Misión: dónde estan las llaves

Hola a todos.

Mirad.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. #

-A por la misión de los superhéroes.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. #

-Con él estaremos a salvo.

Superconejo.

(Música)

"Misión: ¿dónde están las llaves?".

(AMBOS) Prum, prum, prum, prum, prum.

¿Estás buscando algo?

Las llaves del coche.

Estoy segura de que estaban aquí.

No pueden andar lejos.

¿Tal vez en la sala de estar?

¡Prum! (AMBOS) ¿Eh?

Papis, ¿qué estáis haciendo?

Buscar las llaves del coche.

Y tengo que encontrarlas,

porque tengo que llevar a Gaspard al dentista.

No te preocupes, las encontraremos.

Miraré en el dormitorio.

Tú mira en la cocina.

Oye, buscar las llaves será una misión

para la pandilla de Superconejo.

Eh, ¿qué te pasa, Gaspard?

Ah... Pues...

Es que...

Es que no me apetece jugar a los superhéroes

ahora mismo, Simón. Pero tenemos que hacerlo,

así les ayudaremos.

Ah, bueno, de acuerdo.

(AMBOS) ¡Una nueva misión!

¡Mega! ¡Súper!

(AMBOS) ¡Transformación!

Seguro que están por aquí cerca.

No.

(JADEA)

¿Y aquí? Ah, no.

¿Y qué me dices de aquí?

Eh, capitán conejo,

¿me vas a ayudar a buscar las llaves o qué?

¿Qué? Ah, sí, sí. Claro que sí.

Aquí no están...

¡No, no, allí no!

¡Allí no están! ¡Allí no están!

¿Oh?

¡Eh, eh!

Dime qué tienes en la mano.

Oh, nada.

Nada de nada.

Tienes algo en la mano, lo he visto.

Vamos, enséñamelo. ¿Qué?

No, no, no. No tengo nada. ¿Oh?

(JADEA) Oye, dámelo.

(Música)

¿Eh?

Oh, no.

(JADEA)

(Música)

¡Uhhh!

¡Eh!

¿Pero a dónde vas?

(JADEAN)

¡Basta ya!

¡Para de correr!

(JADEA) Manta tóxica.

Megacasco.

(JADEA)

¡Oh!

Ya está bien, Gaspard.

Activando hidropistola de hielo.

¡Uhhh!

Muy bien, ahora vas a enseñarme lo que tienes ahí.

Son las llaves.

Oh, Gaspard, sabía que las habías cogido tú.

Sí, pero es porque no quiero ir al dentista.

Me da mucho miedo. ¿Qué?

¿Tienes miedo?

¿Por qué no nos lo has dicho?

Yo ya he ido al dentista y te prometo que no duele

ni un poquito.

No hay que tener miedo.

¿En serio?

¿Estás seguro? Claro que estoy seguro.

Además, eres el capitán conejo y no le tienes miedo...

¡Uhhh!

(RÍE) Te tengo, Superconejo.

¡Oh, profesor lobo!

¡Oh, no, capitán conejo, ayúdame!

¿En serio crees que ese mocoso de capitán conejo

puede salvarte?

Para que te enteres, no soy un mocoso.

Ah, ¿no?

(RÍE)

No vas a poder escapar de mí tan fácilmente.

Ni siquiera sabes cómo esconderte. Ya, bueno,

eso ya lo veremos, supernarizotas.

# Na, na, na, na, na, na. #

No eres más que un mocoso.

Deja de esconderte.

Estoy aquí.

(Música)

¿A que no me pillas?

¿Quieres dejar de marearme?

¿Dónde estás?

(GRUÑE) ¿Que dónde estás?

Estoy aquí.

Manta explosiva.

(GRITA) No, no.

Has destruido mi pistola de pegamento.

(RÍE) Bien hecho, capitán conejo.

(GRUÑE) Vosotros dos, niñatos, ¡me estáis volviendo loco!

Ohhh.

(GRITA) (GRUÑE)

¡Me va a comer!

Oh, oh, oh.

(GRUÑE)

¡Ohhh!

¡Hidropistola!

Ay, qué frío, me congelo.

Lo conseguí.

(RÍE)

¡Guau!

Bien hecho, capitán conejo.

(RÍE) Toma.

Gracias.

(AMBOS) # No tenemos miedo del lobo malvado.

# No tenemos miedo del lobo malvado. #

Y si no le tienes miedo al lobo malvado,

tampoco le tendrás miedo al dentista.

¡Sí, soy supervaliente

y no le tengo miedo a nada,

ni siquiera al dentista!

(AMBOS) ¡Misión cumplida!

(Música)

Mamá, fui yo el que escondió

las llaves del coche

porque no quería ir al dentista.

Oh, mi conejito, es normal estar un poco asustado.

Pero ya verás, no te hará nada de daño.