¡Hola a todos! ¡Mirad!

#Simón ya viene, Simón ya viene, Simón ya viene.#

#Mi lindo conejito.# #Simón ya viene

Simón ya viene, Simón ya viene.#

#Mi gracioso conejito.# ¡A jugar!

¡Cuidado, súper chute! ¿Eh?

Cuidado, chicos, no chutéis demasiado cerca.

¡Papá, vienes a jugar a futbol con nosotros?

Cuando acabe de recoger estas hojas voy con vosotros.

¡Súper chute!

Ah... ¡Mira lo que has hecho,Gaspar, casi había terminado!

¿Qué... qué he hecho? ¿Hm?

No te preocupes, Simón,

cuando las vuelva a recoger iremos a jugar un partido.

Sí, de acuerdo.

¡Vamos allá!

Me toca a mí, me toca a mí! ¡Súper...

¿Eh?

Mira Gaspar, te has llenado de barro.

¡No tiene gracia! ¡Vaya!

¿Eh?

Creo que es hora de darte un baño, Gaspar.

Pero, papá, tenemos que jugar el partido. Hm...

Lo siento, pero Gaspar no puede jugar asi,

primero tiene que bañarse Volvemos enseguida.

Pero luego tendrás que rastrillar las hojas.

Iremos súper rápido.

Y después, jugaremos un partido de futbol

Hm... no tendremos tiempo para jugar. ¡Ah!

Recogeré todas las hojas. Y lo haré muy rápido. Hm, hm...

¡Este rastrillo es un rollo, no recoge bien las hojas.

¡Ah, ya sé! ¡Sabía que esto funcionaría!

Pero, si recojo varias hojas a la vez...iré más rápido!

¿Hm? ¿Pero, cómo voy a llevarlas?

¡Ya lo tengo!

¡Conseguido!

Papá, tengo una sorpresa para ti ¿Hm? Ah...

¡Oh, no, las hojas... no!

¡Tendré que volver a empezar desde principio!

¡Ya hemos terminado, Simón!

Bien, ¿cuál era tu sorpresa?

Había rastrillado todas las hojas, pero entonces...

el viento se las ha llevado.

No te preocupes, Simón,

las recogeré en un plis plas y luego jugaremos al futbol.

De acuerdo, Papá,yo te ayudaré.

¡Yo también quiero ayudar!

Ah... ¡Ah! Voy a hacer como tú, Simón. Mira... ¡Ta-chán!

Gaspar, así parece que tienes barba. Ven, vamos a tirar las hojas.

¡Muy bien, buen trabajo!

Oh... ¿Hm?

Mirad cómo vuelan, parecen mariposas.Vamos, vamos...

¡Ah...! Sígueme, Gaspar.

Y con éste cazamariposas...

....las atraparemos todas.

¡Ya te tengo!

Y..a ti también! ¡Sí!

Buen trabajo, chicos. Hemos terminado.

Buen trabajo, Simón.

Ahora pondré las hojas en el saco.

Mira, parece una gran pelota de futbol.

Oye, ahora podemos jugar a futbol.

Sí, rápido, antes de que anochezca.

¡Sí! ¡Súper chute!

Me toca. Me toca. Me toca.

¡Oh, no!

¿Qué ocurre, Simón?

Mi pelota... se ha pinchado.

No te preocupes, mañana te la arreglaré.

Además, mira,el sol ya se va y pronto se hará de noche.

¡Pero, no! Dijimos que jugaríamos a futbol. ¡Ya sé! Tengo una idea...

¡Ta-chán!

Qué buena idea, Simón. Espera un momento Un poco de cinta...

¡y listo! Aquí... y aquí... ¡Perfecto! ¿Eh? ¡Ah...!¿Ah?

¿Lo veis? Os dije que podríamos jugar a futbol.

¡Sí!

Voy a por la pelota, niños...