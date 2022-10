Hola a todos, ¡mirad!

# Simón ya viene, Simón ya viene,

# Simón ya viene.

# Mi lindo conejito. # Simón ya viene, Simón ya viene,

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

¡LO HE PUESTO TODO PERDIDO!

Tachannnnnn.

¿Qué estas haciendo Simón?

Estoy dibujando con Gaspar. Iba a por un rotulador grande.

¡Ja,ja,ja,ja!

Y aquí... Gaspar ¿qué estás dibujando?

Mira Simón, he dibujado a Félix.

Y yo he dibujado superconejo.

Oh! pero Simón, le faltan las orejas.

Claro Gaspar es que no está terminado. Mira.

Tachannnnnn...

Simón has pintado la pared.

¡Oh no! he dibujado fuera del papel.

¡Oh no no! ¡Vaya! menudo desastre Simón,

a papá y a mamá no les va a gustar.

Tranquilo Gaspar ¡ya veras qué pronto lo limpio!

Frota fuerte Simón, frota más fuerte Simón.

¡Oh! ahora está peor todavía.

Ya sé, probaré con una esponja. Si claro, con una esponja.

Tachannnnnn....

¡Lo he empeorado todavía más!

¿Va todo bien chicos? ¿Os divertís?

Eh... sí sí claro, nos estamos divirtiendo un montón.

¡Perfecto!. Hasta luego chicos.

Uffff. Necesitamos agua Gaspar, ¡vamos!, ¡vamos!

Oh... de acuerdo Simón.

Vamos ayúdame.

Si claro ya voy.

Vamos pongámosle jabón.

Esto ya está ¡listo!

Estoy seguro de que ahora saldrá.

¡Ja,ja,ja,ja!

Oh...

¡Ahora si que está!

¡Guauuu!, qué pasada Simón.

Ahora tenemos que llevarnos el barreño.

Sí claro, vale, vale.

Espera un momento cariño, quiero lavarme las manos,

ahora vuelvo.

Ven por aquí Gaspar.

Turuturuturututuruturu.

No hay moros en la costa, Gaspar, ¡vamos! pero sin hacer ruido.

¡Deprisa Gaspar!, ¡deprisa!

Cuidado Simón estás manchando todo.

¡Chissst! ¡Gaspar!

Deprisa vaciemos el barreño en el fregadero.

Sí, claro, en el fregadero.

¡Vamos! más arriba Gaspar, ¡más arriba!

¡Oh que desastre!

¡Oh no! es papá, ¡viene!

Tendríamos que esconder el barreño, ¡corre!

¡Oh no!.

¡Vamos deprisa Gaspar!

¡Oh, no puedo creerlo!

¿Estás bien papá? Lo he puesto todo perdido chicos.

¿Has manchado el suelo?

He olvidado quitarme las botas y fijaos que desastre.

Voy a limpiarlo.

Gaspar, papá cree que ha sido él el que lo ha ensuciado.

Uy... pero no ha sido él, hemos sido nosotros con el barreño.

Jolines, no es justo. ¿Qué vamos a hacer?

¿Crees qué deberíamos decírselo?

Papá...

Ah, hola, ¿qué pasa chicos?

Ánimo. Díselo tú, Gaspar.

No, no, no, no, Simón, tú primero.

Tenemos algo que decirte, papá.

¿De qué se trata? ¿qué es eso tan serio, chicos?

Pues resulta que he pintado la pared y luego hemos querido limpiarla

con el barreño lleno de agua con jabón

y al llevarlo se nos ha derramado,

así es que lo hemos puesto perdido nosotros, no tú.

Sí, es verdad papá, perdón.

(RÍE) No os preocupéis,

vamos a limpiarlo juntos. (LOS DOS) Sí, sí...

Pero, ¿habéis visto el famoso barreño?