspard.

Fijaos bien en esto, niños.

Gracias a estas semillas tendremos unas fresas deliciosas.

Serán superdulces.

(AMBOS) ¡Guau! ¡Gracias, abuelito! ¡Ñaaam!

-Oh...

¡Eh, tú!

Estas semillas no son para ti.

Oh, oh.

Ahora vuelvo, niños.

Voy a buscar el espantapájaros, así los pájaros no se acercarán.

Oye, Simón, los pájaros se comerán las semillas del abuelo.

Tenemos que vigilarlas.

(SILBA)

No te preocupes, yo lo ahuyento.

Oh...

Simón, cuidado, quiere robar una semilla.

¡Velocidad supersónica!

(SILBA)

Vaya, este pájaro es superrápido.

Puede ser, pero no lo suficiente para la pandilla de Superconejo.

Tenemos que evitar que robe nuestras semillas

¡megadulces y megadeliciosas! (VITOREA)

(AMBOS) ¡Una nueva misión!

-Mega... Súper...

(AMBOS) ¡Transformación!

Cuidado, quiere robar las semillas.

(TRINA)

¡Fuera! ¡No toques nuestras semillas!

¡Hidropistola modo hielo!

(TRINA)

(GRITA)

¡Nos ha robado una semilla!

¡Este pájaro es super megarápido!

Sí, pero yo también.

¡Soy supersónico!

(TRINA)

¡Fuera! (TRINA)

Superconejo, ¡ayúdame!

Oh, no, oh, no, ¡ha robado otra semilla!

Oh, no. Lo ha vuelto a hacer.

Nunca podremos detenerlo.

¡Claro que lo detendremos!

Las semillas son nuestras, son megadulces y megadeliciosas.

No eres tan supersónico, Superconejo.

¡Ah! Tienes razón, capitán conejo,

pero tengo una meganave espacial y es megasónica.

¡Meganave espacial!

Vamos. Vamos.

(TRINA)

Nuestra última semilla.

No te preocupes, le atraparemos.

Este pájaro es muy rápido.

Tú espera y verás.

¡Robot megamega!

Pajarito, voy a atraparte.

Pero... ¡Para! (TRINA)

Ostras... Es súper supermegasónico.

Oh, bien hecho, megapájaro.

Eres el más rápido de todos.

(RÍE)

Todas las fresas serán para mí.

Superconejo, es el profesor Lobo.

Todas estas dulces semillas son mías.

Jolín, qué injusticia,

el malvado Lobo siempre nos molesta.

Sí, ¡devuélvenos todas nuestras semillas, profesor Lobo!

Oh, no, tanto dulce no es bueno para los conejos pequeños.

Sin embargo, es buenísimo para los lobos malvados.

Lalalala.

Oh... Adiós, fresitas.

¡Oh, no!

Son nuestras fresas y vamos a recuperarlas.

Puede que no sea superrápido,

pero soy superinteligente y necesito tu ayuda.

Ah... Uhm...

¿Para quién son estas deliciosas semillas?

¡Son para mí!

Eh, profesor Lobo...

Profesor Lobo, puede que nos haya robado las megasemillas,

pero aún tenemos nuestra súper ultra mega gigasemilla.

¿Eh?

¿Una súper ultra mega gigasemilla? ¡Tengo que conseguirla!

Oh, ¿dónde puede estar?

(CANTA) No la vas a encontrar, nanananá.

Esa semilla será mía.

Ve y coge la semilla, megapájaro.

(TRINA)

Bien, no hay peligro.

Megapájaro, estoy aquí.

(TRINA)

Toma eso. ¡Rebote de manta!

(GRITA)

Oh, no...

¡Mi megapájaro!

Oh, pero no son semillas.

Solo es una roca.

¡Era una trampa!

(VITOREA) ¡Recuperamos las semillas dulces!

Oh, mi megapájaro...

Lo habéis roto por completo.

Era el más rápido del mundo.

Ser el más rápido no sirve de nada si no eres el más inteligente.

(RÍE)

(AMBOS) ¡Misión cumplida!

-Con estos dos superespantapájaros,