La mega canica

¡Hola a todos!

¡Mirad!

# Simón ya viene,

A por la misión de los superhéroes.

-¡Con él estaremos a salvo!

¡Superconejo!

(Música)

LA MEGACANICA.

(Música)

Y... ¡ah!

Hola, ¿puedo jugar con vosotros?

Claro que sí, Fernando.

Podemos jugar los tres.

Pero primero tengo que ir al baño.

Ahora mismo vuelvo.

¡Rápido, rápido!

Pues yo voy a jugar con esta tan bonita.

(Música)

Guau...

Oye, Gaspar, ¿me la cambias?

¿Qué? No, no, no.

Esta es nuestra megacanica.

Es nuestra favorita.

¿Y si te la cambio por estas tres canicas nuevas?

¿Uhm?

¿Qué? ¿Tres canicas por una?

Ah, bueno, entonces sí.

Claro, toma.

¡Ya estoy aquí!

Mira, Simón, tenemos tres canicas nuevas.

Sí, se las he cambiado yo por vuestra megacanica.

¿Eh? ¿Qué?

¿Por qué la has cambiado, Gaspar?

¡Te ha engañado!

Esas canicas no valen nada.

Nuestra megacanica vale por lo menos cien canicas.

Lo siento mucho, Simón.

Tranquilo,

la recuperaremos en una competición contra Fernando.

¿Seguro?

Pero es que Fernando es superbueno.

¡Sí!

Ya, pero Superconejo es aún mejor.

(Música)

Hola, Fernando. ¿Quieres jugar a las canicas de superhéroes?

Vale, Simón. ¡Qué buena idea!

(HABLAN A LA VEZ) ¡Una nueva misión!

¡Super!

Oh sí, ¡Mega! ¡Genial!

(GRITAN A LA VEZ) ¡Transformación!

¿Preparado, Superferdi?

¡Sí! Preparado.

(Música)

El primero en tocar las otras canicas gana.

Vale, voy a empezar yo.

(Música)

Oh, no.

(RÍE)

Has perdido.

Ya, pero es que no es fácil.

Vuestra canica es supermegapequeña.

Me toca.

Uah...

(RÍEN)

¡Sí! ¡Bien! ¡Lo conseguí!

¡Oh, no! He perdido la megacanica.

(RÍE) ¡Sí!

La megacanica vuelve a ser nuestra.

Bien jugado, Superconejo.

¿Qué os parece una revancha?

Por la megacanica.

¡Nuestra megacanica!

Uhm...

¡Oooh!

¡Oh, no! ¡Vuelve aquí!

¡Espera!

(Música)

La megacanica es increíble.

Me haré con ella.

¡Guau! ¡Ha rodado un megamogollón!

¡Aah!

¡Guau!

Tu supermegacanica es superincreíble.

Gracias.

Me llamo Megacolega.

¿Quieres ser mi amigo, colega?

Sí, claro que sí.

Y ahora que eres mi amigo,

¿Quieres cambiar tu megacanica

por mi megasuper y enorme canica?

Oh, sí. Claro, por supuesto.

Vale. Me juego todas mis canicas

a cambio de vuestra megacanica.

¡Muy bien! Trato hecho.

¡Capitán Conejo!

¿Capitán Conejo?

¡Necesitamos la megacanica!

¡Mirad!

He cambiado la megacanica

por una superultramegacanica.

(A LA VEZ) ¡Guau!

Es gigante.

¿Pero qué le pasa?

¡Oh!

¡Oh, no! Capitán Conejo.

Te han vuelto a engañar.

Era un simple globo.

Eh...

Pero si me la ha dado mi amigo, Megacolega.

Seguro que no volverás a ver a tu nuevo amigo.

(Música)

¡Oye!

¡Devuélvenos la megacanica!

Y que sepas que no eres un amigo de verdad.

Pues, claro que no soy tu amigo.

Porque soy Megamimi.

¡Manta explosiva!

(GRITAN)

¡Cuidado!

Megamimi nunca nos devolverá la megacanica.

No te preocupes, Capitán Conejo,

tengo un plan.

¡Megamimi!

¡Te cambio mi robot cohete por la megacanica!

¿Eh? ¡No!

¡No hagas eso, Superferdi!

No te preocupes.

-¿Tu megarobot cohete por la megacanica?

De acuerdo, Superferdi.

-Vale, Megamimi.

¡Robot cohete!

-¡El robot cohete es mío!

-¡Megabaile!

(Música)

(GRITA) -¡Ayuda!

¡Quiero salir de aquí!

-De acuerdo, como quieras, Megamimi.

(GRITA) -¡Ay!

¡Me duele la cabeza!

(A LA VEZ) ¡Misión cumplida!

(Música)

¿A qué jugamos ahora?

¡Tengo una idea!

¿Jugamos con el robot?

¡Guau! ¡Es genial!

¿Me lo cambias?