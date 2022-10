# Hola a todos, ¡mirad!

# Simón ya viene, Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Mi gracioso conejito. # ¡A jugar! #

¡ME ENCANTAN LAS SORPRESAS!

Aquí tenéis vuestros helados chicos.

Gracias, abuelo. Gracias, abuelo.

¡Oh, ostras! ¡mi helado!

Vaya, Elvis se te ha comido el helado ¡ja,ja,ja,ja!

Eso no tiene gracia, Simón.

Ya lo creo que la tiene ¡ja,ja,ja,ja!

¡mi helado!

¡Ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja!

¿Os habéis terminado el helado, chicos? Ahora toca limpiaros.

¿Bajaremos ahora a la playa?

Hace mucho calor todavía, antes echaremos una siesta.

¡Oh no! Una siesta no, eso es para los niños chicos.

Y después de la siesta ¡habrá una sorpresa!

¿Cuál es la sorpresa, abuela? Eso lo sabrás después de la siesta.

¡Hasta luego!

Una sorpresa... ¡Guauuuu!

¡Eh Gaspar! ¿qué crees que será la sorpresa?

¿Gaspar, estás dormido?

¿Gaspar?

Oooh, voy a tener que engrasar la puerta del granero.

¡Oh Gaspar! la abuela ha escondido la sorpresa en el granero.

¡Vamos!, ¡vamos, arriba! ¡vamos! Ah... la sorpresa...

Vaya, pues si tú duermes iré solo. Si, si claro, iré yo solo.

Oh, oh... ¡chist! ¡chist!

¡Oh no Elvis!, no hagas ruido, ¡vas a despertar al abuelo!

Mira que golosinas tan ricas ¿las quieres?

¡Genial! muy bien Elvis, ¡corre, vamos al granero!

¡Eh, Simón! ¡eh, Simón! Eh...Gaspar.

¡Chissst!

Espérame, yo también quiero ver la sorpresa.

Vuelve a dormir, harás que nos descubran,

voy a ver cuál es la sorpresa y luego te cuento ¿vale?

Oooh, si claro, está bien.

¡Oh! vaya, Elvis ¿has sido tú el qué me ha empujado?

¡Oh, mira Elvis! la sorpresa está aquí dentro.

Si queremos ir a la playa será mejor que despierte a los chicos.

Y ahora ¿qué vamos a hacer?

La abuela descubrirá que no estoy en la cama.

¡Oh! ¿qué está pasando en el granero?

¡Oh! pero, ¿qué es esto?

Creo que un conejito descarado ha estado tocando el tambor.

¡ja,ja,ja,ja!

-¿Qué está pasando?

Dime, ¿has visto la sorpresa? ¿Qué es, qué es?

No, no la he visto, vuelve a dormir, ¡deprisa!

La abuela viene a despertarnos.

¡Es hora de ir a la playa! ¡vamos chicos, despertaos!

Abuela, abuela ¿cuál es la sorpresa?

¡Ah! pues venid, venid a verla,

seguro que estáis impacientes por saberlo.

Claro, abuela, estamos impacientes por saberlo.

-Ahora abrir bien los ojos conejitos.

¡Tachannnnnn! ¡Guaaaaa! ¡un pato de goma gigante!

¡Deprisa abuela, vamos a la playa!