Simon - Hace un frío que pela

Hola a todos.

Mirad.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. #

-A por la misión de los superhéroes.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. #

-Con él estaremos a salvo.

Superconejo.

(Música)

"Hace un frío que pela".

Nunca tenemos frío. (CANTA)

Nunca tenemos frío. (CANTA)

Hay que llamar al fontanero.

Ojalá los pueda arreglar rápidamente.

Si no, nos vamos a congelar de frío.

No te preocupes, mamá. Mis abrazos son súper calentitos.

Y los míos, ¡abrazo al rescate!

Gracias, mis conejitos. No termino de entender por qué

no funcionan, acabamos de instalarlos.

Yo no he tocado nada.

Oye, Gaspard.

¿Y si hubiera un villano por ahí que intentara congelarnos?

Sí, como cubitos de hielo. Esta es una misión para

la pandilla de Superconejo, ¡que nunca tiene frío!

(JUNTOS) ¡Nueva misión!

Vale, ¡mega! ¡Genial!

(JUNTOS) ¡Transformación!

(Música)

Ostras, mira. Está todo congelado. Ya lo descongelaremos después.

Ahora hay que encontrar al que ha hecho esto.

Hace un montón de frío, me voy a convertir en un cubito.

(ESTORNUDA)

¡Mega abrazo!

¡Cosquillas, cosquillas! No, no, no. Para, Superconejo.

¡Cosquillas, cosquillas! (RÍE)

(Alarma)

Anda, mira. ¿Qué es eso?

Es la alarma del cobertizo de las naves,

alguien acaba de entrar. Seguro que es el villano,

hay que detenerlo. (ESTORNUDA)

Vamos, pero rápido. Tengo mucho frío.

Vamos.

Bueno, ¿y dónde está el villano?

Mira.

Hay huellas gigantes. Sí y parecen las del Profesor Lobo.

Lleva razón, seguro que es el villano.

Rápido, tenemos que atraparlo.

¿Crees que habrá ido hacia allí?

¿Listo, Capitán Conejo? (ASIENTE)

Mira, está ahí. ¿Lo has visto?

(GRUÑEN)

Está atascada.

Apártate Superconejo, voy a usar mi manta explosiva.

Va a volar por los aires.

¡Manta explosiva!

Vaya, no ha funcionado.

No, no. Un oso-topo.

No se les puede despertar en invierno.

Corre, hay que esconderse. No te muevas.

Si nos quedamos quietos, el oso-topo no nos verá.

¿En serio?, ¿de verdad no ve nada?

(ESTORNUDA)

(GRUÑE)

¡Manta durmiente!

(Música)

Bien hecho, Capitán Conejo. Nos has salvado.

Vámonos antes de que se despierte.

Pero la trampilla sigue atascada.

Ya lo tengo, bajemos por el agujero que ha hecho el oso-topo.

(GRITAN)

(Música)

Mira, más huellas.

Ahora es más seguro que ha sido el Profesor Lobo

el que lo ha congelado. (GRITA)

(Música)

(RONCA)

El Profesor Lobo habrá ido hacia allí,

pero ¿cómo lo ha hecho con ese gusano-erizo por medio?

¿Si lo despertamos se enfadará tanto como el oso-topo?

No lo sé, pero tenemos que abrir esa puerta sin despertarlo.

(GIME)

Qué blandito que está.

(GRUÑE)

(Música)

(RÍE)

Deja ya de congelarlo todo. Mira, los conejos canijos.

Sabíamos que eras el responsable, pepinillo con patas.

El pepinillo con patas os va a convertir en cubitos.

¡A cubierto!

Has fallado. (GRITA)

(RÍE) Has vuelto a fallar.

(GRITAN)

¡Cuidado!

(RÍE) Os tengo.

(GRITA)

No, no. Deja de abrazarme.

El topo solo quería abrazarnos para entrar en calor.

¡No, no me gustan los abrazos!

(RÍEN)

(JUNTOS) ¡Misión cumplida!

Gracias por reparar los radiadores.

Ya podéis quitaros los abrigos, conejitos.

Ahora hace mucho calor, Simón.

Con calor o con frío, cuenta siempre conmigo.