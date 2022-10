¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

"COMPRANDO EN LA GRANJA"

(SIMÓN Y GASPAR RÍEN)

¡Superchop! (RÍEN)

¡Supermegachop! Uh, ah...

Oh, oye, Gaspar, ¿has visto eso? Eres increíble, Simón.

Gracias, Gaspar. Gaspar, ¿vienes?

Es hora de la siesta. Vale, ya voy, abuelo.

Simón, voy a la granja a buscar leche, huevos y fruta.

¿Quieres venir conmigo? Oh, no se...

Es que quiero jugar con los charcos. Hasta luego, Simón.

-Vamos, ya verás, te lo pasarás bien en la granja.

Hay muchos animales. Pero volveremos enseguida, ¿verdad?

Claro, pequeño conejito. Entonces sí. ¡Qué guay!

Volveremos antes de que Gaspar se despierte.

Venga, ponte el casco.

Nos vamos.

¡Superdespegue!

Hola, Isabel. -Irene, anda, has venido con Simón.

Mira, este es mi hijo. Se llama Boris.

-Hola, Simón. Hola, Boris.

Por cierto, Isabel, ¿tienes leche, manzanas y huevos?

-Sí, por supuesto. Boris, ve con Simón a por huevos

y manzanas. -Vale, de acuerdo, mamá.

¿Vienes conmigo? Oh, sí, sí. Claro.

(GRITA)

No te preocupes, no hacen nada.

Oh, voy a coger ese... ¡Au!

Vaya, ¿estás bien, Simón? Me ha dado un picotazo.

Au, me duele.

Hay un truco para que no te den picotazos.

Tienes que ser amable con ellas, mira.

Hola, ¿me das tu huevo, por favor?

Gracias. Ah, vale.

(CLOQUEA)

(ASUSTADO) Ah...

¿Me das tu huevo si no te importa?

(CLOQUEA)

Ay, gracias.

(CLOQUEA)

¡Ah! Oye, pero ¿qué le pasa?

¡Ah! No, no, no. No quiero que me de otro picotazo.

(GRITA)

Ay, el huevo.

(CLOQUEA) (GRITA)

Toma, toma tu huevo.

Lo siento, Boris, no quería darme su huevo.

Ah, no pasa nada, ya he llenado la huevera.

Venga, vamos a buscar las manzanas.

Las manzanas están muy arriba. ¿Cómo las vamos a coger?

Tengo un truquito, mira.

Aquí lo tienes.

Hala, qué guay. ¿Quieres probar?

Sí, sí, claro. Gracias.

¡Tachán! Bien hecho, Simón.

Vamos, necesitamos muchas más. Espera un momento,

ya sé cómo cogerlas mucho más rápido.

¿Ah, sí?

Sí, mira. No, no, Simón. No hagas eso.

Basta, Simón.

(GRITA)

Ay, Boris. ¿Estás bien, Boris?

Ay... Lo siento, Boris.

(RÍEN)

No pasa nada.

Pero mi cestita es muy pequeña para llevar tantas manzanas.

No te preocupes. Hay más cestas en el establo.

Oh, no. No podemos entrar. No pasa nada.

Yo sé cómo atravesar los charcos. Sí, pero este es muy grande.

No lo conseguirás.

¡Superdeslizamiento! (RÍE) ¡Tachán!

Oh, increíble, Simón. Me toca, me toca.

Oh... ¡Ah! Te tengo.

(RÍEN)

Mira, ahí están las cestas.

Nos vamos.

(RÍE)

Oh... ¡Ah!

Jolines, me lo he manchado todo.

(RÍEN)

Simón, ¿ya vienes, conejito?

¿Qué? ¿Ya? ¿No podemos quedarnos un poco más, abuela?

¿No querías volver temprano para jugar con los charcos?

Vale, nos vamos, pero Boris vendrá a jugar a casa con nosotros.

¿Vale? (RÍEN)

(GRITA) (GRITA)