Simon - Misión antipiojos

(A LA VEZ) ¡Hola a todos!

# Mirad, Simón ya viene. # Simón ya viene.

# Simón ya viene. #

-A por la misión de los superhéroes.

# (A LA VEZ) Simón ya viene. #Simón ya viene.

# Simón ya viene.# -Con él estaremos a salvo.

¡Super Conejo!

"Misión antipiojos".

Mamá, así se van todos los piojos, ¿verdad?

No te preocupes, Gaspard.

Con este champú antipiojos no quedará ni uno.

¡Bien! ¡Fuera piojos! ¡Pulpo ataque!

Cuidado, Gaspard.

Te lo has lanzado todo a la cara, Simón.

(RÍEN) Bueno, hay que dejar actuar

el champú porque tenéis un montón de piojos.

Mientras, voy a aprovechar para poner una lavadora.

Oye, Simón. ¿Y de dónde salen todos los piojos que tenemos?

Pues no lo sé, pero por qué no jugamos a que vamos a cazarlos.

¡Bien, caza de piojos! Qué misión tan chula.

(A LA VEZ) ¡Nueva misión!

¡Vale, mega...! ¡Genial!

(A LA VEZ) ¡Transformación!

Oh, fíjate Capitán Conejo. Son robots piojo.

Significa que alguien los ha fabricado.

(Sonidos robóticos)

Oh, los piojos nos atacan los pies. ¡Disparo burbuja!

Piérdete piojo, ya está bien de dar la lata.

¡Vamos, Capitán Conejo!

Hay demasiados piojos. Ayayay, manta burbujeante.

¡Bien!

(A LA VEZ) ¡Misión cumpli...!

Oh, por ahí vienen más.

No dejan de aparecer.

Están por todas partes. ¿Qué vamos a hacer?

Venga, sígueme Capitán Conejo.

Creo que nos hemos deshecho de todos los piojos.

¡Bien, misión cumpli...!

Oh. ¡Otra vez no!

¡Están por todas partes!

(GRITA) Ha rebotado y se me ha puesto encima.

No temas, Capitán Conejo.

¡Cuidado!

Hay demasiados piojos,

Super Conejo. No podremos eliminarlos.

Tenemos que averiguar de dónde salen.

Quitaos de encima. Dejadme en paz, piojos.

Eh, yo reconozco esa voz.

Se supone que tenéis que obedecerme. ¿Vais a hacerme caso o no?

Vamos, echemos un vistazo a lo que está haciendo.

Oh, ¿es que no pensáis

dejarme nunca en paz? (GRITA) Quitaos de encima.

Mira, Súper Conejo.

Es el Profesor Lobo quien crea los piojos.

(RÍE) Pues tiene su merecido.

(Sonidos robóticos)

Oh, parad ya. Dejadme en paz.

(RÍE) Tú has creado los piojos. Y has caído en tu propia trampa.

Eres un pepinillos apestoso. (SE BURLA)

¡Os tomáis el pelo de mí! (GRITA)

(RÍE)

Tenemos que parar la máquina, Capitán Conejo.

(GRITA) ¡No, no, quitaos de encima!

Creo que tenemos que pedirle ayuda.

¿Pero a quién? ¿Al Profesor Lobo?

Pues sí, no nos queda otra.

Vamos, iros de aquí, tú también listo.

Disculpa, ¿podrías bajar la palanca de la máquina?

Está demasiado dura. (RÍE)

¿Qué pregunta es esa, pringados?

Oh, mi nariz. Vale, lo haré,

pero primero deshaceos de estos piojos y apagaré la máquina.

Está bien, pero no te muevas.

(RÍE) Al fin me los he quitado de encima.

Madre mía, son como lapas.

Espero que hayas aprendido la lección

y no vuelvas a usar nunca más esa máquina horrible.

Oh, los piojos son asquerosos.

No los quiero ver nunca más.

Además, tampoco los necesito para haceros la vida imposible.

¡Oh!

Porque ahora no vais a poder salir de aquí.

(RÍE) ¡Encerrados,

encerrados! ¡Os he pillado! (SE BURLA)

¡Enjaulados! (TARAREA)

No tiene ninguna gracia. ¡Manta burbujeante!

Oh, soltadme. No, no, no, no.

Ni lo sueñes, Profesor. ¡Eso! Creías poder engañarnos,

pero tú eres el piojo más pesado de todos y ahora...

(A LA VEZ) ¡Misión cumplida!

¡Bien, fuera piojos!