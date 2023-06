Simon - ¿Qué es ese ruido?

¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simon ya viene, Simon ya viene,

# Simon ya viene,

# a por la misión de los superhéroes.

# Simon ya viene, Simon ya viene,

# Simon ya viene,

# con él estaremos a salvo. #

Superconejo.

"¿Qué es ese ruido?"

Oye, Gaspard,

¡el primero en acostarse es el ganador!

Espera, Simon, espérame.

(JADEA)

(Gotas)

(Chirrido)

(Golpes)

¡Prime, prime!

Eso no es justo, has salido primero.

Mis queridos conejitos, es hora de acostarse.

(BOSTEZA) Dulces sueños.

Buenas noches.

(AMBOS) Buenas noches, abuela.

(Grillos)

(Golpes)

(Gotas)

(Chirrido)

(Golpes)

(Golpes)

¿Eh? ¿Eh?

¿Qué es ese ruido?

¿Lo oyes, Simon?

¿Eh? ¿Qué?

Ah, sí, qué raro.

(Golpes)

Pero, pero... Pero ¿qué es?

Eh, oye,

¿jugamos a que era un monstruo?

Ay, ay, ¿un monstruo?

Ay, no, no. No quiero que sea un monstruo.

Vamos, Gaspard, no te asustes.

Juguemos a que éramos superhéroes

y que era una misión para la pandilla de Superconejo.

¡Una nueva misión! ¡Una nueva misión!

Mega... ¡Genial!

¡Transformación! ¡Transformación!

(Chirrido)

(Golpes)

Pero, pero...

Es que me sigue dando miedo, Superconejo.

No te preocupes,

son solo unos ruiditos de nada.

Ven conmigo.

(Chirrido)

Los ruidos vienen de por allí.

Espérame, Simon.

(Chirrido)

¡Uy! ¡Uy! Mira por donde andas, Gaspard.

Lo siento, Superconejo, no ha sido a propósito.

(Chirrido)

(Golpes)

¿Has oído eso? Parece que viene de esa gran roca.

(Golpe)

¡Oh! Hay un agujero.

Podemos bajar por aquí.

Pero, pero...

El monstruo podría estar ahí dentro.

Pues vamos a averiguarlo.

Vamos, Gaspard.

(Gotas)

Dame la mano.

Mmm... Muy bien,

al Capitán Conejo no le da nada miedo.

Mmm... ¡Au!

No hay nada de qué asustarse.

En realidad, no estaba nada asustado.

Vaya, qué valiente.

A ver ese ruido...

Y ve con cuidado.

(GRITA) (GRITA)

(TARAREA)

Te toca, Megamini.

-(TARAREA CON VOZ ROBÓTICA)

-(RÍE)

Ay, madre mía,

estamos en el taller del profesor Lobo.

(Chirrido)

(Golpes)

(Gotas)

Así que eran el profesor Lobo y su robot Oso

los que hacían esos ruidos.

¡Ja!

Gracias a mi megamurciélago, mi nueva arma secreta,

podré destruir a la pandilla de Superconejo.

-(VOZ ROBÓTICA) Eres lo más, profesor Lobo.

-Lo sé, soy el mejor.

Ay, ay, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer?

No te preocupes, Capitán Conejo, tengo un plan.

(Música)

(Golpes)

Pero ¿qué es eso?

Ay...

¿Qué es eso?

¿Ves? Ahora es él el que tiene miedo.

-(VOZ ROBÓTICA) No te asustes, profesor lobo.

-Oye, a mí no hay nada que me asuste.

Profesor Lobo...

Nunca trabajaré para ti, cara de hocico.

Pero si he sido yo el que te ha creado.

Yo puedo hacer lo que quiera, cara de hocico.

(RÍE)

¿Eh? ¿Qué ha sido eso?

(CHISTA)

(VOZ ROBÓTICA) Son Superconejo y Capitán Conejo.

Eres una chivata.

La pandilla de conejos mocosos.

¿Acaso queríais asustarme?

Sí, y funcionó, estabas asustado, lo hemos visto.

(RÍE) Sí, estabas superasustado, te hemos visto.

Ahora sí que me veréis.

¡Ay! ¡Ay!

¡Oh, no!

¡No podréis escapar! (JADEA)

(JADEA) (JADEA)

Estáis acorralados.

(JADEA)

¿A que no me pillas?

¿A que no me pillas?

(TARAREA)

Eso ya lo veremos.

¡No!

(RÍE) (RÍE)

(RÍE) Le hemos dado una buena lección.

El profesor Lobo nunca más nos asustará.

¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida!

¿Qué hacéis despiertos todavía, niños?

Había unos ruidos extraños en el baño