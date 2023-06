¡Hola a todos, mirad!

# ¡Simón ya viene!

# A por la misión # de los superhéroes.

# ¡Con él estaremos a salvo! #

¡Súper Conejo!

"EL JUEGO DEL PROFESOR LOBO"

(Música)

(RUGEN)

(RÍE)

Simón, Lea, venid a jugar al escondite conmigo.

Ahora no, Gaspard, estamos con los dinosaurios.

(RUGE)

Simón, di que sí, porfi...

¿Y por qué no juegas tú con nosotros?

Toma. No, no, no.

A los dinosaurios no, quiero jugar al escondite.

¡Venga, jugad conmigo!

No puedes obligarnos a jugar contigo.

Sí que puedo.

Me voy a esconder el primero.

(RÍE)

Tú verás, Gaspard,

¡que sepas que no iremos a buscarte!

Como si no pudiéramos jugar a los dinosaurios.

# ¡Es malísimo # jugando al escondite!

# Nanananá. #

¡No mientas!

Se nos da superbién jugar al escondite.

Podríamos encontrarte súper rápido.

Oye, Simón,

¿y si le encargamos la misión a la pandilla de Súper Conejo?

(AMBOS) ¡Bien!

(AMBOS) ¡Nueva misión!

¡Súper!

¡Genial!

(AMBOS) ¡Transformación!

¡Capitán Conejo!

¡Vamos a encontrarte!

No, no, no, nunca me encontraréis.

¡Está chupado!

Megarreloj, encuentra al Capitán Conejo.

"No lo detecto, el Capitán Conejo está muy bien escondido".

¿Eh? ¿Qué? ¡Eso es imposible!

¡Cuenta de megasalto!

(Música)

¡Guau!

Desde aquí seguro que lo encuentro en un periquete.

¡Ah! Ya sé dónde está.

¡Oh!

Estaba justo aquí.

Lo acabo de ver.

Oh...

# ¡Nunca encontraréis # al rey del escondite! #

Ellos no, pero yo sí. (RÍE) ¡Oh no!

Capitán Conejo, ¿estás bien?

¡Oh!

¡Ayuda! ¡Seguro que me va a encerrar!

¡Oh, no! ¡El Profesor Lobo ha capturado al Capitán Conejo!

(RÍE)

Mira, subámonos ahí.

-Mi querido amiguito, ¿te apetece un té?

Ahí va un poco.

¿Qué está haciendo?

Está jugando a hacer una fiesta del té.

¡Vete, yo no soy tu amigo!

Claro que lo eres.

Quiero que seas mi amigo y tienes que jugar conmigo.

¡Este té sabe de maravilla!

¿Quieres un poco más, amigo mío?

¡No puedes obligarme a jugar contigo!

A lo mejor te apetece un poco de tarta de chocolate.

¡Ñam! ¡Ni hablar!

A mí ni siquiera me gusta el chocolate.

Y ya te he dicho que no quiero ser tu amigo.

Y tampoco quiero tu tarta.

¡Bien dicho, Capitán Conejo!

Ah, tienes que ser mi amigo quieras o no.

Aquí el que decide soy yo.

¡Jamás en la vida!

¡Eso ya lo veremos!

(TOCA LA FLAUTA)

¿Y bien? ¿Ya eres mi amigo?

(HIPNOTIZADO) Sí... soy tu súper amigo.

¡Oh!

¡Acaba de hechizar al Capitán Conejo con la flauta!

¡Oh, no!

No lo conseguirás, el Capitán Conejo jamás será tu amigo.

¿En serio? ¿No os creéis que sea mi amigo?

(TOCA LA FLAUTA)

Ahora que eres mi súper amigo, ¿te animas a jugar a destruir

a la pandilla de Súper Conejo conmigo?

(TOCA LA FLAUTA)

¡Suelta ahora mismo al Capitán Conejo!

¿Qué? ¿Que suelte a mi súper amigo?

¡Jamás!

Vamos, ataca al Capitán Conejo.

(TOCA LA FLAUTA)

(HIPNOTIZADO) Manta tóxica...

(A LA VEZ) ¡Oh no!

¡No!

(TOSEN)

¡Para, Capitán Conejo!

(RÍE)

Es divertido ver cómo os peleáis entre vosotros.

(TOCA LA FLAUTA)

(HIPNOTIZADO) Manta explosiva.

¡Cuidado!

¡Oh, no!

Ay, me habéis roto la flauta.

¡Ahora he perdido a mi amigo!

Yo nunca he sido tu amigo.

Y para que lo sepas, los buenos amigos

no obligan a los demás a hacer lo que tú quieres.

¡No! ¡La manta explosiva no!

¡Nunca sería tu amigo!

¡Nunca jamás!

Bien dicho, para nosotros la misión está cumplida.

Hemos encontrado al Capitán Conejo.

No, no, no, me habéis encontrado por culpa del Profesor Lobo.

Eso no cuenta.

¿Niños?

Estamos jugando al escondite, papá.

Sí, sí, y esta vez no me vais a encontrar.

Mira qué bien, habrá más tarta de chocolate para nosotros.

Oh, oh, yo también quiero.