¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene,

# Simón ya viene. # ¡A por la misión de los superhéroes!

# Simón ya viene, # Simón ya viene,

# Simón ya viene. # ¡Con él estaremos a salvo!

¡Superconejo!

"El monstruo del baño."

Mira, Gaspard. Hay un tesoro en el fondo de la bañera.

Déjame ver, Simón. Déjame ver.

El tesoro está protegido por un pulpo super aterrador.

No tiene gracia, Simón. No me gusta que me asustes.

¡Cuidado, se está escapando!

¡No, es el pulpo! ¡Está intentando tragarnos!

Rápido, tenemos que transformarnos.

¡Una nueva misión! ¡Una nueva misión!

En mega... ¡genial!

¡Transformación! ¡Transformación!

(GRITAN)

¿Dónde estamos, Simón?

¡Mira!

Un cofre de tesoro. ¿Es un tesoro pirata?

(GRITA)

No seas miedica, Gaspard. Solo es un pequeño cangrejito.

(Trompeta)

¡Jolín! ¡Ese pulpo es enorme!

¿Has visto? Tú también tienes miedo, Superconejo.

Qué va. Superconejo no le teme a nada.

(Gruñido)

Pero ¿qué está haciendo? No lo sé, pero no tengas miedo.

Vamos a salir de aquí. No, no. Si yo no tengo miedo.

La salida está por allí, ¿la ves? Pasaremos por el lado del pulpo.

¿Qué? Pero nos verá.

Nos iremos a velocidad supersónica.

Claro o podría tirarle mi manta supertóxica.

Una idea genial, capitán Conejo.

¡Manta tóxica!

Date prisa, capitán Conejo. De acuerdo.

Pero ¿dónde estás, Superconejo? Estoy aquí, dame la mano.

Y ahora, ¿acaso no tienes miedo? No, no, no.

Bueno... quizá un poquito.

(GRITAN)

Nos va a devorar. No, porque tengo la hidropistola.

¡Oh no! ¡Me ha dejado sin mi hidropistola!

¿Y ahora qué vamos a hacer?

Mira, no quiere devorarnos.

Mira, el pobre tiene un tentáculo atrapado.

Seguro que al pulpo le duele mucho.

No te preocupes, pulpito. Te vamos a salvar.

Pulpo, ¿ahora qué estás haciendo? Vamos a averiguarlo.

(JUNTOS) ¡Supermegacasco!

Pobre pulpito, hay trampas por todas partes.

¡Tenemos que ayudarle!

¿Qué es eso?

Mi trampa ha funcionado, he atrapado al pulpo.

Y el tesoro ahora es del profesor Lobo.

El profesor lobo otra vez.

Tenemos que impedir que robe el tesoro.

Rápido, capitán Conejo. Libera al pulpo y yo me encargo del profesor.

(RÍE)

El tesoro es solo para mí. Hola, profesor Lobo.

¿Superconejo, otra vez tú? ¿Qué haces aquí?

Nunca te librarás de mí, acéptalo.

No tan deprisa, conejito. Eso ya lo veremos.

¡Nunca me atraparás!

Esto está chupado.

¡Ahora verás!

¿Acaso tienes miedo de mí, conejito? Seguro es porque ahora estás solo,

¿verdad que sí? (RÍE)

Es muy fácil burlarse de la gente cuando tiene miedo.

Pero tú no puedes entender eso, Cara de hocico.

Sea como sea, no estoy solo.

(GRITA)

Así aprenderás a no burlarte de los demás.

Porfa, no me hagas daño, pequeño pulpo.

Tu tesoro es supermegabonito. Y lo hemos rescatado nosotros.

No hay de qué, pulpito.

Has sido super valiente, capitán Conejo.

Y perdona, nunca intentaré asustarte de nuevo.

Pero ¿qué caramba habéis hecho, niños?

Hay agua por todas partes. No hemos sido nosotros, mami.