¡Hola a todos!

¡Mirad!

# Simon ya viene. # Simon ya viene.

# Simon ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simon ya viene. # Simon ya viene.

# Simon ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

¡MENUDO MONSTRUO!

Vamos, Simon y Gaspard,

un pequeño esfuerzo más, ya casi estamos en el lago.

¡Sí! Iremos a bañarnos.¡Genial!

Abuelo, abuelo, estoy muy cansado. No puedo dar ni un paso más.

Pero pronto nos bañaremos, Gaspard, y ya verás, cuanto nos divertimos.

No, no y no, yo me quedo. No quiero seguir andando.

Pues es una lástima, Gaspard,

porque podríamos haber visto un piculino.

¿Eh? ¿Un piculino? ¿Qué es eso, abuela?

Bueno, en realidad, nunca he visto ninguno.

Son unos animales legendarios con unos cuernos enormes.

¿Eh? ¡Guau!

¿Eh? ¿En serio existen los piculinos?

Pues claro que sí.

Así que descansemos un momento y luego vamos a su encuentro.

¿Vale, conejitos?

No y no. Me duelen mucho los pies. Yo no me muevo.

Pero abuela, los piculinos no existen, ¿verdad?

Creo que no, cariño, pero tendrás que disimular

si no Gaspard no querrá caminar hasta el lago.

Ah, sí claro, por supuesto.

Venga, Gaspard, vamos a ver si vemos al piculino.

Los piculinos no existen en realidad.

Pues claro que sí, y a veces te dejan subirte a su lomo.

¿Eh?

Así es, ya verás, Gaspard. ¡Será genial!

¡Venga, vamos! ¡Andando!

Ah, estupendo. Pues yo continúo, Simon.

Eh, espérame, Simon. Yo también quiero.

Abuela, abuela. ¿Qué aspecto tiene ese piculino?

Bueno, pues está cubierto de pelo...

Sí, sí, es muy peludo y tiene muchos ojos.

Pero, ¿cuántos ojos tiene en total?

Eh, uno, dos... ocho por lo menos.

¿Ocho? entonces el piculino debe de dar mucho miedo.

Qué va, no. Es súper simpático. Tengo muchas ganas de verle. (RÍE)

¿Dónde está el piculino? ¿Dónde está?

¡Eh, piculino! ¡Yuhu!

Bueno, Gaspard, ya hemos llegado al lago.

Abuela, ¿dónde está el famoso piculino?

Bueno, pues... parece que hoy no quiere dejarse ver.

Está bien, ya leo veremos en otra ocasión.

¡Vamos! Ya es hora de darse un baño.

¿Eh? ¡Sí! ¡Yupi!

Ah, no. Antes quiero encontrar al piculino. ¿Vale?

Ah, está bien, Gaspard.

Tú ve a mirar por allá con la abuela

y yo buscaré por allí.

Vale, Simon.

Quédate con Gaspard, abuela. Yo voy a imitar a un piculino.

Buena idea, Simon.

¡Piculino! Anda, sal de tu escondite. ¡Piculino! ¡Yuhu!

¡Pi! ¡Pi! ¡Pi!

¿Has oído eso? ¿Es el piculino? Rápido, abuela.

Espera, Gaspard.

¡Pi! ¡Pi! ¡Pi! ¡Pi!

Simon, ¿qué estás haciendo tú aquí? ¿Eh?

Pues, nada, Gaspard, pues, estaba imitando el sonido del piculino

para atraerle.

¿En serio? Sí, claro, por supuesto.

Vamos, repite conmigo, Gaspard. ¡Pi! ¡Pi!

(AMBOS) ¡Pi! ¡Pi! ¡Pi! ¡Pi!

¿No venís a daros un baño? El agua está ideal.

¿Qué?

Espera, abuelo, antes tenemos que encontrar a piculino.

Simon, ¿crees que encontraremos a piculino?

Sí, claro que lo encomntraremos. ¡Yuhu, piculino! ¡Yuhu!

Abuela, jolines. Y ahora, ¿qué vamos a hacer?

Oh, Simon, Simon, abuela, venid, venid, fijaos en esto.

Creo que he encontrado huellas de piculino. (RÍE)

¡Oh!

Eso son huellas de pájaro, Gaspard.

Vaya, nunca encontraremos al piculino.

Quizás otro día, Gaspard.

Abuela, me gustaría ver al piculino.

Eh, Simon, qué estás haciendo? Eh, no, nada, nada de nada.

Ah, ¿son huellas de piculino estas? Pero si acabas de dibujarlas.

Eh, sí, pero es que...

(VOCES)

¡Oh, es el piculino! Mira, Simon, es el piculino.

¡Abuela, abuela! Venga, mira. ¡Es el piculino!

Pero, ¿cómo es posible? El piculino no existe en realidad.

(CANTOS)

¡Sorpresa! (RÍE)

¡Guau! El abuelo es el piculino.

Ahora podré subirme a tu lomo, abuelo.

Anda, vamos a ponerte el bañador. Sí, claro.

Por un momento, casi creo en el piculino.

Aunque más bien diría que era un abuelo piculino.

(RÍEN)