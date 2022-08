¡Hola a todos! ¡Mirad!

#Simón ya viene, Simón ya viene.#

#Simón ya viene... Mi lindo conejito...#

#Simón ya viene, Simón ya viene.#

#Simón ya viene... Mi gracioso conejito...#

¡A jugar!

(RÍEN).

¡Si! ¡Ya estamos aquí! ¡Sí!

(RÍE) ¡Sí!

¡Sí! ¡Hola, abuela!

¡Hola, grandote!

(RÍE).

¡Oh, hola, conejito! Hm... -Hola, Eva.

(LADRIDOS) Hola, Elvis. (RÍE) Buen chico.

(RÍE) ¡Más alto, abuelo! ¡Más alto, abuelo!

(RÍE).

¡Por favor, abuelo, me toca a mí! ¡Abuelo, me toca a mí!

¿Simón, puedes venir a echarme una mano?

¿Puedes llevar tu mochila? (RÍEN).

¿Puedes coger también la de tu hermano, por favor?

¿Hm? ¿Por qué tengo que coger la bolsa de Gaspar?

Tienes razón,

aún eres demasiado pequeño para llevarlo todo.

¿Qué? ¡Ni hablar, yo soy Súper-Conejo!

(RÍE). ¡Y soy súper fuerte!

(RÍE). Gracias, Súper-Conejo.

Buuuhhh... Abre la boca... Ahhh...

Aquí viene la cuchara voladora.

Y aquí viene otra cuchara voladora.

Ahhh...

¡Cuidado, llega el súper cortador!

Ah... ah... ah...

(LADRIDO).

Simón ha hecho volar su carne... (RÍEN).

Y ha aterrizado en la boca de Elvis. (RÍEN).

No quiero que os burléis de mí,

además, ¿por qué a mi nadie me ayuda a cortar la carne. ¡Hm!

Vamos, Simón, no te enfades. Dame, te echaré una mano.

Oh... oh...¡Oh, no, Elvis! ¡No, ahora no!

¡Oh... oh...! (LADRIDOS).

(RÍE). Eres muy gracioso, Simón. (RÍE).

(RÍEN). Eres como un payaso de verdad. (RÍE).

¿Estás bien, Simón? ¿No te has hecho daño, verdad?

¡No, no estoy bien! ¡Y a mi no me hace tanta gracia!

Me gusta mucho que nos ayudes, Simón. Ya eres mayor.

Sí claro...

se me ha caído todo...

y no es divertido ser mayor.

¡Ya me he cansado!

¡Yo también voy a ser pequeño!

¡Hm!

Oh, Simón es un bebé pequeñito. ¿Eh?

No, Simón es un chico mayor.

Oh...

¡Hm!

¿Sabes qué? Ser mayor es genial, conejito...

puedes hacer muchas más cosas que los conejitos pequeños.

¡Hm, pues yo creo que no!

¿Mamá, puedo ir a jugar a la pelota?

¡Por supuesto, conejito!

Cuando eres pequeño, todo es fácil. No me gusta ser mayor.

Y después, será la hora de la siesta.

Simón, ¿te he contado alguna vez

cuando cacé una ballena de agua dulce?

¿Hm? No, ¿qué es una ballena de agua dulce?

(RÍE) Si quieres saberlo, podemos intentar cazar una.

¡¿Qué?! ¿En serio? ¿Podemos ir ahora mismo?

Muy bien, iremos mientras Gaspar se echa la siesta, ¿de acuerdo?

¡Sí! Gaspar es demasiado pequeño para cazar ballenas.

(SILBA).

¡Abuelo, está picando! (RÍE).

¡Es una ballena, abuelo...! (RÍE).

¡He cazado una ballena!

Espera, deja que te ayude. ¡Rápido, la red!

¡Ah...! (RÍE). ¡Ah...!

¡Aquí viene la ballena! ¡Ah...! ¡Ah...!

¡Bien hecho, Simón! (LADRIDO).

(RÍE). ¿Estás bien, Simón? ¿Va todo bien?

Sí, abuelo. (RÍE).

Pero, no era una ballena de agua dulce, era un pez volador.

(RÍEN).

Erase una vez un conejito con unas orejas muuuy grandes...

¡Oh...!

¡Ya estamos aquí!

¡Volvemos de pescar!

Oh... oh... ¿Y qué habéis pescado?

Pues yo he pescado un pez volador, ¡Ah...! ¿verdad abuelo?

Oh...¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo, Simón?

(RÍE). No, ¡se fue volando!

(RÍEN).

Despegue... y... ¡aterrizaje!

(RÍE) Gracias, papá.

¡Y yo, y yo! ¡Yo también quiero! ¡Quiero dormir arriba!

Gaspar, eres demasiado pequeño para dormir arriba.

Hm...

Pero papá, ¿y si Gaspar durmiera conmigo?

¡Yo ya soy mayor!

Hm... de acuerdo,

pero sólo si duermes del lado de la pared, Gaspar. ¿Vale?

¡Sí! ¡Sí, sí! Vale, papá. (RÍE).

Entonces, abróchate el cinturón, Gaspar. Despegue... (RÍE).

(RÍE).

Mira Gaspar, duerme del lado de la pared,

así, seguro que no te caes. (RÍE).

Gracias, Simón.

Gracias a ti, puedo dormir arriba como un chico mayor.

En realidad, es súper divertido ser un chico mayor. (RÍEN).

(RONCAN).

