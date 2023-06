¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene,

# Simón ya viene. #

¡A por la misión de los superhéroes!

# Simón ya viene, # Simón ya viene,

# Simón ya viene. # ¡Con él estaremos a salvo!

¡Superconejo!

"Mejores amigos"

Eh, Fernando, ¿estás listo?

Sí, sí, sí, superlisto, Simón.

Uno, dos y tres, y ¡vamos allá!

(GRITA) ¡Simón, me estoy resbalando!

¡Estás ocupando demasiado espacio!

Vale, Fernando, nos vas a tirar al suelo.

(GRITA)

Au, me duele la espalda.

Oye, ¿dónde está el monopatín?

(RONCA)

¡Ha desaparecido!

Ha sido por tu culpa, nos has tirado al suelo.

Yo no he nada, has sido tú.

Yo no podía sentarme porque estabas demasiado atrás.

Bueno, y ahora, ¿cómo vamos a encontrarlo?

¡Tengo una idea!

¿Por qué no jugamos a ser superhéroes?

¡Vale! ¡Y teníamos una megavisión!

¡Misión monopatín!

(AMBOS) ¡Una nueva misión!

-Súper... Mega...

(AMBOS) ¡Transformación!

¿A dónde ido a parar el monopatín?

Espera un momento, para mí está chupado.

¡Gafas turbo!

No lo encuentro.

(Risa maléfica)

¡Ahí está!

¡Yuju!

-Profesor Lobo, eres el mejor.

-¡No! ¡Es el profesor lobo!

Ese narizotas siempre nos lo roba todo.

No por mucho tiempo.

¡Robot cohete!

¡Meganave!

(AMBOS) ¡Voy a recuperar el monopatín!

-Otra vez estos mocosos.

Apuesto que me van a decir que el monopatín es suyo.

-(AMBOS) ¡Eh, ese monopatín es nuestro!

-Bueno, yo aquí no veo que ponga vuestro nombre.

-Dicho esto, voy a usar el cañón de azúcar.

Espera un momento. Lo Resolveré con mi robot pegamano.

¿Qué?

¡Oye!

¡Apártate, Superconejo!

¡No me dejas disparar!

Oh, oh, no...

Oh, no...

Genial, Superferdi, ahora estoy atascado.

Ha sido por tu culpa, te has puesto delante mío.

¡Tonterías! ¡No tienes puntería!

¡Pero yo te dije que te apartaras!

Lo que digas.

Si hubiera estado solo, ya habría recuperado el monopatín.

Pues, si lo que quieres es estar solo,

dejamos de ser amigos y ya está.

Estoy harto de que me digas que todo es por mi culpa.

Lo mismo te digo.

Tú siempre dices que es por mi culpa.

Pues, ya no estás en mi pandilla, te aguantas.

¡Jajajá!

¡Y ahora un mega giro!

-¡Me caigo!

-¡Deja de hacer tonterías!

No es momento de jugar, Megamimi.

¿No ves que estoy practicando?

-Fin de la práctica, profesor Lobo. ¡Cañón de algodón de azúcar!

-Ah, volviste a fallar, Superferdi.

¡Qué mala puntería!

¡Has vuelto a fallar!

Es mi turno, pistola de pegamento.

-Ay...

(GRITA)

-¡Já! Él solito se ha caído.

Será muy fácil atraparlo ahora, ¡jajá!

Por fin te tengo, Superferdi.

Vamos, conejito, sal de ahí.

(SUSPIRA) Tendría que haber ido con él.

Esto es una tontería.

Superconejo, necesito tu ayuda.

No puedo salir, el profesor Lobo me va a capturar.

No te preocupes, ¡Yo voy, Superferd!

¡Rápido!

Date prisa, profesor Lobo.

-¿No vas a salir, conejito!

¡Jajá! ¡Te voy a atrapar!

-¡No, no y no! ¡Nunca me atraparás!

-Oh, eso es lo que tú te crees, conejito tonto.

Eh, no toques a Superferdi,

¡Es mi amigo!

¡Oh, sí, Superconejo!

¡Mi superamigo!

-¡Ja! ¡Nunca me atraparás, conejito inútil!

¡Ah! Soy muy rápido.

Robot pegamano.

Oh...

(GRITA)

¡Hidropistola!

(RÍE) Gracias, Superconejo.

¿Sabes qué? Siempre serás parte de mi pandilla, Superferdi.

Oh, no me lo puedo creer...

-Ahora voy a ayudarte, profesor Lobo.

-Ha sido por tu culpa, Megamimi,

¡siempre es por tu culpa!

¡Sácame de aquí, Megamimi!

-(AMBOS) No siempre es culpa de otra persona, profesor Lobo.

¡Superamigos para siempre!

-Oye, ¿por qué no nos turnamos?

No, es mucho mejor ir juntos.