Simon - Una noche en la casa del árbol

#Hola a todos. Mirad

#Simón ya viene

#Simón ya viene

#Simón ya viene

#Mi lindo conejito

#Simón ya viene

#Simón ya viene

#Simón ya viene

# Mi gracioso conejito

¡A jugar!

Run, run, run Run, run, run.

Niños Es hora de ir a la cama.

¡Oh, no!

Oye, papá, ¿podemos dormir en la casa del árbol?

Sí, sí, si, durmamos en la casa del árbol.

No, chicos, dormiremos en casa, vuestras camas son más cómodas.

¡Hm! ¡No es justo!

Venga, vamos.

Hm, no es divertido.

Mamá¿Por qué no podemos dormir en la casa del árbol?

Simón, la casa del árbol es para jugar, no para ir a dormir .

Buenas noches.

Hm... pero la casa del árbol, llena de cojines, será como una gran cama.

Y con mi manta, será perfecta.

¿Hm?

¿Simón, estás bien?

¿Qué estás haciendo en el suelo, Simón?

Ah... es que me... me he caído de la cama.

Bueno, deja que te ayude, Simón.

Muy bien, buenas noches, conejito.

Buenas noches, papá.

Felices sueños.

¡Ah!

Gaspar,¿vienes? Vamos, Gaspar, despierta.

¡Ah! Chis. Soy yo, Gaspar.

Oh, ¿por qué me has despertado, Simón?

Ven, vamos a dormir en la casa del árbol.

¡Oh, sí! ¡Guay!

Venga, vamos, pero no hagas ruido.

Sí, sí. Vale.

¡Eh! ¡Chis! No hagáis ruido, ¿vale?

Mamá y papá no tienen que oírnos.

Oh, sí, sí. Chis.

Venga, vamos, Gaspar.

¡Eh! ¿Qué es ese ruido?

¿Quién anda ahí? ¿Eres tú, Félix?

¡Oh, no!

¡Rápido, Gaspar, tenemos que escondernos!

Vamos, rápido, rápido, escondámonos en mi cama.

¡Vamos, rápido! ¡Escóndete, escóndete!

(Ronca)

¿Hm?

Despejado. Mamá se ha ido. ¿Qué? ¿vienes conmigo, Gaspar?

¿Gaspar?

¡Despierta, Gaspar! ¿Eh?

Bueno, ¿vienes, o qué Gaspar?

¿Vamos a la casa del árbol, Simón?

Sí, vamos, venga sígueme.

¡Sí, sí, vamos!

Con cuidado, Gaspar, mamá y papá nos pueden oír.

No hagas ruido.

(Bostezan)

¡Chis!

Miau, miau, miau.

Eh, ¿qué pasa, Félix?

¡Por poco nos pillan!

Oh, Félix, ¿quieres salir? Adelante.

¿Simón?

¿Simón, estás aquí? me lo habré imagiando.

Voy a hacer té, ¿tú quieres, cariño?

Oh, sí, gracias.

(Silba)

Gaspar. Gaspar. Despierta.

(Silba)

Oh... ¡Oh, no!

¿Gaspar?

Eh, ¿qué estás haciendo aquí?

Eva, ven a ver lo que he encontrado en la cocina.

¿Qué dices? ¿Qué ocurre?

Mira a quién he encontrado durmiendo en la cocina.

¡Qué raro! ¿Cómo se habrá dormido en la cocina?

No tengo ni idea. Venga, llevémosle a la cama.

Oh ¿Simón?

¿Tú también, conejito? ¿Qué estás haciendo aquí

Estoy durmiendo en la casa del árbol.