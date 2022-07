# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

"MI NUEVA MEJOR AMIGA"

¡Os voy a pillar!

¡Nunca nos pillarás! ¡No nos pillarás!

¡Simón, Gaspar, el picnic ya casi está!

Jo, mamá, ¿podemos jugar un poquito más?

Es que hemos hecho una nueva superamiga.

Te he pillado, Simón, la llevas.

De acuerdo, conejitos, pero luego venid a comer, ¿vale?

¡Sí, sí, vale, gracias, mamá!

¡Cuidado, Lucía, voy a por ti!

¡A que no me pillas, cara de papilla! ¿Oh?

Lucía, cariño, tenemos que irnos.

-Pero, mamá, nos estamos divirtiendo mucho.

-Lo siento, pero tenemos que irnos.

Vamos, dile adiós a tu nuevo amigo.

-Oh... Adiós, Simón.

Oh, adiós, Lucía.

¡Niños! ¡Los mejores sándwiches del mundo están listos!

¡Ay, bien! ¡Sí, sí, sándwiches de papá!

(TODOS) Mm...

¿Oh? ¿Qué ha sido eso?

¡Oh! ¡Ah! ¡Ven a ver esto, Gaspar, peces!

¡Hala!

(Música)

¡Hala! (RÍE)

Estos peces saltan muy alto.

¡Oye, que es mi sándwich!

¡Oh, es un mapache! ¡Mira, Gaspar! ¡Ladrón!

¡Devuélveme mi sándwich! ¡No es tuyo!

El mapache sabe que son los mejores sándwiches del mundo.

(RÍEN)

¿Nos vamos, niños? ¡Vamos a la cabaña de la montaña!

(Música)

¿Qué es esto, mamá? Se llama sabia,

pero ve con cuidado, es muy pegajosa.

¡Oh, oh! ¡Puaj!

Mira mi supermegamoco, Gaspar. ¡Ah!

(RÍE)

¡Tienes en la nariz un moco monstruoso, Simón!

¡No me lo acerques que me da mucho asco!

¡Ay, no se me despega! ¡Ay!

¡Oh! ¡Oh, mamá!

¡Mamá, se me ha pegado todo!

Ven, Simón, ya te lo lavo.

Gracias, mamá.

(Música)

¡Oh!

¡Ah!

¡Oh! Qué bonito.

No os mováis, niños, voy a hacer una foto.

(HACEN BURLA)

(Foto)

(RÍEN) Hola, chicos.

¡Hola, Simón! ¡Yuju!

¡Hola, Lucía! Qué bien, podemos jugar otra vez.

¡Sí, sí, sí! ¡Yo también quiero jugar!

Pues claro. Mirad qué juego me he inventado.

¿Preparados? ¡Va!

¡Oh, cómo mola! ¡Yo también quiero probar!

¡Yo también, yo también!

¡Hala! ¡Las piñas están bailando!

¿Tiramos un montón de piñas a la vez? ¡Sí, buena idea!

Gaspar, necesitamos un montón de piñas.

¡De acuerdo!

(Música)

Mirad, he encontrado muchos montones.

¡Genial! Muy bien hecho, Gaspar.

Venga, niños, nos vamos.

¿Qué? ¡Ahora no, mamá!

Acabamos de encontrar a nuestra amiga otra vez.

Lo siento, pero hay que llegar a la cabaña antes de que anochezca.

Vamos...

Bueno, hasta luego, Lucía. Hasta luego, Simón.

(Música)

(RÍE) Ya hemos llegado.

(AMBOS) ¡Guau!

¡Es muy chula! ¿Vamos a dormir ahí?

¿De verdad? Qué guay.

¡Oh!

¡Mirad, una cabra montesa!

¡Oh! Es una mamá con su bebé.

Las cabras montesas se van.

¡Rápido, quiero hacer una foto! ¡Sí!

(AMBOS) ¡Sí, sí!

¿Oh?

¡Oh, no! ¡El mapache otra vez! Ha vuelto...

¿Otra vez? ¡Ya te has comido antes mi sándwich!

¡Simón! ¡Eh, hola, Lucía!

¿También vais a pasar la noche en la cabaña?

(RÍE) Sí. Hola a todos.

(AMBOS) Hola, ¿qué tal?

¡Guau, es superguay! Podemos jugar durante toda la noche.

(RÍEN)

¿Quién quiere patatas chips? ¡Yo, yo, yo!