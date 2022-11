¡Hola a todos! ¡Mirad! # Simón ya viene,

"EL GRAN DESFILE DE ANIMALES"

(Música)

Mira, ya casi está.

Toma, Simón. Gracias, papá.

De nada, Simón.

(RÍE) Mi disfraz va a ser una pasada.

Aquí tienes, es el último. Oh, oh. ¿Lo puedo poner yo?

Bueno, vale, Gaspar.

A ver... ¿Qué?

Ah... Ay... Se me ha quedado pegado en los dedos.

¿Eh?

(RÍEN)

Bien hecho, Gaspar. Simón,

tu disfraz para el gran desfile de animales está listo.

Oh... Soy un supercocodrilo.

(GRUÑE)

Guau... ¡Te voy a comer, conejito!

(GRUÑE)

No, no, para. ¡Te voy a encontrar!

(GRUÑE)

(RÍE) ¡Te voy a pillar!

Ah, no. Yo sí que te voy a pillar, Simón.

Oye, oye, lo vas a romper. Deja eso, Gaspar.

Pero yo también quiero ser un supercocodrilo.

Ni hablar, es mi disfraz. No cabemos los dos.

Bueno, a ver, que sepas que los cocodrilos tienen cuatro patas.

Dejadlo ya, es hora de ir a dormir, conejitos.

No soy un conejito, soy un cocodrilo.

(GRUÑE)

Yo también soy un cocodrilo.

(RÍE)

(Ululato)

¡Simón! ¡Buenas noches, conejito!

¿Me das un besito?

(GRUÑE)

¡Ah, ah!

(RÍE)

Ay, qué susto me has dado, Simón. Escucha,

hay que quitarse el disfraz para que no se estropee mientras duermes.

Ay, "porfi"... ¿Me lo puedo dejar puesto?

No, Simón, no puedes. Si quieres,

lo dejamos a los pies de tu cama. Ah, vale.

Vamos, buenas noches, mi pequeño cocodrilo.

¡Oh! ¡El desfile va a ser genial! ¡Hola, chicos!

Hala... Tu disfraz es supermegaguay. -Sí, es verdad.

Tu disfraz de cocodrilo es supermegaguay.

¡Soy un cocodrilo de verdad!

(GRUÑE) ¡Os voy a comer!

(GRITAN)

(RÍEN)

¿A que no me pillas, Simón? ¡No me pillas!

-¡Cuidado! -¡Oh! ¡Ay!

Ay, ay, ay. ¿Te has hecho daño, Lea?

Ah, no, no. Estoy bien.

¡Oh, no! Se ha roto mi disfraz. -Está completamente destrozado.

-Jo... No voy a poder salir en el desfile con vosotros.

Claro que sí. Arreglaremos tu disfraz, Lea.

Pero si no vais a poder arreglarlo. Mira, está roto en mil pedazos.

Espera y verás. Podemos arreglarlo.

(Timbre)

¡Niños, es la hora! Vuestros padres llegarán enseguida

y el gran desfile de animales está a punto de empezar.

Vamos, Lea, ven rápido.

¡Señorita, señorita! Hay que arreglar el disfraz de Lea,

está destrozado. Pobrecita mía, no hay tiempo.

-Uh... -Mira en la caja del gimnasio,

seguro que encuentras otro disfraz que te guste.

Vamos, hay que darse prisa. ¡Rápido, rápido, rápido!

Ah, ah.

¿Y bien?

Ah, oh... Es que ya no quedan disfraces bonitos.

Vaya, es injusto y tus plumas eran tan bonitas...

¡Tengo una idea! ¿Y si mezclamos nuestros disfraces?

Oh, qué buena idea, Lea. Con las plumas de tu disfraz,

haremos otro disfraz muchísimo más guay que el de antes.

¡Vamos, niños! Todo el mundo a sus puestos

para el gran desfile de animales. -Ah. Simón, no nos va a dar tiempo.

Que sí, que sí, ya lo verás. ¡Lo vamos a conseguir!

¡Querido público, que empiece el desfile!

(TODOS) Oh...

(Aplausos)

Oh... ¿Por qué Simón y Lea aún no están aquí?

-Pues... no lo sé. A lo mejor, no han encontrado un disfraz.

¿Dónde está Simón? No lo veo, papá.

¡Simón, Lea! ¿Estáis listos?

¡Estamos superlistos!

(GRUÑE) ¡Tachán!

(Música oriental)

(TODOS) Oh...

Mira, es Simón, es Simón. Oh...

Es verdad. ¡El supermegadragón!

(RÍE)

Oh, gracias, Simón. Nuestro disfraz es superguay.

Sí, es incluso mejor que el supercocodrilo.

Ah, mola un montón. -Qué guay.

(Aplausos)

Y gracias a ti, Lea. No habría podido hacer

este superdragón sin ti.

(RÍEN)

