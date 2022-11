¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

"EL CUMPLEAÑOS DE PAPÁ"

(Música)

(RÍE) Será la vía de tren más larga del mundo.

(MAÚLLA) ¡Simón!

¡Simón, Simón! (CHISTA)

Deja de gritar. ¿Pero qué te pasa?

Mira, mira, no se aguanta.

Porque hay una raíz muy grande.

Construiremos una rampa. ¡Qué guay, qué...!

(CHISTA) Vas a despertar a papá y a mamá.

Quédate aquí, vuelvo enseguida.

(Música)

¡Ah!

Ya está. ¡Hala, eres genial, Simón!

Bueno, espera, primero hay que ver si funciona.

Y preparados... ¡Chu chu!

¡Bien, sí que funciona!

Rápido, vamos a seguir construyendo. ¡Sí, sí, sí, vale!

Hola, niños. ¿Ya estáis despiertos? ¿Qué hacéis?

Hola, mami. Estamos preparando... ¡Una vía de tren!

Una vía de tren supermegalarga, la...

La más larga del mundo entero. Qué guay,

pero papá está durmiendo, no hagáis mucho ruido.

Yo voy a preparar el desayuno. Sí, mami, de acuerdo.

¿Por qué no se lo has dicho a mamá? Pues porque es una sorpresa,

así que... (CHISTA)

Sí, sí, claro. (CHISTA)

(Música)

Oh, no, no hay bastantes tramos para terminarla.

¿Cómo? Pero, entonces, no será superlarga.

Tengo una idea para poder seguir construyéndola.

¡Espérame, voy contigo, Simón!

(Música)

(CHISTA)

(Ronquidos)

Bien, papá sigue durmiendo.

Tienes que conseguir muchos muchos libros, ¿vale?

Sí, sí, sí. Vale, Simón.

Y otro y otro más... Y... Ay, no.

(CHISTA)

Y ya está.

¡Oh!

(Música)

Venga, Gaspar, haz como yo.

Un caminito.

¡Niños! ¿Dónde estáis?

¡Rápido, Gaspar, hay que esconderse! ¡Ay, ay, ay!

¡Niños, el desayuno está listo! ¿Dónde se habrán metido?

Seguro que están en su habitación.

¿Pero por qué hay que esconderse, Simón?

Para que nadie sepa que le preparamos una sorpresa a papá.

¡Ah! Sí, es verdad. Vamos, hay que continuar.

Mira, haremos que el tren circule por los libros.

¡Hala! Será la vía de tren más supermegalarga del mundo entero.

Pero ya no nos quedan libros. Eh..

¿Y cómo vamos a terminar las vías? Necesitamos algo más.

¡Ah! Aquí encontraremos lo que falta para acabarlas.

(SE ESFUERZA)

¡Eh, shh, Simón! Tú, shh, Gaspar.

No, tú también shh. No, tú shh.

Aquí estáis. Bueno, ¿venís a desayunar?

Aún no, mamá,

aún no tenemos preparada la sorpresa de papá.

¡Oye, shh, Gaspar!

¿Sorpresa? ¿Qué sorpresa? Oh...

¿Prometes que no se lo dirás a papá? ¿Lo prometes, lo juras?

Sí, sí, promételo.

Le estamos preparando una sorpresa a papá porque es su cumpleaños.

¡Yuju! ¿Dónde estáis? ¿Niños?

Vale, no os preocupéis, yo vigilo a papá.

Ahora mamá es de nuestro equipo.

¡Tachán! (CHISTA)

(RÍEN)

Ya está, todo listo.

¡Papá!

¡Ven, ven, tenemos algo para ti! Ay, estáis aquí, niños.

¡Sí, sí, vamos, papá, ven! ¡Oh!

Espera, espera, Gaspar. Primero hay que taparle los ojos a papá.

¡Hala!

¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!

¡Ostras! Incluso tiene una rampa.

(Silbato del tren)

(Música)

(AMBOS) ¡Guau!

(Continúa la música)

¡Oh! (RÍEN)

¡Oh!

(AMBOS) ¡Feliz cumpleaños, papá! Te queremos muchísimo.

Oh, gracias, conejitos míos. (RÍEN)

(Música)