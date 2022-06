¡Hola a todos! ¡Mirad!

#Simón ya viene, Simón ya viene,

#Simón ya viene.

#Mi lindo conejito.

#Simón ya viene, Simón ya viene,

#Simón ya viene.

#Mi gracioso conejito. ¡A jugar!

EL MEGATOBOGÁN DE AGUA

Dos, tres, cuatro, seis, nueve...

Aquí, Gaspar nunca me encontrará.

... y diez! Listo o no, Simón allá voy.

¡Oh!

¡Eh, Simón!

¡Simón! ¡Shhhhh!

Mateo, estoy jugando al escondite con Gaspar.

Te he visto, Simón. Ja, ja, ja.

Te he encontrado. Ja, ja, ja.

¡Aaaay!

¿Sabes, Simón? Ayer fui a la piscina,

y hay un tobogán de agua nuevo superchupiguay.

¿Un tobogán?

Sí, tío, es alucinante y rapidísimo.

Hasta las orejas te hacen brrrrruuuumm.

Al principio, la verdad es que asusta bastante,

pero luego quieres volver a tirarte enseguida.

¡Guauuuu! ¡Pues qué pasada!

Yo también quiero tirarme.

Sí, claro, y yo, ¡y yo también!

Corre, Gaspar, hablemos con mamá. ¡Mamá, mamá!

¿Vamos a la piscina, mámá? Hay un nuevo supermegatobogán.

¡Por favor, por favor, mamá!

¿Eeeeh? ¿Eeeeh?

Está bien, conejitos, podemor ir más tarde.

¡Yupiiiii! ¡Yupiiiii!

¡Mamá, eres la mejor!

¿Mateo también puede venir?

Tiene muchísimas ganas de ir.

Pues claro, cariño. Si su madre le deja.

¡Oh, se lo voy a decir!

Ya veréis, nos vamos a divertir como nunca.

-¡Hola, chicos! ¡Hola, Mateo! ¡Hola, Simón!

-Hola, Lea. Hola, Lea.

-¿Ya has visto el tobogán nuevo?

Yo ya llevo bajadas tres veces. ¿Vamos?

(Todos) ¡Sííííí!

¡Guauuuu! ¡Guauuuu!

¡¡Qué chulo!! ¡Qué pasada!

Sí, claro, al principio asusta, pero luego mola mucho.

¡Yupiii!

¡Guau, es superalto!

¡Ooooh!

¡Guau, está supermegaalto!

Creo que prefiero ir al tobogán pequeño.

(Los otros tres) ¡Oooh!

-Vale, no pasa nada, Gaspar. Hasta luego.

Pero los demás vamos al tobogán grande, ¿vale?

-Sí, claro. ¿Te apuntas, Simón?

Bueno, es que, de hecho... eh... Gaspar no puede tirarse él solito.

Voy con él, primero, y luego voy con vosotros, ¿vale?

De acuerdo, Simón. Hasta luego pues.

¡Ah! ¿Vienes conmigo, Simón?

¿También te asusta el tobogán grande?

¡oh, no, Gaspar, no me asusta!

Pero con un tobogán grande, como ese,

tienes que practicar antes un poco.

¡Ay, ay, ay, Simón! Este tobogán está superalto también.

No lo está. Está chupado bajar por él.

Una, dos, tres, ¡síííí! ¡Yujuuuu!

(Ríe)

¿Lo ves, Gaspar? Está chupado.

Que... qué va, Simón. Está muy alto.

Y yo estoy muy asustado.

Si quieres, podemos intentar tirarnos juntos.

Sí, claro, de acuerdo, Simón.

Una, dos, tres, ¡allá vamos!

(Ríen)

Ha sido supergenial, Simón.

Y... eh... eh... ¿crees que ahora podremos tirarnos juntos por el grande?

Eeeh... Quizá podríamos intentarlo.

¡Genial, Simón!

¿Te tiras por el tobogán grande, al final?

Eh... Sí. Me tiro con Gaspar. -Sí, vale, yo me tiro ya.

¡Yujuuuuu! ¡Yujuuuuu!

Oh, no, está realmente altísimo. No creo que pueda tirarme.

Oh, no, espera, Gaspar.

Si quieres, podemos tirarnos juntos como en el pequeño.

No, no, no y no.

Está bien. Pues me tiraré yo solo, para que lo veas.

¿Vale, Gaspar?

Sí, vale.

Ya verás, Simón, es supermegadivertido.

¡Uuuuufff!

Una, dos... ¡y tres! ¡¡¡Uuaaaaaaaaaaa!!!

¡Yujuuuuuuuu!

¡Otra vez, otra vez! ¡Ha sido supermegaalucinante!

¿Lo has visto, Gaspar? No da ningún miedo.

Sí, sí, claro, pero yo sigo asustado, Simón.

Vamos, nos tiraremos juntos, como antes.

Aaaah... Vale, Simón.

Una, dos, ¡y tres!

¡Yujuuuu! (Los dos ríen)

¡Guau, Simón! ¿Lo has visto? No he tenido ni un poquito de miedo.

(Ríen)

Esto es divertidísimo. Sí, Lea. Y, ¿sabes qué?

En realidad, no es más que un tobogancillo de nada.

(Ríe)