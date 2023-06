Una misión para super Elvis

¡Hola a todos, mirad!

# ¡Simón ya viene!

# ¡Con él estaremos a salvo! #

¡Súper Conejo!

"UNA MISIÓN PARA SÚPER ELVIS"

(Música)

Gaspard, ¿dónde has dejado la manta?

No lo sé, Simón,

a lo mejor la he perdido para siempre.

Oh, claro que no, no te preocupes, cielo,

a lo mejor está en el baño.

La tenías cuando te has lavado los dientes.

Voy a mirar.

Estoy seguro de que no está allí. Se ha perdido para siempre.

Oye, ya sé quién puede ayudarnos a encontrar tu mantita.

¿En serio? ¿Quién?

Súper Elvis.

¡Sí, es verdad!

¡Elvis!

¡Elvis!

¡Tenemos una misión para ti!

Sí, con tu súper nariz seguro que encuentras mi manta.

(LADRA)

¡Yupi! Súper Elvis se apunta.

(A LA VEZ) ¡Nueva misión!

(LADRA)

Espera, vale, ¡mega!

¡Genial!

(A LA VEZ) ¡Trasformación!

Vamos, busca la manta, Súper Elvis, búscala.

No, mi manta no está enterrada en la tierra.

Venga, usa la nariz,

mi manta huele como yo.

(RÍE) ¡Para, me haces cosquillas!

(Música)

Oye...

Espéranos.

(LLORA)

Mira, es Mega Mimi, el oso del Profesor Lobo.

Busquemos en otra parte.

(LADRA)

¡No, por ahí no!

(VOZ DE ROBOT) ¿Qué?

La pandilla de Súper Conejo habéis secuestrado al Profesor Lobo.

Oh-oh.

¡Devolvédmelo!

¡Ay! ¡Au!

Calla, Mega Mimi, nosotros no hemos hecho nada.

(GRITAN)

(LADRA)

-¡Ay!

¡Para ya, para!

¡Buen trabajo, Elvis!

(LADRA)

(LLORA)

Devolvedme al Profesor Lobo.

Nosotros no lo tenemos,

no le hemos hecho nada al Profesor Lobo.

(LLORA)

Está igual que yo por haber perdido algo.

Tenemos que ayudarlo, Súper Conejo.

¿Eh? ¿Qué?

Mira lo triste que está.

¡Lo echo de menos!

¡Pobrecito!

Muy bien, Capitán Conejo, le ayudaremos.

Deja de cavar la tierra.

Huele un calcetín del Profesor.

(LLORA)

Lo siento, pequeñín, le huelen fatal los pies.

Los pies del Profesor Lobo huelen a rosas.

(OLFATEA)

Ya puedes empezar a buscar al Profesor, busca, Súper Elvis.

(LADRA)

¡Esperadme!

Ahí está el Profesor Lobo.

¡Bien hecho, Elvis!

(LADRA)

¿Cómo te has caído en este agujero?

¿Te has caído en nuestra trampa?

-Pues sí, cavé el hoyo para capturar al Capitán Co...

Así que la trampa era para nosotros, ¿eh?

Aprende la lección, pepinillo maloliente.

# Nananana, eres un tonto... #

Esto es culpa vuestra,

si no existierais no habría tenido que cavar este hoyo

y no me habría caído dentro, ¿vale?

Vámonos, Capitán Conejo.

Súper Elvis, síguenos.

¡Oh, no, no, no!

Ayudadme, por favor.

-El Profesor Lobo se va a quedar atrapado para siempre...

Mira, Súper Conejo,

el pobre Mega Mimi sigue estando triste.

Vamos, tenemos que ayudarlo.

¿Qué?

¿Después de lo que ha dicho hay que ayudarlo a salir de la trampa?

Ni hablar.

Bueno, vale.

¿Pero cómo vamos a hacerlo?

¡Con Súper Elvis!

Es verdad, Capitán Conejo, podría cavar un túnel.

(A LA VEZ) Activando las súper turbo mega botas.

(LADRA)

(TODOS) ¡Vamos, Elvis, vamos!

¡Vamos, Elvis, vamos!

(SE LAMENTA)

(LADRA)

¡Bien hecho, Elvis!

¡Profesor Lobo!

(LADRA)

Oh, gracias, Mega Mimi.

-Mejor dale las gracias a la pandilla de Súper Conejo.

Oh, pues tengo el regalo perfecto para agradecérselo.

¡Mi mantita!

¿La habías cogido tú?

¡Ja, sí!

Y he de admitir que no estuvo bien.

Aquí tenéis.

Pensándolo mejor... no.

¡No! Seguro que me tira al agujero.

Hidropistola, activa paralización.

¡Ay, ay!

Ay, ¡cómo me duele la cabeza!

Lo tienes merecido.

(A LA VEZ) ¡Misión cumplida!

(LADRA)

Abuela, he encontrado mi mantita.

Oh, qué alegría, ¿cómo lo has conseguido?