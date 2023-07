Simon - La gallina fugitiva

¡Hola a todos!

¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene,

# Simón ya viene. #

-A por la misión de los superhéroes.

# Simón ya viene, # Simón ya viene. #

# Simón ya viene. #

-¡Con él estaremos a salvo!

¡Superconejo!

(Música)

La gallina fugitiva.

Simón y Gaspar.

Mientras yo cojo el queso para la abuela,

podéis ir a buscar los huevos.

¡Oh, sí!

¡Vamos, Gaspar! Sí.

No os entretengáis

que la abuela los espera en casa.

No te preocupes, abuela.

Pues, vamos a buscar el queso.

¡Cua, cua, cua!

¿Qué?

¡Mira, hay un pato!

Pero Simón,

tenemos que cogerles los huevos a las gallinas,

no a los patos.

Hola, patito. ¡Cua, cua, cua!

¿Has oído, Gaspar? me está hablando.

¡Cua, cua, cua! ¡Cua, cua, cua!

¡Cua, cua, cua!

-¡Co, co, co!

¿Uhm? ¡Co, co, co!

Oye, ¿qué estas haciendo tú aquí? -¡Co, co, co!

¡No cerramos la puerta del gallinero!

Y se ha escapado.

Pero ¿qué vamos a hacer ahora?

No te preocupes, la llevaremos a casa.

Esto es pan comido.

Vamos señora gallina, venga conmigo.

¡Co, co, co!

¡Eh, tú! ¡Co, co, co!

¡Co, co, co! ¡Co, co, co!

¡Ven aquí! ¡Co, co, co!

¡Eh!

Ven aquí.

¿Lo ves? No es tan fácil como creías.

Significa que tenemos una nueva misión

para la ¡Pandilla de superconejo!

(HABLAN A LA VEZ) ¡Una nueva misión!

(Música)

¡Mega! ¡Super!

(HABLAN A LA VEZ) ¡Transformación!

Ahora, gallinita,

te vamos a llevar a tu casa.

Sí, porque somos superhéroes

y tienes que hacernos caso.

Sí, mira, está funcionando.

(Música)

¡Co, co, co!

Oye, no. ¿Adónde vas ahora?

¡Eh, es por aquí!

¡Co, co, co!

Oye, detente.

Vamos, gallinita,

síguenos antes de que venga el lobo malvado.

Oh, no, no.

El Profesor Lobo, no.

Vamos, no pasa nada.

(Música)

¡Co, co, co! Esta gallina es como tú, Simón.

Nunca hace ni un poco de caso.

¡Basta ya!

(Música)

Oye, no es hora de comer,

es hora de irse a casa. ¡Co, co, co!

Espera un momento, hermanito.

Tengo una gran idea.

(Música)

¿Quién quiere un montón de semillas deliciosas?

¡Sí, muy bien!

La señora gallina.

¡Fantástico, capitán conejo!

(Música)

¡Mira! ¡Ya casi estamos!

¡Su casa está allí!

Dime, ¿estás contenta?

ya casi estás en casa.

¡Oye! No comas más,

te va a doler la barriga.

¡Vamos, te toca!

¡Tendrás que coger carrera, capitán conejo!

Espera y verás.

Soy un superhéroe superfuerte.

¡Manta paracaídas!

¿Habéis visto?

Ahora te toca a ti.

(CACAREA)

¡Tú puedes!

Después te daré más semillas deliciosas.

¡Co, co, co!

¡Co, co, co!

(GRITAN) ¡Oh, no!

(CACAREA)

Gallinita, ¿estás bien?

No te preocupes.

Te vamos a rescatar con mi hidropistola

y su función de... ¡Super cuerda!

(Música)

¡cógete a la cuerda!

(CACAREA)

(GRITA)

¡Oh, no!

¡Co, co, co!

¡Manta burbuja!

(Música)

Vaya, ha sido un truco alucinante,

capitán conejo.

¡Ja, ja, ja!

Y ahora, a llevarla al gallinero.

(RÍE)

Ñam, ñam, ñam.

Esto va a ser un festín.

¡Oh, no!

Es el Profesor Lobo, está en el gallinero.

¡Eh, suéltalas ahora mismo!

¡Co, co, co!

-Los superperdedores.

¿Acaso un lobo ya no puede robar gallinas tranquilamente?

¡Hidropistola!

(GRITA)

¡Co, co, co!

¡Vuelve aquí, señora gallina!

¡Cuerda activada!

(Música)

Gigarobot no puede moverse.

(CACAREAN A LA VEZ)

¡No!

¡Suéltame!

Pues no debiste liberar a las gallinas.

Hoy me comeré unos conejitos para merendar.

(RÍE)

¡Eh! ¡Suelta a mi hermano ahora mismo!

¡Co, co, co!

(GRITA) ¡No, no, no!

¡Bien hecho, señora gallina! ¡Mi preciosa melena!

(GRITA) ¡Ayuda!

¡Y no se te ocurra volver!

¡O las gallinas atacarán de nuevo!

¡No, no, no!

¡No, mi cabeza!

¡Nunca más!

(Música)

(HABLAN A LA VEZ) ¡Misión cumplida!

(Música)

Ahora solo tenemos que ir a buscar los huevos.

(CACAREA) (SIMÓN SE ASUSTA)

Creo que no te quiere dar ni uno.