Simon - El nuevo superhéroe

¡Hola a todos, mirad!

# ¡Simón ya viene!

# ¡Simón ya viene!

# ¡Simón ya viene!

# A por la misión # de los superhéroes.

# ¡Simón ya viene!

# ¡Simón ya viene!

# ¡Simón ya viene!

# ¡Con él estaremos a salvo! #

¡Súper Conejo!

"EL NUEVO SUPERHÉROE"

(Música)

¡Cuidado, Gaspard! ¡Patada supersónica!

¡Oh, no!

¿Cómo vamos a recuperar la pelota?

¡Hay una araña gigantesca!

¡Esta es una misión para Súper Conejo y su pandilla!

(TARTAMUDEA) ¡Pero si es súper híper mega peligroso!

¿Le pedimos a Fernando que nos acompañe?

¡Sí, qué buena idea, lo haremos entre los tres!

¡Fernando, Fernando!

Hola, ¿qué tal, chicos?

¿Vienes a jugar con nosotros? Tenemos una súper misión.

Hay una araña que da mucho miedo.

Oh, es que tengo que ir al dentista.

-Venga, Fernando, vámonos.

¡Oh, vaya rollo!

No podremos llevar a cabo la misión los dos solos.

¡Pues claro que podremos!

¡A recuperar la pelota!

(A LA VEZ) ¡Nueva misión!

Vale.

¡Mega!

¡Genial!

(A LA VEZ) ¡Megatransformación!

Jolín, qué miedo.

Es la araña más grande del mundo.

No podremos entrar.

(BOSTEZA)

¡Oh, no, no!

Es demasiado grande.

¿Eh?

Vale, escucha, yo me encargo de la araña

y tú vas a por la pelota.

¿Qué? ¿Voy a tenerme que meter en ese agujero oscuro yo solito?

¡No, no, no!

¡Hola! Me llamo Súper Lobezno.

Tal vez podría echaros una mano.

Oh, hola, yo soy Súper Conejo. Y yo soy el Capitán Conejo.

¡Hemos encontrado otro superhéroe!

Podría ocupar el puesto de Súper Fer.

(DUDA) Sí, vale, claro.

Así que esa arañita ridícula es lo que os da tanto miedo.

¡Normal! Es que sois muy pequeños.

(CARRASPEA)

Yo me encargo de ella.

Oye, eso sí que es raro.

Tienes las mismas gafas que el Profesor Lobo.

¡No, no, son imaginaciones tuyas!

¿Así que conoces al Profesor Lobo?

Por supuesto que lo conozco.

¿Quién no conoce al Profesor Lobo?

Es el malo más inteligente de todo el universo.

¿Qué? Pero si el Profesor Lobo tiene el cerebro de un mosquito.

(CARRASPEA) Está bien, voy a ocuparme de la arañita.

¿Vale? ¡Sí, sí!

Así podré entrar a por la pelota con Súper Conejo.

¡Vamos, araña, ven aquí!

¡No me das ningún miedo!

Te crees muy dura con todas esas patas.

Corre, date prisa, Capitán Conejo.

¿Eh? Vamos, hombre, ¡no me das ningún miedo!

(GRITA)

Ay, qué arañita tan bonita.

Ahí está la pelota. Ha sido muy fácil.

Eh, ¿pero qué estás haciendo, araña?

¡Oh, no, no lo hagas!

¡Ayuda!

¡Que alguien me saque de aquí!

Déjalo en paz, araña malvada.

¡Manta tóxica!

Uf, huele que apesta.

Os he ayudado, ¿a que sí? Conejos canijos y ridículos...

¿Podría unirme a vuestra pandilla de superhéroes?

Claro que sí.

Será genial tener un nuevo miembro.

Eh... tengo que hablar un momentito con el Capitán Conejo.

Vale.

¿A ti no te da mala espina Súper Lobezno?

A ver, no es tan fuerte como Súper Fer,

pero me ha caído bien, y además ha intentado ayudar...

Bueno, vale.

Para unirte a la pandilla de Súper Conejo

debes superar una prueba.

Oh, ningún problema. Genial.

Síguenos.

Listo.

La prueba que tienes es retar a un duelo al Profesor Lobo.

¿Eh? ¿Qué?

Tranquilo, es pan comido.

¡Yuju! ¡Profesor Lobo!

¡Vago cabeza hueca!

Pero no, yo no, yo no...

¡Pues claro que sí!

Venga, tú haz lo que yo.

¡Profesor Lobo!

¡Pamplinas con cara de huevo!

¡Yo no soy ningún pamplinas!

¡Y ahora os voy a enseñar a tratar con respeto al Profesor Lobo!

¡Ja! Sabía que eras tú.

¿Entonces Súper Lobo es el Profesor Lobo?

Si Súper Fer estuviera aquí nos lo quitaríamos de en medio.

Oye, ¿y por qué no fingimos que está aquí?

¿Eh?

Lanza el Megarreloj detrás del Profesor.

¡Súper Fer! ¿Has venido a ayudarnos?

¿Qué? ¿Súper Fer está aquí? Pero, pero, ¿pero dónde está?

¡Ah, te tengo!

¡No! ¡Me habéis tomado el pelo!

¡Súpercanicas!

(GRITA)

¡Manta tóxica!

(TOSE)

¡Ay, esto apesta!

(A LA VEZ) ¡Sí, misión cumplida!

Hola, chicos, ya he vuelto del dentista.

¿Pues sabes qué, Fernando?

Hemos intentado sustituirte,

pero resulta que eres irremplazable.

¿Y si empezamos una nueva misión?

(A LA VEZ) ¡Sí!